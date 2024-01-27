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Canınız Tatlı Çektiğinde Hızlıca Yapabileceğiniz 15 Birbirinden Lezzetli Kurabiye Tarifi

Canınız Tatlı Çektiğinde Hızlıca Yapabileceğiniz 15 Birbirinden Lezzetli Kurabiye Tarifi

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 11:01

Süslemeleri bittiğinde oldukça şatafatlı görünseler de aslında kurabiyelerin birçoğu inanılmaz derecede kolayca yapılabilir ve göründüğü kadar efor istemez. Gelin tuzlu kurabiyeden yulaflı diyet kurabiyelerine çok vaktinizi almayacak 15 tarife bakalım...

Kaynak: https://www.foodandwine.com/desserts/...

1. Shortbread kurabiye

1. Shortbread kurabiye

Malzemeler:

  • 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

  • 2 çay kaşığı vanilya özütü

  • 3/4 su bardağı pudra şekeri

  • 3/4 çay kaşığı ince masa tuzu

  • 2 su bardağı un

Hazırlanışı:

1. Fırını 150°C'ye ısıtın. 2 adet (20 cm) kare veya yuvarlak kek kalıbını yağlı kağıt ile kaplayın ve yağlı kağıdı yağlayın.

2. Orta boy bir kap kullanarak, tereyağı, vanilya ve şekeri kabarana kadar çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırırken 1 çay kaşığı su ekleyin.

3. Bir parça yağlı kağıdı kullanarak hamuru kalıplara eşit şekilde basın. Bir soyacak bıçağı kullanarak, kurabiye hamurunu bir yönde üçe, diğer yönde 2.5 cm parçalar halinde kesin. Hamuru çatalla her yerinden delin. Yaklaşık 45 dakika pişirin.

2. Snickerdoodle kurabiye

2. Snickerdoodle kurabiye

Malzemeler:

  • 200 g tuzsuz tereyağı, yumuşatılmış

  • Yarım su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker

  • 2 büyük yumurta

  • 3 su bardağı un

  • 2 çay kaşığı krema

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

1. Tereyağını 1 1/2 su bardağı şekeri ile hafif ve kabarık olana kadar çırpın. Yumurtaları ekleyin. Un, tartar kreması, kabartma tozu ve tuzu ekleyin ve düşük hızda düzgün bir hamur oluşana kadar çırpın. Hamuru streç film ile kaplayın ve en az 1 saat veya bir gece boyunca sertleşmesi için buzdolabında bekletin.

2. Fırını yaklaşık 175°C dereceye ısıtın. Küçük bir kasede kalan 2 yemek kaşığı şekeri tarçın ile karıştırın. Hamuru yemek kaşığı büyüklüğünde toplara ayırın ve tarçınlı şekere batırarak kaplayın. Kurabiye toplarını pişirme kağıdı üzerine 2 inç aralıklarla yerleştirin ve altları altın rengi olana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Kurabiyelerin şeklini koruması için 2 dakika boyunca pişirme kağıdı üzerinde hafifçe soğumasını bekleyin, ardından tamamen soğuması için bir rafa koyun. Hazır.

3. Limonlu tahinli kurabiyeler

3. Limonlu tahinli kurabiyeler

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı tuzsuz tereyağı

  • 3/4 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı iyice karıştırılmış tahin

  • 1 büyük yumurta

  • 3 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi ve 2 çay kaşığı taze limon suyu

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 2 su bardağı un 

  • 1 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/2 su bardağı kakao nibs (isteğe bağlı)

  • 1/3 su bardağı siyah susam

  • 1/3 su bardağı beyaz susam

Yapılışı:

1. 2 adet fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Orta boy bir kapta tereyağı, şeker ve tahini, hafif ve kabarık olana kadar orta-yüksek hızda bir el mikseri ile çırpın. Yumurta, limon kabuğu rendesi ve suyu ve vanilyayı ekleyin; yavaş yavaş un ve tuzu ekleyin; hamur bir araya gelene kadar çırpın. Kullanıyorsanız, kakao nibs'leri ekleyin ve karıştırın.

