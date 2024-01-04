Airfryer Nasıl Temizlenir? 6 Maddede Airfryer’ınızı Nasıl Her Zaman Temiz Tutacağınızı Anlatıyoruz
Airfryer Nasıl Temizlenir? 6 Maddede Airfryer’ınızı Nasıl Her Zaman Temiz Tutacağınızı Anlatıyoruz
Yemek yapmayı kolaylaştıran Airfryer kullanımı her geçen gün artıyor. Lezzetli ve sağlıklı yemekler için Airfryer kullanmak şart. Yemeğin yanında temizlik işini de pratikleştiren Airfryer'la yemek yapanlar çok mutlu! Airfryer'ınızı nasıl temizleyeceğinizi adım adım anlattık. Airfryer nasıl temizlenir merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
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Yemek yaptıktan sonra en sevilmeyen aşama pişirirken kullanılan malzemelerin temizlenmesi.
Airfryer, yemek yapmayı kolaylaştırmanın yanında temizlik işini de pratik hale getiriyor.
1. Temizliğe başlamadan önce ilk yapmanız gereken makinenizi fişten çekmek.
2. Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar temizlikte çok kolaylık sağlıyor.
3. Hazneyi elde yıkamak için sıcak su, bulaşık deterjanı ve sünger kullanmak yeterli.
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4. Ancak haznede yemek artığı çoksa o zaman başka bir işlem uygulamanız gerekiyor.
5. Cihazın kendisini temizlemek için Airfryer'ınızı ters çevirmelisiniz. Bu temizlik için sünger, fırça ve beze ihtiyacınız var.
6. Airfryer'ınızı temizlerken asla yapmamanız gereken metal temizlik malzemeleri kullanmak.❌
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