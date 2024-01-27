Canınız Tatlı Çektiğinde Hızlıca Yapabileceğiniz 15 Birbirinden Lezzetli Kurabiye Tarifi

Malzemeler:
4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
4 büyük yumurta
1 1/2 su bardağı şeker
1 çay kaşığı saf vanilya özü
1/4 çay kaşığı koşer tuz
1/2 su bardağı un
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1 paket çikolata parçaları
Hazırlanışı:
1. Büyük bir kaseyi kaynamakta olan su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirin, doğranmış çikolatayı tereyağı ile eritin, ara sıra karıştırın, yaklaşık 7 dakika sonra pürüzsüz hale gelir. Biraz soğuması için kenara alın.
2. Başka bir büyük kasede, el mikseri kullanarak yumurtaları şekerle orta hızda çırpın, kalın ve soluk hale gelene kadar yaklaşık 5 dakika. Vanilya ve tuzu ekleyip çırpın.
3. Lastik spatula kullanarak, eritilmiş çikolatayı ekleyin, ardından unu ve kabartma tozunu ekleyin.
4. Hamuru yaklaşık 1 saat dondurun.
5. Fırını 175°C ısıtın ve iki fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hamurdan 2 yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alın ve hazırlanan fırın tepsilerine, birbirinden yaklaşık 5 cm aralıkla yerleştirin.
6. Kenarları kuru ve üstü çatlamış hale gelene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırın tepsisinde 10 dakika soğutun, ardından servis yapmadan önce soğumaya bırakın.
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