Cem Küçük’ten 1 Mayıs Taksim Yasağı Açıklaması: "Zor Coğrafya Kaçması Falan"
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Taksim Meydanı’nda kutlanmasına izin vermemişti. 1 Mayıs için Taksim’e gitmek isteyen vatandaşlar ise Şişli ve Beşiktaş’ta polis müdahalesi ile karşılaşmıştı.
Ekol TV’de yayına katılan Cem Küçük, valiliğin aldığı Taksim yasağını savunarak, “Taksim zor coğrafya. Kaçması falan. Devlet bir karar almış ve Kadıköy’de izin vermiş. Namazı burada kılınca kabul oluyor da Kadıköy’de kılınca kabul olmuyor mu?” ifadelerini kullandı.
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1 Mayıs sebebiyle bugün İstanbul’da hareketli saatler yaşanıyor.
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Cem Küçük, valiliğin aldığı Taksim yasağı kararının doğru olduğunu savundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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