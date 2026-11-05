Dünyanın En Lezzetli Turşuları Açıklandı, Türk Turşusu Listede Kaçıncı Oldu?
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Dünya mutfaklarını kullanıcı puanlarıyla sıralayan gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez turşu ve fermente sebzeleri mercek altına aldı. 57 lezzetin yer aldığı listede Güney Kore, Japonya ve Çin gibi turşu geleneği güçlü mutfaklar öne geçti. Sofraların vazgeçilmezi Türk turşusu da sıralamada kendine yer buldu.
Zirvede Meksika'dan bir soğan turşusu var.
Çekya ve Güney Kore podyumu tamamladı.
Haiti ve Japonya ilk beşte.
Fransa ve ABD de ilk 10'da.
Türk turşusu 10. sırada yer aldı.
Listede en çok turşusu olan ülke Çin.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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