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Dünyanın Çeşitli Bölgelerinde Tüketilen Muhtemelen Adını Duymadığınız 9 İlginç Tuz Çeşidi

Dünyanın Çeşitli Bölgelerinde Tüketilen Muhtemelen Adını Duymadığınız 9 İlginç Tuz Çeşidi

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 22:31

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan, bizim bildiğimiz beyaz sofra tuzunun dışında başka tuz çeşitlerinin de var olduğu bilinen bir gerçek. Peki hepsi yeniyor mu? Gelin sizi dünyanın farklı bölgelerinde yemeklerde kullanılan 9 farklı tür tuz ile tanıştıralım. 👇

Kaynak: https://www.finedininglovers.com/arti...

Tuz, sadece bir çeşni olmanın çok ötesindedir.

Tuz, sadece bir çeşni olmanın çok ötesindedir.

Bu tuzların her biri bir yemeği değiştirme yeteneğine sahip benzersiz tat ve doku özelliklerine sahiptir.

Bu içeriğimizde, sıradan sofra tuzunun ötesinde dokuz tür tuzu ele alacağız.

9. Pembe himalaya tuzu

9. Pembe himalaya tuzu

Orijin: Pakistan

Kullanım alanı: Her yemekte kullanılabilir ancak özellikle balıklara ayrı bir lezzet verir.

8. Atlantik gri tuzu

8. Atlantik gri tuzu

Orijin: Fransa

Kullanım alanı: Fıstık, patlamış mısır ve kırmızı et.

7. Kırmızı tuz

7. Kırmızı tuz
www.gourmetfoodstore.com

Orijin: Hawaii

Kullanım alanı: Pişmiş et ve közlenmiş balık.

6. Hiwa kai tuzu

6. Hiwa kai tuzu

Orijin: Hawaii

Kullanım alanı: Süsleme amaçlı tabağın yanında.

5. Yakima tuzu

5. Yakima tuzu

Orijin: Washington

Kullanım alanı: Tavuk sosu hazırlamada yangın olarak kullanılır.

4. Maldon tuzu

4. Maldon tuzu

Orijin: İngiltere

Kullanım alanı: Özellikle tatlılarda kullanılmak üzere pişmiş sebze ve et için de mükemmel bir seçenek.

3. Balinese tuzu

3. Balinese tuzu

Orijin: Endonezya/Bali

Kullanım alanı: Izgara et ve tavuk ürünlerinde çok sevilir. Ayrıca sebzeleri közlerken kullanılır.

2. Murray deniz tuzu

2. Murray deniz tuzu

Orijin: Avusturalya

Kullanım alanı: Sebzeler ve balık pişirmek için yaygın olarak kullanılır.

1. Kala namak

1. Kala namak

Orijin: Hindistan

Kullanım alanı: Tofu yiyeceğini tatlandırmak için kullanılmasının yanında genellikle tavuk masala gibi ünlü yemeklerin sosunda da  bulunur.

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