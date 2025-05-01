Cem Küçük’ten 1 Mayıs Taksim Yasağı Açıklaması: "Zor Coğrafya Kaçması Falan"

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Taksim Meydanı’nda kutlanmasına izin vermemişti. 1 Mayıs için Taksim’e gitmek isteyen vatandaşlar ise Şişli ve Beşiktaş’ta polis müdahalesi ile karşılaşmıştı.

Ekol TV’de yayına katılan Cem Küçük, valiliğin aldığı Taksim yasağını savunarak, “Taksim zor coğrafya. Kaçması falan. Devlet bir karar almış ve Kadıköy’de izin vermiş. Namazı burada kılınca kabul oluyor da Kadıköy’de kılınca kabul olmuyor mu?” ifadelerini kullandı.