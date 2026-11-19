Geleneksel Paspasların Yerini Almaya Başladı: Suyu Saniyeler İçinde Emiyor
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Taş paspasların hammaddesi, fosilleşmiş alglerden oluşan diatomit adlı bir tortu.
Islak ayakla basıldığında su plakaya geçiyor ve kısa sürede yüzeyden buharlaşıyor.
Taş paspasların en büyük dezavantajı, kumaş paspaslara göre yüksek fiyatı.
Japonya'da 2020'de bazı diatomit paspaslar asbest şüphesiyle geri toplatıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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