ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Öğrencileri 1 Mayıs Yürüyüşleri İçin Bir Araya Geldi: “İsyan, Devrim, Özgürlük”

ODTÜ’de ve Ankara Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler 1 Mayıs İşçi Bayramı için bir araya geldi. Ankara’da gök gürültülü ve yağışlı hava onlara engel olmadı. Tandoğan’a yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, “İsyan, devrim, özgürlük, Hak, hukuk, adalet, Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' sözleriyle eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA