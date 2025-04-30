CHP Lideri Özgür Özel Tutuklulara Yapılan Kötü Muameleyi Anlattı: “10 Yıl Boyunca Evladını Göremezsin”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna karşı İstanbul'da 3'üncüsü Başakşehir'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''İSKİ Daire Başkanımıza, Erdoğan dönemi girmiş, liyakatli bir insan, Kanal İstanbul zamanı kaçak yapılara izin vermemiş, Erdoğan'ın kendi göreve getirdiği daire başkanına gözaltı yaptılar'' dedi.
Özel, tutuklulara yapılan kötü muameleyi de anlattı.
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CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin Başakşehir ile devam etti.
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''Gizli tanıklarıyla, birçok iftira ve yalanla dolu bir dosya hazırladı. Bu sefer döndüler; kendi yandaş müteahhitlerinden iftiracı şikayetçiler yaratmaya çalıştılar. Sadece, "öyle duydum", "miş, muş" dediler. Tek bir somut şey söyleyemediler'' diye Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:
''Burayı, bu meydanı bize kapatmaya kalkan, ışıklarını söndürmeye kalkan Ulaştırma Bakanı, Devlet Demir Yolları'nın treni geçti, selamladı meydanı. Bu da sana kapak olsun'' diyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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