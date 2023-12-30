Eski Geleneklere Göre Yılbaşında Yerseniz Uğursuzluk Getireceğine İnanılan 7 Yemek
Eski Geleneklere Göre Yılbaşında Yerseniz Uğursuzluk Getireceğine İnanılan 7 Yemek
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/bad...
Hazır yılbaşı yaklaşıyorken hepimizi tatlı bir heyecanın sardığı şu günlerde yılbaşı sofrasını nasıl kuracağını düşünenler aramızda olabilir. Yeni yılı kutlarken yemek için uğursuz sayılan bazı yiyecekler var. Bizce yılbaşı sofranızı kurarken bunlardan kaçınmayı deneyebilirsiniz. 👀
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