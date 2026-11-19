Ne Uyku Ne Beslenme: Nasıl 'Yürüdüğünüz' Çok Şey Anlatıyor
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Yürüme şeklinizin sağlığınız hakkında sanılandan çok daha fazlasını anlattığı ortaya çıktı.
İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar, 3 bin 328 yetişkinin hareketlerini analiz eden bir yapay zeka modeli geliştirdi. Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre model, yürüyüş ve duruş kalıpları ile karaciğer, uyku, diyabet ve hatta depresyon gibi sağlık ölçütleri arasında bağlantılar yakaladı.
Katılımcılar 5 farklı hareket testi yaptı
Yürüyüş, 1.887 sağlık özelliğiyle ilişkili çıktı
Karaciğerden uykuya beklenmedik bağlantılar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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