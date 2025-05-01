Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kötü Haber: Koruma Kararı Kaldırıldı
Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber geldi. T24'ten Tolga Şardanlı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'ya verilen koruma kararını kaldırdı.
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''CHP'ye kayyum atanacak'' iddiasını ortaya attıktan sonra 17 Nisan'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü karşılığında adli kontrolle serbest bırakıldı.
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İçişleri Bakanlığı, Kütahyalı hakkında harekete geçti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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