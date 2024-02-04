Görüş Bildir
Haberler
Yemek
İçecek Tarifleri
Kahve Hazzını Sadece İçeceklerde Değil Yemeklerde de Hissedebileceğiniz En Lezzetli Tarifler

Kahve Hazzını Sadece İçeceklerde Değil Yemeklerde de Hissedebileceğiniz En Lezzetli Tarifler

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 19:01

Birçoğumuz için, sevdiğimiz şekilde yapılmış mükemmel bir kahve içmek keyif aldığımız bir deneyimdir. Son yıllarda, bu hazzı yemeklere de taşımak popüler oldu. Kahveyi sadece tatlılarda değil, kahve 'snobu' gibi tuzlu yemeklerde de kullanmak kahve severler arasında yaygın bir durum haline geldi.  Peki bu yemekler neler? Detaylar için buyurun haberimize. 👇

Kaynak: https://www.finedininglovers.com/arti...

1. Tiramisu

1. Tiramisu

Birçok kişinin aklına kahveli yemek dendiği zaman gelen ilk yiyecek sanıyoruz ki tiramisu. Espresso tiramisunun ana unsurudur. Eğer tiramisu hazırlıyorsanız ve vaktiniz dar ise, hazır kahve tozları ile hem zaman kazanabilir hem de misafirlerinizin farkını anlamayacağı bir lezzet elde edebilirsiniz.

2. Dondurma

2. Dondurma

İster kahve aromalı dondurma yapıyor olun, ister sade vanilyaya kahve ekliyor olun, kahve daha hafif ve az şekerli bir tat elde etmenin harika bir yoludur.  İtalya'da, genellikle vanilya dondurmasının üzerine espresso dökülen bir tatlı olan affogato sıklıkla servis edilir ve siz de bunu vanilya veya başka bir aromalı dondurmanın üzerine döküp bir kahve fincanında servis edebilirsiniz.

3. Kahveli kek

3. Kahveli kek

Bir kış öğleden sonrasında, şöminenin yanında, bir fincan hazır kahve ile servis edilen kalın bir dilim kahve keki yemekten daha güzel bir şey olamaz. Bu kahve keki tarifinde, taze öğütülmüş kahve çekirdeklerinden yapılan kahve yerine hazır kahve kullanabilirsiniz. Daha dolgun bir kahve tadı için, tereyağlı krema içindeki tarçını kahve ile çırpabilir ya da ıslak kek sosuna kahve koyabilirsiniz.

4. Kahveli biftek sosu

4. Kahveli biftek sosu

Bu biftek sosu, bifteğin doğal lezzetini bastırmadan, ona güzel bir baharatlı tat katacaktır. Bir yemek kaşığı anında kahveyi, birer yemek kaşığı Maldon Deniz Tuzu, sarımsak tozu, tütsülenmiş paprika, karabiber, ezilmiş kişniş, soğan tozu, chili tozu ve kırmızı biberle karıştırın, tüm bifteğin üzerine sürün ve birkaç saat bekletin. Barbekünüzde veya tavada yüksek ateşte pişirin, dinlendirin ve tadını çıkarın. Sos, güzelce kararacak ve biftek yemeğinize güzel bir lezzet derinliği katacaktır.

5. Kahveli ragu

5. Kahveli ragu

Hiçbir İtalyan'a söylemeyin ama, domateslerden gelen tatlılığı dengelemek için ragunuzu pişirirken içine bir yemek kaşığı instant kahve ekleyebilirsiniz. Ragunuz uzun bir süre boyunca ve sığır eti, soğan ve domatesler tarafından verilen umami ile pişecek, instant kahvenin verdiği tat ise bütün bu karışıma denge getirecek. Sadece deneyin ve görün.

6. İrlanda kahvesi

6. İrlanda kahvesi

Klasik, sıcak bir içeceğe retro bir dokunuş katmak için neden kahve kullanmayasınız? Bir ölçü İrlanda viskisini bir kulp bardağa dökün, iki çay kaşığı şeker ekleyin ve ardından bir fincan sıcak kahve ekleyin. Klasik tarife göre çırpılmış krema ile üstünü kaplayın ve çıtır çikolata ile bitirin. Gerçekten güzel oluyor bize güvenebilirsiniz.

7. Acı soslu ve kahveli yemek sosu

7. Acı soslu ve kahveli yemek sosu

Bir yemek kaşığı kahvenin, eşsiz bir Meksika çilisi yaratmakta ne kadar etkili olabileceğini hiç düşündünüz mü? Çeşitli lezzetlerin bir araya geldiği bu karışımda, kahve; çikolata, kakao tozu, likör, ananas gibi diğer ekstra malzemelerle mükemmel bir uyum sağlar ve yemeğe acı bir tat katar. En lezzetli sonuçları elde etmek için çilinizi düşük ısıda ve yavaşça pişirmeniz önerilir. Peynirli Meksika çilisi tarifinizi bir adım öteye taşımak için, içine biraz kahve eklemeyi deneyin. Bu küçük dokunuş, makarna tarifinizi bir sonraki seviyeye çıkarabilir.

8. Şık bir kahve

8. Şık bir kahve

'Yemeğinize/içeceğinize hemen bir tutam kahve ekleyin' önerisi kulağa çekici geliyor ve işte tam bu konuda bir yazıyı okumaktasınız. Kahve, özellikle tatlı lezzetlerine, buzlu karamel veya yumuşak vanilya ile son derece uyumludur. Bu nedenle kahve içmeyi sevmiyorsanız bile denemeden geçmemeniz gerektiğini söylemeden edemeyeceğiz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

👇

👇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?