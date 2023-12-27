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Beslenme Alışkanlıklarınızı Yeniden Keşfetmeniz İçin Sağlık Dolu 10 Yemek Tarifi

etiket Beslenme Alışkanlıklarınızı Yeniden Keşfetmeniz İçin Sağlık Dolu 10 Yemek Tarifi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 20:01

Philips Airfryer 7000 XXL'da yapabileceğiniz hem pratik hem de sağlıklı birbirinden leziz tarifler bu içerikte 👇

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1. Baharatlı Kabak Dilimleri

1. Baharatlı Kabak Dilimleri

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 2 adet taze kabak

  • 1 çorba kaşığı kekik

  • 1 şeker kaşığı pul biber 

  • 1 tutam karabiber 

  • 1/2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Kabakları yıkayıp kurulayın ve ince dilimler halinde kesin.

2. Kabak dilimlerini Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesine dizip üzerlerine hafifçe tuz serpin. Fırça yardımıyla her iki yüzüne de çok az zeytinyağı sürüp baharatları serpin.

3. Isıyı 200 dereceye getirin. 12 dakika boyunca pişirin. Beşinci dakikada sepeti çekip hafifçe sallayın ve pişirmeye devam edin. Afiyet olsun!

2. Karnabahar Pizza

2. Karnabahar Pizza

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet orta boy karnabahar

  • 2 adet yumurta

  • 1 paket labne

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Domates sosu için:

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay bardağı ılık su

  • 1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

  • 1 adet kapya biber

  • 100 gram siyah zeytin

  • 3-4 yemek kaşığı konserve mısır

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı: 

1. Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve güzelce yıkadıktan sonra iyice ufalanacak şekilde rondodan çekin.

2. İçine labneyi, baharatları ve yumurtaları ekleyip güzelce karıştırın.

3. Hazırladığınız karnabaharlı harcı ikiye bölün. Philips Airfryer 7000 XXL'ın yağlı kağıt serilmiş haznesine harcı dökün. 

4. Karnabahar tabanını 180 derecede 10 dakika pişirin.

5. Daha sonra domates sosunu hazırlayın. Pişen karnabahar tabanına sosu sürün. 

6. Üzerine hazırlanan malzemeleri yerleştirin ve son olarak da kaşarı ekleyin. 200 derecede 5 dakika pişirin. Afiyet olsun!

3. Kinoalı Köfte

3. Kinoalı Köfte

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı kinoa

  • 2 su bardağı sıcak sebze suyu

  • 1 adet yumurta

  • 2 adet haşlanmış küçük boy patates

  • 1 adet küçük boy kabak

  • 1 adet küçük boy havuç

  • 2 dal taze soğan

  • 1/4 demet maydanoz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kişniş

Yapılışı: 

1. Kinoa tohumlarını sıcak sebze suyunda suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Kabuklarını soyduğunuz havuç ve kabağı, haşlanmış rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

2. Taze soğanları ince ince doğrayın. Dereotu ve maydanozları incecik kıyın. Sebze suyunda haşlanan kinoayı, cam bir karıştırma kabına alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

3. Rendelenmiş havuç, kabak ve haşlanmış patatesi, doğranmış yeşilliklerle karıştırın. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve kişnişle tatlandırın.

4. Son olarak yumurtayı da kattıktan sonra tüm malzemeyi bir kaşık yardımıyla özleşene kadar karıştırın.,

5. Philips Airfyer 7000 XXL haznesine pişirme kağıdı yerleştirin.

6. Hazırladığınız kinoalı sebze köftesi harcından bir yemek kaşığı kadar alın ve hazneye porsiyonlar hallinde yerleştirin.

7. Köftelerin üzerini fırça yardımıyla hafifçe yağlayın. Philips Airfyer 7000 XXL ile %99 daha az yağlı olarak oldukça lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz. 

8. 180 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

4. Enginarlı Sufle

4. Enginarlı Sufle

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet enginar çanağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı badem unu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 4 adet yumurta

  • 200 gram toz tatlandırıcı

  • 100 gram şekersiz çikolata

  • 1 çay bardağı krema

Yapılışı:

1. Enginarları limon suyunu ekleyerek yumuşayana kadar pişirin daha sonra püre haline getirerek soğumaya bırakın.

2. Yumurta beyazlarını köpük köpük olana kadar çırpalım.

3. Ayrı bir kapta badem unu, kabartma tozu, 2 yumurta sarısını eritilmiş tereyağıyla karıştırın ve soğuyan enginar püresini ilave edin.

4. Kabaran yumurta beyazını enginarlı karışıma yavaşça ekleyerek karıştırın.

5. Krema ve çikolatayı karıştırarak eritin.

6. Enginarlı karışımı Philips Airfryer 7000 XXL haznesindeki kaplara pay edin ve 180 derecede 7 dakika pişirin. Ayrıca Philips Airfryer 7000 XXL'ın geniş haznesi sayesinde dilediğiniz kadar porsiyonu rahatça pişirebilirsiniz.

