Beslenme Alışkanlıklarınızı Yeniden Keşfetmeniz İçin Sağlık Dolu 10 Yemek Tarifi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

1 su bardağı kinoa

2 su bardağı sıcak sebze suyu

1 adet yumurta

2 adet haşlanmış küçük boy patates

1 adet küçük boy kabak

1 adet küçük boy havuç

2 dal taze soğan

1/4 demet maydanoz

1/4 demet dereotu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/2 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:

1. Kinoa tohumlarını sıcak sebze suyunda suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Kabuklarını soyduğunuz havuç ve kabağı, haşlanmış rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

2. Taze soğanları ince ince doğrayın. Dereotu ve maydanozları incecik kıyın. Sebze suyunda haşlanan kinoayı, cam bir karıştırma kabına alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

3. Rendelenmiş havuç, kabak ve haşlanmış patatesi, doğranmış yeşilliklerle karıştırın. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve kişnişle tatlandırın.

4. Son olarak yumurtayı da kattıktan sonra tüm malzemeyi bir kaşık yardımıyla özleşene kadar karıştırın.,

5. Philips Airfyer 7000 XXL haznesine pişirme kağıdı yerleştirin.

6. Hazırladığınız kinoalı sebze köftesi harcından bir yemek kaşığı kadar alın ve hazneye porsiyonlar hallinde yerleştirin.

7. Köftelerin üzerini fırça yardımıyla hafifçe yağlayın. Philips Airfyer 7000 XXL ile %99 daha az yağlı olarak oldukça lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz.

8. 180 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!