2. Hamuru ikiye bölün. En az 1 saat 30 dakika veya en fazla 8 saat boyunca buzdolabında dinlendirin.

3. Fırını 350°F (yaklaşık 175°C) ısıya getirin. Susam tohumlarını küçük bir tepsi veya düz bir tabakta birleştirin. Hamuru susam tohumlarında yuvarlayın, tohumların eşit şekilde yapışması için sıkıca basın.

4. Kurabiyeleri, kenarları altın rengi olana kadar önceden ısıtılmış fırında pişirin, 8 ila 10 dakika sonunda hazır olacaktır.

4. Kakao parçacıklı dev kurabiye

4. Kakao parçacıklı dev kurabiye

Malzemeler:

  • 1 1/2 su bardağı un

  • 1/3 su bardağı şekersiz kakao

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuzu

  • 1/2 su bardağı erimiş tuzsuz tereyağı

  • 1/2 su bardağı esmer şeker

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1/2 su bardağı doğranmış bitter çikolata

  • 1/4 su bardağı kakao parçacığı,

  • 1/2 çay kaşığı tuz taneleri

Hazırlanışı:

1. Fırını 350°F (yaklaşık 175°C) ısıtın. Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu büyük bir kapta karıştırın. Bir kenara koyun.

2. Tereyağını, kahverengi şekeri ve toz şekeri orta-yüksek hızda, kabarana kadar çırpın. Yumurta ve vanilyayı ekleyin ve karışana kadar çırpın. yavaşça un karışımını ekleyin. Doğranmış çikolatayı ve kakao parçacıklarının 3 yemek kaşığını ekleyin.

3. Kurabiye hamurunu büyük bir yağlı kağıda aktarın. Üzerine tuz taneleri ve kalan 1 yemek kaşığı kakao parçacığını serpin, hafifçe hamura yapışması için bastırın.

4. Kenarları sertleşene kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırın tepsisinde 10 dakika soğutun, dilimlere ayırın ve sıcak servis yapın.

5. Yulaflı kayısılı kurabiye

5. Yulaflı kayısılı kurabiye

Malzemeler:

  • 1/3 su bardağı toz şeker

  • 1/3 su bardağı esmer şeker

  • 1 büyük yumurta

  • 1 su bardağı un 

  • 1/2 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 2/3 su bardağı çiğ yulaf 

  • 1/2 su bardağı doğranmış sütlü çikolatal

  • 1/3 su bardağı kuru kayısı 

Hazırlanışı:

1. Tereyağı ve şekeri bir karıştırıcı kabında karıştırın. Yumurtayı ekleyin ve karıştırın. Karıştırıcı düşük hızda çalışırken, unu, vanilya özütünü, kabartma tozunu ve tuzu yavaşça ekleyin, yaklaşık 30 saniye boyunca karıştırın. Yulafları, çikolatayı, karameli ve kayısıları ekleyin ve karıştırın.

2. Dilediğiniz şekli verdikten sonra önceden ısıtılmış fırında, kurabiyeler hafifçe kahverengi olana kadar, 12 ila 16 dakika pişirin, 8 dakika sonra tepsileri üstten alta çevirin. Kurabiyeleri fırın tepsisinde 5 dakika soğutun.

6. Cevizli kurabiye

6. Cevizli kurabiye

Malzemeler:

  • 3 büyük yumurta

  • 1 su bardağı kuru üzüm

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 1 su bardağı erimiş tuzsuz tereyağı 

  • 1 su bardağı esmer şeker

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 2 1/2 su bardağı un

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 su bardağı ceviz parçaları

Yapılışı:

1. Yumurtaları küçük bir kasede çırpın. İçine kuru üzüm ve vanilya ekleyip en az 1 saat bekletin.

2. Fırını yaklaşık 175°C ısıya getirin. Büyük bir kasede tereyağını şekerlerle krema kıvamına getirin. Un, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ekleyip karıştırın. Yumurtaları, kuru üzümü ve yulaf ezmesini ekleyip karıştırın. Cevizleri (ve varsa diğer ek malzemeleri) ekleyin. 

