Çalışmaya katılan yetişkinler kontrollü bir ortamda beş farklı hareket görevini tamamladı: Koşu bandında saatte 3 kilometre hızla ve kendi temposunda yürümek, yerinde yürümek, sandalyeden kalkmak ve dengeyi ölçmek için hareketsiz durmak.

Derinlik algılayan tek bir kamera, vücuttaki 26 eklemin konumunu üç boyutlu olarak kaydetti. Araştırmacılar, yapay zeka modelini kayıtların bazı kısımlarını gizleyip eksik hareketi tahmin etmeye zorlayarak eğitti. Böylece model, vücudun farklı bölümlerinin birlikte nasıl hareket ettiğini öğrendi.