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Konya'da Miting Öncesi CHP'li Yöneticilere Silahlı Saldırı: "Kurşunla Susturamayacaksınız"

Konya'da Miting Öncesi CHP'li Yöneticilere Silahlı Saldırı: "Kurşunla Susturamayacaksınız"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.05.2025 - 22:34 Son Güncelleme: 01.05.2025 - 22:40

Konya'da 4 Mayıs'ta yapılacak olan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz' mitingi için tüm hazırlıklar devam ederken, feci bir olay yaşandı. Mitingin duyurusu için çalışan İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince silahlı saldırıya uğradı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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