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CHP Lideri Özgür Özel Tutuklulara Yapılan Kötü Muameleyi Anlattı: “10 Yıl Boyunca Evladını Göremezsin”

CHP Lideri Özgür Özel Tutuklulara Yapılan Kötü Muameleyi Anlattı: “10 Yıl Boyunca Evladını Göremezsin”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.04.2025 - 23:51

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna karşı İstanbul'da 3'üncüsü Başakşehir'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''İSKİ Daire Başkanımıza, Erdoğan dönemi girmiş, liyakatli bir insan, Kanal İstanbul zamanı kaçak yapılara izin vermemiş, Erdoğan'ın kendi göreve getirdiği daire başkanına gözaltı yaptılar'' dedi.

Özel, tutuklulara yapılan kötü muameleyi de anlattı.

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CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin Başakşehir ile devam etti.

CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin Başakşehir ile devam etti.

Binlerce kişi mitinge akın etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. İmamoğlu mesajında şu ifadeler de yer aldı:

 'Depreme dayanıklı, doğası korunmuş, çocuklarımıza güvenle emanet edeceğimiz bir İstanbul. Sizin rant projelerinize İstanbul'umuzu kurban etmeyeceğiz. Bu meydanlar herkes için adil, özgür ve müreffeh bir ülke hayaline ses oluyor. Şunu asla unutmayın: Bu büyük yürüyüş, bizim adalet yürüyüşümüzdür. Bu büyük yürüyüş çocuklarımızın özgür yarınları içindir. Bu büyük yürüyüş insanımızı, toprağımızı, suyumuzu, şehrimizi korumak içindir. İnancımız tam, irademiz sarsılmaz.'

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Orada miting olmaz dediler, orası AK Parti'nin kalesi dediler. Artık orası onun kalesi, burası bunun kalesi yok. Artık Kadıköy de bizim Başakşehir de bizim, Yozgat da bizim Mersin de bizim. Hafta sonu gidiyoruz, Mevlana'nın memleketi Konya da bizim. And olsun ki o eski siyaset yok. Artık kaleler fethedilmiştir. Artık Başakşehir milletin kalesidir'' dedi.

''Gizli tanıklarıyla, birçok iftira ve yalanla dolu bir dosya hazırladı. Bu sefer döndüler; kendi yandaş müteahhitlerinden iftiracı şikayetçiler yaratmaya çalıştılar. Sadece, "öyle duydum", "miş, muş" dediler. Tek bir somut şey söyleyemediler'' diye Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Gizli tanıklarıyla, birçok iftira ve yalanla dolu bir dosya hazırladı. Bu sefer döndüler; kendi yandaş müteahhitlerinden iftiracı şikayetçiler yaratmaya çalıştılar. Sadece, "öyle duydum", "miş, muş" dediler. Tek bir somut şey söyleyemediler'' diye Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

''En sonunda çareyi, içeride tuttukları arkadaşlarımıza tehdit etmekte, şantaj yapmakta aradılar. Onları birbirine karşı yalancı şahit noktasına getirmek gibi bir kötülüğe yeltendiler.

İçerideki kadınlara, 'Avukatı olmadan doktora götürüyoruz' diyerek, savcıyla bir odaya soktular. 'Dediğim gibi ifade ver, çocuğuna kavuş. Yoksa 10 yıl boyunca evladını göremezsin' dediler.

Bağlantıyla bağlanıp, 'Dört dakikan kaldı. Dediğim gibi ifade vermezsen ekran kapanır. Beni de unut, evladını da unut' dediler.

Ekrem Başkanımızın özel kalemini 10 yaşında evladı evdeyken alıp getirdiler. Soruya bakın bu plakalı sizin mi? Cevap veriyor benimdir efendim. Bu araba, 2021'de İpsala sınırından çıktı, yurtdışına para mı kaçırdınız diye sorulunca, cevap veriyor, efendim ben 2021'de bu araba ne yaptı bilemem ben arabayı ben 2023'te aldım diyor.''

''Burayı, bu meydanı bize kapatmaya kalkan, ışıklarını söndürmeye kalkan Ulaştırma Bakanı, Devlet Demir Yolları'nın treni geçti, selamladı meydanı. Bu da sana kapak olsun'' diyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu.

''Burayı, bu meydanı bize kapatmaya kalkan, ışıklarını söndürmeye kalkan Ulaştırma Bakanı, Devlet Demir Yolları'nın treni geçti, selamladı meydanı. Bu da sana kapak olsun'' diyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu.

Erdoğan'a seslenen Özel, ''Kendine güveniyorsan koy sandığı, İstanbullu karar versin, İstanbul mu Kanal İstanbul mu diye. Bak Erdoğan tam karşındayım, 43 gün oldu. Ben buradayım, meydandayım. Ben Saraçhane'deyim, Samsun'da, Yozgat'ta, Mersin'deyim. Ben bugün Başakşehir'deyim. Sen neredesin salon adamı Erdoğan? Bugün AKP'nin daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı, milletvekillerine, televizyonda konuşacaklara not yollamış, diyorlar ki İBB soruşturmasında savcılığın iddialarını bol bol söyleyin, CHP'nin cevaplarını duymazdan gelin. Not yazmış, KKTC'deki Falyalı davasına girmeyin, CHP'nin Kıbrıs iddialarına cevap vermeyin'' dedi.

İBB'ye yönelik ikinci kez yapılan operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin konuşan Özgür Özel, ''İSKİ Daire Başkanımıza, Erdoğan dönemi girmiş, liyakatli bir insan, Kanal İstanbul zamanı kaçak yapılara izin vermemiş, Erdoğan'ın kendi göreve getirdiği daire başkanına gözaltı yaptılar'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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