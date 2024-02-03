Dünyanın Çeşitli Bölgelerinde Tüketilen Muhtemelen Adını Duymadığınız 9 İlginç Tuz Çeşidi

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan, bizim bildiğimiz beyaz sofra tuzunun dışında başka tuz çeşitlerinin de var olduğu bilinen bir gerçek. Peki hepsi yeniyor mu? Gelin sizi dünyanın farklı bölgelerinde yemeklerde kullanılan 9 farklı tür tuz ile tanıştıralım. 👇