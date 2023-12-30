Eski Geleneklere Göre Yılbaşında Yerseniz Uğursuzluk Getireceğine İnanılan 7 Yemek

Evde yılbaşı aktivitesi olarak ekmek yapanlar için biraz kötü bir haberimiz var. Yumuşak, hamurumsu ekmek içi boş tabutların dolacağını simgelediği için yakın ölüm olacağı anlamına gelir ve kötü şans olarak kabul edilir. Ekmeğinizin içinde ne olduğunu kesene kadar bilemeyeceğiniz için, belki de ekmek kursunu 2 Ocak'a kadar atlamak en iyisidir.