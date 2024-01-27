Canınız Tatlı Çektiğinde Hızlıca Yapabileceğiniz 15 Birbirinden Lezzetli Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

200 g tuzsuz tereyağı, yumuşatılmış

Yarım su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker

2 büyük yumurta

3 su bardağı un

2 çay kaşığı krema

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

1. Tereyağını 1 1/2 su bardağı şekeri ile hafif ve kabarık olana kadar çırpın. Yumurtaları ekleyin. Un, tartar kreması, kabartma tozu ve tuzu ekleyin ve düşük hızda düzgün bir hamur oluşana kadar çırpın. Hamuru streç film ile kaplayın ve en az 1 saat veya bir gece boyunca sertleşmesi için buzdolabında bekletin.

2. Fırını yaklaşık 175°C dereceye ısıtın. Küçük bir kasede kalan 2 yemek kaşığı şekeri tarçın ile karıştırın. Hamuru yemek kaşığı büyüklüğünde toplara ayırın ve tarçınlı şekere batırarak kaplayın. Kurabiye toplarını pişirme kağıdı üzerine 2 inç aralıklarla yerleştirin ve altları altın rengi olana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Kurabiyelerin şeklini koruması için 2 dakika boyunca pişirme kağıdı üzerinde hafifçe soğumasını bekleyin, ardından tamamen soğuması için bir rafa koyun. Hazır.