3. Hamurdan golf topu büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin ve hafifçe bastırın. Üstleri güzelce kahverengi olana kadar, yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Kurabiyeleri bir ızgaraya alın ve soğumaya bırakın.

7. Limonlu tereyağlı kurabiye

7. Limonlu tereyağlı kurabiye

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pudra şekeri

  • 1 yemek kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 1/2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

  • 2 su bardağı un

  • 3/4 çay kaşığı koşer tuz

Yapılışı:

1. Tereyağını pudra şekeri ile çok pürüzsüz olana kadar çırpın. Limon kabuğu ve suyunu ekleyin, ardından un ve tuzu ekleyip karıştırın.

2. Ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Topları iki fırın tepsisine yerleştirin ve parmaklarınızla her bir kurabiyeyi hafifçe düzleştirin.

3. 12 ila 14 dakika pişirin. Dilerseniz üzerini glazür ile de süsleyebilirsiniz.

8. Zencefilli kurabiye

8. Zencefilli kurabiye

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı un 

  • 3/4 su bardağı koyu çavdar unu

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı toz zencefil

  • Bir tutam koşer tuzu

  • 1 1/4 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı tuzsuz tereyağı, (eritilmiş ve soğutulmuş)

  • 2 büyük yumurta

  • 1/4 su bardağı pekmez

  • 1 yemek kaşığı ince rendelenmiş taze zencefil 

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

1. Un, zencefili, kabartma tozunu, toz zencefili ve tuzu bir orta boy kasede karıştırın; bir kenara koyun.  Yumurtaları, birer birer ekleyin ve karıştırın; pekmez, taze zencefil ve vanilyayı ekleyin. Mikser düşük hızda çalışırken, un karışımını ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Plastik bir örtü ile kapatın ve en az 4 saat veya bir gece boyunca iyi bir şekilde soğuyana ve sertleşene kadar buzdolabında bekletin.

2. Fırını 175°C ısıya getirin. Şekil verdiğiniz kurabiyeleri büyük fırın kağıdı kaplı fırın tepsilerine aralıklarla yerleştirin. Fırın tepsileri soğuyana kadar bekletin.

9. Çıtır fıstık ezmeli kurabiyeler

9. Çıtır fıstık ezmeli kurabiyeler

Malzemeler:

  • 1 su bardağı fıstık ezmesi

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 adet ekstra büyük yumurta

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış fıstık 

  • ¼ su bardağı mini çikolata parçaları

Hazırlanışı:

1. Fırını önceden 350°'ye ısıtın ve 2 raflı fırının üst ve alt kısımlarına yerleştirin. Orta boy bir kasede, fıstık ezmesini şekeri, kabartma tozunu ve yumurtayla karıştırın. Fıstıkları ve çikolata parçalarını karışıma ekleyin. Hamurdan yemek kaşığı ile alıp 24 adet top yapın.

2. Topları 2 adet fırın tepsisine yerleştirin ve her bir kurabiyenin üzerine çatal ile çizgiler çizin. Kurabiyeleri, fırın tepsilerini önden arkaya ve aşağıdan yukarıya çevirerek, hafifçe kahverengi olana ve kurabiyeler sertleşene kadar 15 dakika pişirin. Tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.

10. Çikolatalı brownie kurabiyeler

10. Çikolatalı brownie kurabiyeler

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

  • 4 büyük yumurta

  • 1 1/2 su bardağı şeker

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 paket çikolata parçaları

Hazırlanışı:

1. Büyük bir kaseyi kaynamakta olan su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirin, doğranmış çikolatayı tereyağı ile eritin, ara sıra karıştırın, yaklaşık 7 dakika sonra pürüzsüz hale gelir. Biraz soğuması için kenara alın.

