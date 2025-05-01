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ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Öğrencileri 1 Mayıs Yürüyüşleri İçin Bir Araya Geldi: “İsyan, Devrim, Özgürlük”

ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Öğrencileri 1 Mayıs Yürüyüşleri İçin Bir Araya Geldi: “İsyan, Devrim, Özgürlük”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 13:58

ODTÜ’de ve Ankara Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler 1 Mayıs İşçi Bayramı için bir araya geldi. Ankara’da gök gürültülü ve yağışlı hava onlara engel olmadı. Tandoğan’a yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, “İsyan, devrim, özgürlük, Hak, hukuk, adalet, Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' sözleriyle eylemlerini sürdürüyor. 

Kaynak: ANKA

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Yürüyüş öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yürüyüş öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Büyük bir kalabalık halinde trafiğe kapatılan yoldan Tandoğan’a doğru yürüyen öğrenciler, sloganlara ek olarak pankartlarıyla da kendilerini ifade etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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