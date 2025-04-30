CHP Lideri Özgür Özel Tutuklulara Yapılan Kötü Muameleyi Anlattı: “10 Yıl Boyunca Evladını Göremezsin”

Binlerce kişi mitinge akın etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. İmamoğlu mesajında şu ifadeler de yer aldı:

'Depreme dayanıklı, doğası korunmuş, çocuklarımıza güvenle emanet edeceğimiz bir İstanbul. Sizin rant projelerinize İstanbul'umuzu kurban etmeyeceğiz. Bu meydanlar herkes için adil, özgür ve müreffeh bir ülke hayaline ses oluyor. Şunu asla unutmayın: Bu büyük yürüyüş, bizim adalet yürüyüşümüzdür. Bu büyük yürüyüş çocuklarımızın özgür yarınları içindir. Bu büyük yürüyüş insanımızı, toprağımızı, suyumuzu, şehrimizi korumak içindir. İnancımız tam, irademiz sarsılmaz.'

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Orada miting olmaz dediler, orası AK Parti'nin kalesi dediler. Artık orası onun kalesi, burası bunun kalesi yok. Artık Kadıköy de bizim Başakşehir de bizim, Yozgat da bizim Mersin de bizim. Hafta sonu gidiyoruz, Mevlana'nın memleketi Konya da bizim. And olsun ki o eski siyaset yok. Artık kaleler fethedilmiştir. Artık Başakşehir milletin kalesidir'' dedi.