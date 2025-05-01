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Tüm Emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun!

Tüm Emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 13:27

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Birliğin, mücadelenin, dayanışmanın ve emeğin daha derin anlamlar kazandığı gün. İlk kutlanmaya başladığı günden bu yana işçi olmanın önemini hafızalarımıza kazıyan gün. Herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

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İşçilerin emeklerinin karşılık bulduğu yarınlara!

İşçilerin emeklerinin karşılık bulduğu yarınlara!

Hayatı adeta alın teriyle var eden işçilerimizin hakkı ödenemez. Hak, hukuk ve adalet için atılan her adım geleceğimizin garantisini oluşturur. Bu sebeple 1 Mayıs yalnızca işçilerin değil herkesin hakları için önem taşıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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