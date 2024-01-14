Havuçlu Tarçınlı Kekten Sıkılanlara Karamelli Havuçlu Ekmek Tarifi ile Geldik!
Havuçlu Tarçınlı Kekten Sıkılanlara Karamelli Havuçlu Ekmek Tarifi ile Geldik!
Kaynak: https://www.finedininglovers.com/reci...
Yemek yapmanın, hem bedeni hem de ruhu tatmin eden bir hissi uyandırdığını belirtiyor Şef Jesus Eduardo Canche. Kendimize ve konuklarımıza karşı 'Seni önemsiyorum' mesajını vermenin en güzel yolunun yemek hazırlamak olduğunu vurguluyor. Böylece, yemek yapmayı bir sevgi gösterisi olarak tanımlıyor. Gelin sevginizi gösterebileceğiniz bir başka tarifi sizlerle paylaşalım.👇
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