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1 Mayıs İşçi Bayramı Eylemlerinden Dikkat Çeken Pankartlar

1 Mayıs İşçi Bayramı Eylemlerinden Dikkat Çeken Pankartlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.05.2025 - 13:53

Taksim Meydanı'na izin çıkmamasıyla da gündeme oturan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pek çok ilimizde kutlandı. Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerindeki gibi yaratıcı dövizler olduğu kadar anlamlı mesajlar da vardı.

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Dikkat çeken dövizler şöyle;

Dikkat çeken dövizler şöyle;

Kendi pankart olanlar da vardı.

Kendi pankart olanlar da vardı.

Büyük Ev Ablukada'nın şarkısına göndermeli döviz

Büyük Ev Ablukada'nın şarkısına göndermeli döviz

Gündeme dair olaylarla ilgili dövizler de vardı.

Gündeme dair olaylarla ilgili dövizler de vardı.

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasına kolunu kaptırıp hayatını kaybeden 14 yaşındaki Abdurrahman da unutulmadı.

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasına kolunu kaptırıp hayatını kaybeden 14 yaşındaki Abdurrahman da unutulmadı.
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Patronları tarafından yakılarak öldürülen Mohammad Nourtani de hatırlandı.

Patronları tarafından yakılarak öldürülen Mohammad Nourtani de hatırlandı.

Trabzon'dan bir görüntü...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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