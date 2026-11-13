Dünya Peynir Ödülleri'nde 5 Bin 330 Peynir Yarıştı ve Birincilik Eşitlik Bozularak Belirlendi
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İspanya'nın Córdoba kentinde düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde bu yıl 45 ülkeden 5 bin 330 peynir yarıştı. Finalde üç peynir aynı puana ulaştı ve birinciliği aralarındaki küçük bir fark belirledi. Kazanan peynir iki yıl boyunca olgunlaştırıldı ve 1907'de kurulan bir aile şirketinin tesislerinde bekletildi. Finale kalan 14 jüri üyesinden biri seçimini peynirin ağızda geliştirdiği farklı tat katmanlarına dayandırdı.
Kazanan peynir iki yıl bekledi.
5 bin 330 peynir yarıştı.
Üç peynir 81 puanda eşitlendi.
Lezzeti zaman belirliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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