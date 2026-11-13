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Dünya Peynir Ödülleri'nde 5 Bin 330 Peynir Yarıştı ve Birincilik Eşitlik Bozularak Belirlendi

Dünya Peynir Ödülleri'nde 5 Bin 330 Peynir Yarıştı ve Birincilik Eşitlik Bozularak Belirlendi

Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 18:40
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İspanya'nın Córdoba kentinde düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde bu yıl 45 ülkeden 5 bin 330 peynir yarıştı. Finalde üç peynir aynı puana ulaştı ve birinciliği aralarındaki küçük bir fark belirledi. Kazanan peynir iki yıl boyunca olgunlaştırıldı ve 1907'de kurulan bir aile şirketinin tesislerinde bekletildi. Finale kalan 14 jüri üyesinden biri seçimini peynirin ağızda geliştirdiği farklı tat katmanlarına dayandırdı.

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Kazanan peynir iki yıl bekledi.

Kazanan peynir iki yıl bekledi.

Birinciliği Fransa'nın doğusundaki Franche-Comté bölgesinde üretilen 24 aylık Comté peyniri kazandı. Pastörize edilmemiş inek sütünden yapılan sert peynir, fındıksı aroması, ufalanan dokusu ve katmanlı lezzetiyle jüri üyelerinin beğenisini topladı. Peynir İsviçre sınırına yakın Jura bölgesindeki Fort des Rousses tesislerinde, 1907 yılında kurulan aile şirketi JuraFlore tarafından olgunlaştırıldı. Finale kalan 14 jüri üyesinden biri olan İspanyol peynir uzmanı Rafael Domínguez González seçimini peynirin karmaşık lezzet yapısına dayandırdı ve peynirin ağızda farklı tat katmanları geliştirdiğini söyledi. JuraFlore'un kurucusunun soyundan gelen Franck Arnaud ise ödül törenine görüntülü bağlantıyla katılarak aile işletmesinin gelecek yıl 120'nci yılını kutlayacağını belirtti.

5 bin 330 peynir yarıştı.

5 bin 330 peynir yarıştı.

Perşembe günü düzenlenen yarışmaya 45 ülkeden toplam 5 bin 330 peynir katıldı ve İtalya, İsviçre ile İspanya'dan güçlü rakipler de finalde yer aldı. Peynirler Córdoba'daki yarışma alanında masalara yerleştirilerek tat, koku, görünüm, doku ve ağızda bıraktıkları his bakımından değerlendirildi. İlk turda her masadan seçilen Super Gold ödüllü peynirler ikinci değerlendirme aşamasına geçti. Sahnede yapılan canlı tadımın sonunda 14 jüri üyesi şampiyonu belirledi.

Üç peynir 81 puanda eşitlendi.

Üç peynir 81 puanda eşitlendi.

Final oldukça çekişmeli geçti ve jüri üyelerinin her biri peynirlere yedi üzerinden puan verdi. Comté 81 puanla, İsviçre yapımı bir dağ peyniri ve daha genç bir Fransız koyun sütü peyniriyle aynı puana ulaştı. Eşitlik, aldıkları puanlar arasındaki farkın en düşük olduğu Comté lehine bozuldu. Yarışmanın sunucusu ve peynir yazarı Patrick McGuigan, kazanan peynirin olgunlaşma sürecinin görünümüne ve lezzetine önemli katkı sağladığını belirtti. McGuigan'a göre peynirin koyu altın rengi de zamanla gelişiyor.

Lezzeti zaman belirliyor.

Lezzeti zaman belirliyor.

McGuigan'a göre süt, başlangıç kültürleri, peynir mayası ve tuzun yanı sıra zaman da peynir üretiminin önemli bir bileşeni. İki yıllık olgunlaşma süreci Comté'nin hem rengini hem de lezzet katmanlarını geliştiriyor. Pastörize edilmemiş sütten yapılan peynirler, özellikle ABD gibi bazı ülkelerde sağlık gerekçeleriyle sıkı ithalat kurallarına tabi tutuluyor. Comté gibi uzun süre olgunlaştırılan peynirler ise ABD Gıda ve İlaç Dairesinin çiğ süt peynirleri için belirlediği 60 günlük asgari olgunlaşma süresini karşılıyor. Peynir uzmanı González da kazanan ürüne duyduğu hayranlığı esprili bir dille anlatarak onu çok sevdiğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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