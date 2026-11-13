Dünya Peynir Ödülleri'nde 5 Bin 330 Peynir Yarıştı ve Birincilik Eşitlik Bozularak Belirlendi

McGuigan'a göre süt, başlangıç kültürleri, peynir mayası ve tuzun yanı sıra zaman da peynir üretiminin önemli bir bileşeni. İki yıllık olgunlaşma süreci Comté'nin hem rengini hem de lezzet katmanlarını geliştiriyor. Pastörize edilmemiş sütten yapılan peynirler, özellikle ABD gibi bazı ülkelerde sağlık gerekçeleriyle sıkı ithalat kurallarına tabi tutuluyor. Comté gibi uzun süre olgunlaştırılan peynirler ise ABD Gıda ve İlaç Dairesinin çiğ süt peynirleri için belirlediği 60 günlük asgari olgunlaşma süresini karşılıyor. Peynir uzmanı González da kazanan ürüne duyduğu hayranlığı esprili bir dille anlatarak onu çok sevdiğini söyledi.