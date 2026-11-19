Bu alglerin hücreleri silika bakımından zengin olduğu için tortu da yüksek oranda silika içeriyor. Malzeme uzun süredir sıvıların süzülmesinde ve boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılıyor.

Suyu, nemi ve kokuyu emme gücü yüksek olduğu için son yıllarda banyo paspası ve bardak altlığı gibi ev ürünlerinde de sıkça karşımıza çıkıyor.