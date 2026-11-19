Dünyanın En İlginç Bankacılık Uygulamalarından Biri: Kredi Karşılığında Peynir Alıyorlar
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Banka 1953'ten bu yana genç peynir tekerlerini kredi teminatı olarak kabul ediyor.
Peynirler bankanın iklim kontrollü depolarında olgunlaşıyor.
Bu yazki aşırı sıcaklar depoların elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 30 artırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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