ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Öğrencileri 1 Mayıs Yürüyüşleri İçin Bir Araya Geldi: “İsyan, Devrim, Özgürlük”
ODTÜ’de ve Ankara Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler 1 Mayıs İşçi Bayramı için bir araya geldi. Ankara’da gök gürültülü ve yağışlı hava onlara engel olmadı. Tandoğan’a yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, “İsyan, devrim, özgürlük, Hak, hukuk, adalet, Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' sözleriyle eylemlerini sürdürüyor.
Kaynak: ANKA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yürüyüş öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın