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Havuçlu Tarçınlı Kekten Sıkılanlara Karamelli Havuçlu Ekmek Tarifi ile Geldik!

Havuçlu Tarçınlı Kekten Sıkılanlara Karamelli Havuçlu Ekmek Tarifi ile Geldik!

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 11:16

Yemek yapmanın, hem bedeni hem de ruhu tatmin eden bir hissi uyandırdığını belirtiyor Şef Jesus Eduardo Canche. Kendimize ve konuklarımıza karşı 'Seni önemsiyorum' mesajını vermenin en güzel yolunun yemek hazırlamak olduğunu vurguluyor. Böylece, yemek yapmayı bir sevgi gösterisi olarak tanımlıyor. Gelin sevginizi gösterebileceğiniz bir başka tarifi sizlerle paylaşalım.👇

Kaynak: https://www.finedininglovers.com/reci...

Havuçlu tarçınlı kek özellikle kış aylarında birçoğumuzun favorisi.

Havuçlu tarçınlı kek özellikle kış aylarında birçoğumuzun favorisi.

Şekerli ekmek tarifleri genelde Fransız mutfağınca tanınır. Zor gibi dursa da aslında yapımı evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz türden olanları da var. Artan ekmek parçalarından veya havuç kabuklarından faydalanarak, mutfakta yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bu havuçlu ekmek tarifi de hem ekonomik hem lezzetli bir alternatif olacak. Siz de evdeki malzemelerle lezzetli ve farklı bir yemek deneyimi yaşayabilirsiniz.

Havuçlu ekmek için malzemeler;

Havuçlu ekmek için malzemeler;

  • 500 g tümüyle rendelenmiş havuç 

  • 400 ml bitkisel yağ

  • 500 g şeker

  • 10 g karbonat

  • 10 g tarçın

  • 400 g bayat ekmek

  • 2 yumurta

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Dilimlemek için 2 adet havuç

Karamel sosu için;

Karamel sosu için;

  • 200 g şeker

  • 5 g tarçın

  • 100 ml ılık su

O zaman yapılışına geçelim...

O zaman yapılışına geçelim...

Öncelikle ekmekleri un kıvamına getirin ve hiçbir bütün parça kalmadığından emin olun. Mikserde, orta hızda çırpmaya başlamak için yumurtayı ekleyin ve şekeri azar azar ekleyin.

Bir kabın içine tüm toz malzemeleri ekleyin. (kabartma tozu, tarçın, ekmek kırıntıları, tuz) Ardından bu malzemeleri yavaş yavaş eklerken mikserle çırpmaya devam edin.

Bu aşamada yağ eklemekten çekinmiyoruz çünkü ekmekler oldukça yağ çekiyor.

Bu aşamada yağ eklemekten çekinmiyoruz çünkü ekmekler oldukça yağ çekiyor.

Karışıma yağı da ekleyip son bir kez karıştırdıktan sonra, 30 cm'lik önceden yağlanmış kalıba ekleyin ve 160°C'de 40 dakika pişirin.

Süre dolduktan sonra hazır olup olmadığını kontrol etmek için, bir kürdan testinden geçirebilirsiniz. Eğer temiz çıkarsa ekmek hazırdır. Soğumasını bekledikten sonra kalıptan çıkarın.

Son olarak sosunun yapılışına geçelim.

Son olarak sosunun yapılışına geçelim.

Bir tencereye şeker ekleyin, hafif eridikten sonra tarçını ve ardından suyu ekleyin. Bu aşamada püf nokta ocaktan alana dek hiç karıştırmamak.

Bir fırça yardımıyla ekmeğin üzerine yapışkan görevi görmesi için karamel ekleyin ve havuç dilimlerini ekmeğin üzerine yapıştırın. Kalan karamelle de dilimlerin üzerini kapladıktan sonra ekmeğiniz hazır!

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