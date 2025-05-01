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Cem Küçük’ten 1 Mayıs Taksim Yasağı Açıklaması: "Zor Coğrafya Kaçması Falan"

Cem Küçük’ten 1 Mayıs Taksim Yasağı Açıklaması: "Zor Coğrafya Kaçması Falan"

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.05.2025 - 14:02

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Taksim Meydanı’nda kutlanmasına izin vermemişti. 1 Mayıs için Taksim’e gitmek isteyen vatandaşlar ise Şişli ve Beşiktaş’ta polis müdahalesi ile karşılaşmıştı.

Ekol TV’de yayına katılan Cem Küçük, valiliğin aldığı Taksim yasağını savunarak, “Taksim zor coğrafya. Kaçması falan. Devlet bir karar almış ve Kadıköy’de izin vermiş. Namazı burada kılınca kabul oluyor da Kadıköy’de kılınca kabul olmuyor mu?” ifadelerini kullandı.

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1 Mayıs sebebiyle bugün İstanbul’da hareketli saatler yaşanıyor.

1 Mayıs sebebiyle bugün İstanbul’da hareketli saatler yaşanıyor.

Polis ekipleri Taksim Meydanı’nı ablukaya alırken, Taksim’e çıkan Mecidiyeköy ve Beşiktaş’ta da sıkı güvenlik önlemleri aldı. Polislerin müdahelesi ile yüzlerce kişi gözaltına alındı.

CHP’li yetkiler ise vatandaşların polisler tarafından gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.

Olaylı 1 Mayıs’ta tüm yaşananlar 👇

Cem Küçük, valiliğin aldığı Taksim yasağı kararının doğru olduğunu savundu.

Cem Küçük, valiliğin aldığı Taksim yasağı kararının doğru olduğunu savundu.

Cem Küçük, valiliğin aldığı Taksim yasağı kararının doğru olduğunu savundu.

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de yayınlanan programda Taksim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Taksim’in zor bir coğrafya olduğunu söyleyen Cem Küçük, “Devlet 20 yıldır Taksim’de kutlamaya izin vermiyor. Niye ısrar ediyorsunuz? Taksim’de güvenlik problemi oluyor. Kadıköy ve Maltepe’de kutlayın işte” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük’ün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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