2. Başka bir büyük kasede, el mikseri kullanarak yumurtaları şekerle orta hızda çırpın, kalın ve soluk hale gelene kadar yaklaşık 5 dakika. Vanilya ve tuzu ekleyip çırpın.

3. Lastik spatula kullanarak, eritilmiş çikolatayı ekleyin, ardından unu ve kabartma tozunu ekleyin. 

4. Hamuru yaklaşık 1 saat dondurun.

5. Fırını 175°C ısıtın ve iki fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hamurdan 2 yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alın ve hazırlanan fırın tepsilerine, birbirinden yaklaşık 5 cm aralıkla yerleştirin.

6. Kenarları kuru ve üstü çatlamış hale gelene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırın tepsisinde 10 dakika soğutun, ardından servis yapmadan önce soğumaya bırakın.

11. Çikolatalı cevizli kurabiye barları

11. Çikolatalı cevizli kurabiye barları

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ceviz

  • 4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (yumuşatılmış)

  • 2 yemek kaşığı kanola yağı

  • ¼ su bardağı + 2 yemek kaşığı toz şeker

  • ¼ su bardağı + 2 yemek kaşığı şeker

  • 1 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1 ½ su bardağı tam buğday unu

  • ½ çay kaşığı kabartma tozu

  • ½ çay kaşığı koşer tuz

  • 1 su bardağı bitter çikolata parçaları

Yapılışı:

1. Fırını 180 dereceye ısıtın. Cevizleri bir pasta tabağına yayın ve yaklaşık 8 dakika boyunca altın rengi olana kadar kızartın. Cevizleri doğrayın ve soğumasını bekleyin.

2. Tereyağı ve yağı toz şeker ve kahverengi şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta ve vanilyayı ekleyin ve pürüzsüz olana kadar çırpın. Küçük bir kasede unu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın; kuru malzemeleri düşük hızda mikserin içine ekleyin. Çikolata parçalarını ve cevizleri ekleyin; sadece karıştırılana kadar çırpın.

3. Hamuru hazırlanan fırın kabına aktarın ve düz bir katman oluşturacak şekilde bastırın. Yaklaşık 20 dakika boyunca, hafifçe kahverengi olana ve merkezi neredeyse sertleşene kadar pişirin. Tamamen soğumasını bekleyin, sonra kenarlarından bir bıçakla geçin ve dikdörtgeni ters çevirin. Kağıdı çıkarın ve bir kesme tahtasının üzerine ters çevirin. Kesin ve servis yapın.

12. Vanilyalı ay çörekleri

12. Vanilyalı ay çörekleri

Malzemeler:

  • 2 çubuk tuzsuz tereyağı, yumuşatılmış

  • 1/2 su bardağı pudra şekeri, üzerine serpmek için ekstra

  • 1 1/2 yemek kaşığı saf vanilya özü

  • 2 1/4 su bardağı un

  • Tuz

Yapılışı:

1. Fırını 350°'ye önceden ısıtın ve bir rafı üst üçte birde ve birini alt üçte birde konumlandırın. 2 büyük fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Tüm malzemeleri çırpın.

2. Hafifçe unlanmış bir yüzeyde, hamurun yemek kaşığı dolusu miktarını 3 inçlik ipler halinde yuvarlayın. Uçlarını hafifçe inceltin ve ipleri ay şeklinde formda yapın. 

3. Ay çöreklerini, altları altın rengi ve üstleri soluk sarı olana kadar 22 ila 24 dakika pişirin; eşit pişirme için yarı yolda fırın tepsilerini üstten alta ve önden arkaya çevirin. Fırın tepsilerini raflara aktarın ve kurabiyelerin 10 dakika soğumasını bekleyin.

