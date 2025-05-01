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Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kötü Haber: Koruma Kararı Kaldırıldı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kötü Haber: Koruma Kararı Kaldırıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.05.2025 - 22:47

Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber geldi. T24'ten Tolga Şardanlı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'ya verilen koruma kararını kaldırdı.

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''CHP'ye kayyum atanacak'' iddiasını ortaya attıktan sonra 17 Nisan'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü karşılığında adli kontrolle serbest bırakıldı.

''CHP'ye kayyum atanacak'' iddiasını ortaya attıktan sonra 17 Nisan'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü karşılığında adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu olayın ardından Kütahyalı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, Kütahyalı hakkında harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı, Kütahyalı hakkında harekete geçti.

T24'ten Tolga Şardanlı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Emniyetten Sorumlu Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan Merkez Koruma Komisyonu, Kütahyalı hakkındaki koruma kararını kaldırdı.

Kütahyalı, daha önce katıldığı bir programda, 'Ben 2008'den beri korunan biriyim cebinde bant taşıyan polis görmedim' demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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