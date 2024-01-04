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Airfryer Nasıl Temizlenir? 6 Maddede Airfryer’ınızı Nasıl Her Zaman Temiz Tutacağınızı Anlatıyoruz

etiket Airfryer Nasıl Temizlenir? 6 Maddede Airfryer’ınızı Nasıl Her Zaman Temiz Tutacağınızı Anlatıyoruz

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 19:01

Yemek yapmayı kolaylaştıran Airfryer kullanımı her geçen gün artıyor. Lezzetli ve sağlıklı yemekler için Airfryer kullanmak şart. Yemeğin yanında temizlik işini de pratikleştiren Airfryer'la yemek yapanlar çok mutlu! Airfryer'ınızı nasıl temizleyeceğinizi adım adım anlattık. Airfryer nasıl temizlenir merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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Yemek yaptıktan sonra en sevilmeyen aşama pişirirken kullanılan malzemelerin temizlenmesi.

Yemeği yapma aşaması çok sevilse de sonra çıkan bulaşıkları yıkamak pek sevilmiyor. Her yemek sonrası dağ gibi bulaşık yıkamaktan bıktıysanız aslında işinizi kolaylaştıracak bir ürün var. 💦

Airfryer, yemek yapmayı kolaylaştırmanın yanında temizlik işini de pratik hale getiriyor.

Airfryer, yemek yapmayı kolaylaştırmanın yanında temizlik işini de pratik hale getiriyor.

Yemek yaparken birçok mutfak malzemesi kullanılıyor. Kullanılan her malzemenin yıkanması ayrı bir iş. Ama Airfryer bu işi kolaylaştırıyor. Yıkanabilir parçaları sayesinde hızlıca makineye atıp temizlik işini halletmek mümkün. 🧼

1. Temizliğe başlamadan önce ilk yapmanız gereken makinenizi fişten çekmek.

1. Temizliğe başlamadan önce ilk yapmanız gereken makinenizi fişten çekmek.

Çektikten sonra 30 dakika boyunca soğumasını beklemelisiniz. Cihaz soğuduktan sonra önce hazneyi makineden ayırın. Sepeti ve içindeki çıkarılabilir teli de ayırın. Bu üç parça da bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

2. Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar temizlikte çok kolaylık sağlıyor.

2. Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar temizlikte çok kolaylık sağlıyor.

Çıkarılabilir teli direkt makineye koyabilirsiniz. 

Sepeti ise koymadan önce ufak bir işlemden geçimeniz iyi olabilir. Bulaşık makinesine atmadan önce sepetin içine biraz bulaşık deterjanı döküp bekletebilirsiniz. Sonra durulayarak makineye koyabilirsiniz.

3. Hazneyi elde yıkamak için sıcak su, bulaşık deterjanı ve sünger kullanmak yeterli.

3. Hazneyi elde yıkamak için sıcak su, bulaşık deterjanı ve sünger kullanmak yeterli.

Hazne yıkarken limon da işinize yarayacak malzemelerden. Haznenin içine çeyrek limon sıkıp bir süre bekletin. Süre sonunda süngerle iyice fırçalayın. Su ile güzelce durulayın. Bu şekilde hızlıca temizlemek mümkün. 🍋

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4. Ancak haznede yemek artığı çoksa o zaman başka bir işlem uygulamanız gerekiyor.

4. Ancak haznede yemek artığı çoksa o zaman başka bir işlem uygulamanız gerekiyor.

Çok artık kalan haznenin içine sıcak su ve deterjan doldurarak 5-10 dakika bekletmeniz gerekiyor. Sıcak su dipte yapışan artıkları yumuşatıyor. Bu sayede daha kolay temizleyebiliyorsunuz. ⏰

5. Cihazın kendisini temizlemek için Airfryer'ınızı ters çevirmelisiniz. Bu temizlik için sünger, fırça ve beze ihtiyacınız var.

5. Cihazın kendisini temizlemek için Airfryer'ınızı ters çevirmelisiniz. Bu temizlik için sünger, fırça ve beze ihtiyacınız var.

Philips Airfryer'ın tel kısmını önce süngerle güzelce ovalayın. Üzerinden fırçayla bir kere daha geçin ve iyice temizlenmesini sağlayın. Son olarak temiz bir bezle içini silmeniz gerek. Ayrı bir bezle Airfryer'ınızın dışını da temizleyebilirsiniz. 🧽

6. Airfryer'ınızı temizlerken asla yapmamanız gereken metal temizlik malzemeleri kullanmak.❌

6. Airfryer'ınızı temizlerken asla yapmamanız gereken metal temizlik malzemeleri kullanmak.❌

Airfryer'ın haznesinin, sepetinin ve çıkarılabilir telin yapışmaz bir kaplaması var. Bu yüzden metal aletler bu yapışmaz kaplamaya zarar verebilir. Metal aletler gibi aşındırıcı temizlik maddeleri de Airfryer temizlerken kullanılmaması gereken malzemeler.

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