4. Küçük bir kaseye pudra şekeri doldurun. Kurabiyeler hala sıcakken, onları şekere bulayın ve hafifçe soğuması için temiz bir yağlı kağıda aktarın. Soğumuş kurabiyeleri tekrar şekere bulayın ve tamamen soğumasını bekleyin.

13. Hindistan cevizli kurabiye

13. Hindistan cevizli kurabiye

Malzemeler.

  • Bir adet rendelenmiş hindistan cevizi

  • Bir su bardağı süt

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 2 büyük yumurta beyazı

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • 4 dilim çikolata, eritilmiş

Yapılışı:

1. Fırını 350°'ye ısıtın ve 2 adet fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Orta boy bir kasede, hindistan cevizini süt ve vanilya ile karıştırın. Başka bir kapta, elektrikli bir karıştırıcı kullanarak yumurta beyazlarını tuz ile çırpın ve sert tepeler oluşana kadar çırpın. Çırpılmış beyazları hindistan cevizi karışımına katlayın.

2. Karışımı fırın tepsilerine yerleştirin. Fırının üst ve orta bölümlerinde yaklaşık 25 dakika boyunca, altın rengi olana kadar pişirin.

3. Makaronların altını eritilmiş çikolataya batırın, fazlasının kaseye geri damlamasına izin verin. Kurabiyeleri yağlı kağıtla kaplı fırın tepsilerine geri koyun. Üzerine kalan çikolatayı gezdirin ve yaklaşık 5 dakika, donana kadar buzdolabında bekletin.

14. Baharatlı İtalyan cevizli beze

14. Baharatlı İtalyan cevizli beze

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı kabuklu ceviz

  • 3 büyük yumurta akı

  • 3/4 su bardağı şeker

  • 1 1/2 çay kaşığı grappa

  • 1/4 çay kaşığı toz tarçın

  • 1/8 çay kaşığı toz muskat

  • 1/8 çay kaşığı toz karanfil

Yapılışı:

1. Fırını 150°C'ye ısıtın. Cevizleri küçük bir tepsiye yayın ve yaklaşık 20 dakika boyunca, ara sıra karıştırın.

2. 2 tane tepsiye yağlı kağıt serin. Yumurta aklarını orta-yüksek hızda 30 saniye boyunca köpük köpük olana kadar çırpın. Şekeri, birer yemek kaşığı olacak şekilde ekleyin ve aklar sert ve parlak olana kadar 5 ila 7 dakika daha çırpın. Grappa, tarçın, muskat ve karanfili ekleyip çırpın. Bir spatula kullanarak, doğranmış cevizleri nazikçe karıştırın.

3. Hazırladığınız tepsilere, birer yemek kaşığı olacak şekilde bezeyi koyun. 15 dakika boyunca pişirin. Fırın sıcaklığını 90°C'ye düşürün ve 1 saat 15 dakika daha pişirin, ta ki bezeler dışarıdan sert ama içeriden hala yumuşak olana kadar. Tepsileri tel ızgaralara aktarın ve tamamen soğumasını bekleyin.

15. Tereyağlı kurabiye

15. Tereyağlı kurabiye

Malzemeler:

  • 1 çubuk oda sıcaklığında tuzlu tereyağı

  • 1/2 su bardağı pudra şekeri

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 çay kaşığı vanilya

  • 1/4 çay kaşığı deniz tuzu

Yapılışı:

1. Fırını 350°'ye ısıtın.

2. Büyük bir kasede tereyağını ve pudra şekerini iyi bir şekilde karıştırın. Unu, vanilyayı ve tuzu ekleyin ve 2 dakika daha karıştırmaya devam edin.

3. Kurabiyeleri yuvarlayın ve 10-13 dakika pişirin. Kurabiyelerin altları hafifçe kahverengi olmalıdır. Fırından çıkarın ve afiyet olsun!

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