Bu Pilavın Tadına Doyamayacaksınız: Sebzeli Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet patlıcan

1 havuç

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

3,5 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

1. All In One Cooker’ı sote modunda çalıştırın. Soğanı yemeklik doğrayın ve pembeleşene kadar sıvı yağda kavurun.

2. Biberleri ve havucu doğradıktan sonra hazneye ekleyin. Patlıcanları hazneye ekleyerek 3-4 dakika daha birlikte kavurmaya devam edin.

3. Salçayı ekleyinve kokusu çıkana kadar kavurun. Bulguru ve domates ilave edin.

4. En son sıcak su ve tuzu da döküp kapağı kapatın. Kilitledikten sonra pilav ayarında pişirin.

Afiyet olsun!