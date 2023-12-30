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Eski Geleneklere Göre Yılbaşında Yerseniz Uğursuzluk Getireceğine İnanılan 7 Yemek

Eski Geleneklere Göre Yılbaşında Yerseniz Uğursuzluk Getireceğine İnanılan 7 Yemek

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 19:16

Hazır yılbaşı yaklaşıyorken hepimizi tatlı bir heyecanın sardığı şu günlerde yılbaşı sofrasını nasıl kuracağını düşünenler aramızda olabilir. Yeni yılı kutlarken yemek için uğursuz sayılan bazı yiyecekler var. Bizce yılbaşı sofranızı kurarken bunlardan kaçınmayı deneyebilirsiniz. 👀

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/bad...

Muhtemelen yeni yıl ile ilgili diğer tüm tatillerden daha fazla batıl inanca sahibizdir.

Muhtemelen yeni yıl ile ilgili diğer tüm tatillerden daha fazla batıl inanca sahibizdir.

Bazı insanlar, geçmiş 12 ayın talihsizliklerini atmak ve önümüzdeki yıl için iyi şanslarını artırmak için her şeyi deniyor. Belki zaten hindi gibi iyi şans getirdiği düşünülen geleneksel yemekleri pişiriyorsunuzdur, ancak bu yiyeceklerden de kaçınmanız gerekiyor. Sebebi ise şanssızlık getirecek olmaları. Peki yeni Yıl'ın Arifesindeyken menülerinizden çıkarmanız gerekenler neler? 👇

1. Ekmek içi

1. Ekmek içi

Evde yılbaşı aktivitesi olarak ekmek yapanlar için biraz kötü bir haberimiz var. Yumuşak, hamurumsu ekmek içi boş tabutların dolacağını simgelediği için yakın ölüm olacağı anlamına gelir ve kötü şans olarak kabul edilir. Ekmeğinizin içinde ne olduğunu kesene kadar bilemeyeceğiniz için, belki de ekmek kursunu 2 Ocak'a kadar atlamak en iyisidir.

2. Istakoz

2. Istakoz

Yılbaşı gecesi, gösterişin zamanıdır ancak batıl inançlara sahipseniz, şampanya ve havyarınızla birlikte ıstakoz servis etmekten kaçınmalısınız. Hem istakoz hem de yengeç, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde menüde bulunmaması gereken uğursuz öğeler olarak kabul edilir. Kabukluların geriye veya yanlara doğru yürüyebilme yetenekleri olduğu için, yeni yılda ilerlemeyi engelleyebileceği düşüncesiyle yemenin sakıncalı olduğu düşünülür.

3. Tavuk

3. Tavuk

Yeni yıl döneminde kanatlı hayvanlar, özellikle tavuk tüketmenin uğursuzluk getireceğine dair bir inanış bazı insanlar arasında yaygındır. Bu inanışın temelinde, kanatlı hayvanların iyi şansı 'uçurup götürebileceği' düşüncesi yatar. Tavukların ayrıca toprağı geriye doğru kazdığı, bu hareketin de tıpkı ıstakozlar gibi gelecekte ilerlememeyle ilişkilendirildiğini de söylemeden geçemeyeceğiz.

4. Derin deniz balığı

4. Derin deniz balığı

Güney lezzetlerinden bazıları, örneğin böbrek fasulyesi yeni yıl için iyi şansla ilişkilendirilirken, kızarmış yüzgeçli balık kabul edilmez. Yüzgeçli balık ve diğer dibe yaşayanlar, tatil döneminde batıl inançlı yemek yiyenler tarafından kaçınılır. Düşünce şu ki, eğer onları Yeni yıl yemek masanıza dahil ederseniz, kendinizi bir yıl boyunca sadece artıklarla geçinmeye mahkum edebilirsiniz.

5. Tofu

5. Tofu

Çin Yeni Yılı, kendi batıl inançlarına sahip bir dönemdir ve bu inançlardan biri yeni yılı tofu ile karşılamayı yasaklar. Çin kültüründe beyaz renk ölümle yakından ilişkilidir, bu yüzden tofu, pirinç, yumurta ve diğer beyaz yiyeceklerin tatil boyu yenmemesi gerekir. Kutlama ziyafetinizde bu rengin bulunması, yeni yılda Azrail'in kapısını açmak gibi bir durum oluşturur.

6. Biftek

6. Biftek

Yeni Yıl'da şık bir ana yemek olarak biftek sunmak cazip gelebilir ancak batıl inançlara sahip olanlar bunu tavsiye etmiyor. Hayvanın hareket şekli nedeniyle, sığır eti de şanssız kabul edilir. Sığırlar, yerinden kıpırdamadan otlarken, tatil gününde sığır eti tüketmek, kendinizi bir yıl boyunca durgunluğa mahkum etmiş olabilirsiniz.

7. Kırılmış noodle

7. Kırılmış noodle

Çin Yeni Yılı'nda genellikle şans getirdiği düşünülen yiyeceklerden biri noodle'dır. Uzun noodle'lar, sağlık ve uzun ömür simgesidir. Ancak kırık noodle'lar servis edildiğinde, şansınızın tersine döneceği düşünülür. Yeni Yıl'da kısa noodle'lar yerseniz, kısa bir yaşam süreceğiniz korkusu vardır. Bu batıl inanç her yerde geçerli değildir; Japonya'da, kırık soba noodle'ları, geçmiş yıldan 'kopma'yı simgeler ve bu nedenle şanslı bir Yeni Yıl yemeği olarak kabul edilir.

Bonus: Tabakta yemek bırakmamak

Bonus: Tabakta yemek bırakmamak

Ne kadar lezzetli bir sofra kurmuş olursanız olun yılbaşı partinizde, batıl inançlara sahipseniz yemeğinizi bitirmemeye direnmelisiniz. Tabanızdaki yemeğin sadece bir lokmasını bırakmak, önümüzdeki yıl boyunca size refah getireceği anlamına geliyor. Eğer tabağınızda üzüm ve fasulye gibi şans getirdiğine inanılan yiyecekler varsa ve hiçbir kötü şans getiren yiyecek yoksa, geleceğiniz daha da parlak görünecektir.

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