5. Pırasa Mücver

5. Pırasa Mücver

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 2 adet ince pırasa

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı un

  • 2 çorba kaşığı galeta unu

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Pırasaları temizleyip yıkayın. İri parçalar halinde kesip kaynar suda 3 dakika kadar haşlayın.

2. Soğuk suya alıp soğutun ve suyunu sıkarak süzün. Pırasaları bıçakla incecik doğrayın veya doğrayıcınızda kıyın.

3. Yumurtaları derince bir kaseye kırıp çırpın. Un, tuz, karabiber ve galeta ununu ilave edip karıştırın.

4. Kıyılmış pırasayı ilave edip karıştırın. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Bir mutfak fırçası kullanarak haznenin dibini hafifçe yağlayın.

5. Philips Airfryer 7000 XXL’ın geniş pişirme haznesine 8 - 10 porsiyon halinde mücver karışımından kaşık kaşık döküp hazneyi yerine yerleştirin.

6. Isıyı 200 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 20 dakikaya ayarlayın. Mücverleri sıcak veya ılık servis edebilirsiniz.

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6. Kabak Spagetti

6. Kabak Spagetti

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 orta boy kabak

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 kase yoğurt

  • Karabiber

  • 3 tam ceviz

Yapılışı

1. Kabakları spiral spagetti rendesi ile rendeleyin ve biraz soteleyin.

2. Ardından Philips Airfryer 7000 XXL'da 180°C'de 10 dakika pişirin.

3. Pişen kabağı 1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı hardal ve karabiber ile karıştırıp üzerine ceviz ilave ederek servis edebilirsiniz.

7. Somon

7. Somon

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 3 dilim somon

  • 12 adet arpacık soğan

  • 12 adet çeri domates

  • 1 diş sarımsak

  • 2 adet defne yaprağı

  • 1-2 dal biberiye

  • 1 tutam dereotu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı 

  • Yarım limon suyu

Yapılışı: 

1. Zeytinyağı, sarımsak, kekik, toz kırmızı biber, karabiber, tuz, ince kıyılmış dereotu ve limon suyunu bir kaba alıp karıştırın.

2. Dilimlenmiş somonların her tarafını hazırladığınız sosa bulayın.

3. Kalan sosa çeri domatesleri ve arpacık soğanları alarak karıştırın.

4. Phillips Airfryer 7000 XXL haznesine pişirme kağıdı yerleştirip somonları alın.

5. Üzerine arpacık soğan ve çeri domatesleri, defne yapraklarını ve biberiyeleri ekleyerek 12 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun!

8. Çıtır Karnabahar

8. Çıtır Karnabahar

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy karnabahar

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı toz kişniş

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı acı sos

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 avuç taze nane

Yapılışı: 

1. Karnabaharları ufak parçalara ayırıp 4 dakika haşlayın. Ardından süzün.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır unu ve unu karıştırın. 

3. Hazırladığınız karışıma karnabaharları ekleyin ve karıştırın.

4. Phillips Airfryer 7000 XXL'a karnabaharları ekleyin ve tüm yüzeyi kızarana kadar pişirin. Phillips Airfryer 7000 XXL'ın Rapid CombiAir teknolojisi sayesinde, pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayıp çok daha pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. 

5. Pişen çıtır karnabaharları taze nane yapraklarıyla servis edin. 

Afiyet olsun 🙃

9. Armut Tatlısı

9. Armut Tatlısı

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 2 Adet tatlı deveci armut

  • 1 Adet kırmızı elma

  • 1 dal çubuk tarçın

  • 1 adet portakal

  • 1 avuç çekilmiş ceviz içi

  • Yarım çay bardağı kuru üzüm

  • Yarım çay bardağı bal

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Armutları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini temizleyin.

2. Elma ve portakalın kabuğunu soyup ufak küpler halinde doğrayın.

3. Kuru üzümleri yarım çay bardağı suda ıslatın.

4. Yarım çay bardağı balı 1 su bardağı sıcak su içerisinde eritin ve içerisine tarçını ekleyin.

5. Portakal ve elmayı Philips Airfyer 7000 XXL haznesine koyun ardından üzerine armutları yerleştirin.

6. Tereyağını ufak parçalara ayırıp kabın üzerine dağıtın ve kuru üzümleri serpiştirin.

7. Ballı karışımı armutların üzerine dökün ve 200 derecede 15 dakika piştikten sonra çıkarıp cevizi serpiştirin ve Philips Airfyer 7000 XXL'ın sadece hava ile pişirme özelliğini kullanarak armutların üzeri kızarana kadar tekrar pişirin.

8. 1 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

10. Ispanaklı ve Peynirli Mini Kiş

10. Ispanaklı ve Peynirli Mini Kiş

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1/2 bağ ıspanak

  • 1 adet yumurta 

  • 50 gram keçi peyniri

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırıp cupcake kalıplarına dökün.

2. Kalıpları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin ve 180°C'de 10 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

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