Konya'da Miting Öncesi CHP'li Yöneticilere Silahlı Saldırı: "Kurşunla Susturamayacaksınız"

Konya'da 4 Mayıs'ta yapılacak olan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz' mitingi için tüm hazırlıklar devam ederken, feci bir olay yaşandı. Mitingin duyurusu için çalışan İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince silahlı saldırıya uğradı.