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Dünyanın En Lezzetli Turşuları Açıklandı, Türk Turşusu Listede Kaçıncı Oldu?

Dünyanın En Lezzetli Turşuları Açıklandı, Türk Turşusu Listede Kaçıncı Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 17:55
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Dünya mutfaklarını kullanıcı puanlarıyla sıralayan gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez turşu ve fermente sebzeleri mercek altına aldı. 57 lezzetin yer aldığı listede Güney Kore, Japonya ve Çin gibi turşu geleneği güçlü mutfaklar öne geçti. Sofraların vazgeçilmezi Türk turşusu da sıralamada kendine yer buldu.

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Zirvede Meksika'dan bir soğan turşusu var.

Zirvede Meksika'dan bir soğan turşusu var.

Listenin birinci sırasına 4,5 puanla Meksika mutfağından escabeche de cebolla yerleşti. Kullanıcı oylarıyla oluşturulan sıralamada Meksika'nın soğan turşusu, turşu geleneğiyle bilinen Asya mutfaklarının önüne geçerek zirveye çıktı. Liste, TasteAtlas'ın turşu ve fermente sebzeler kategorisinde değerlendirdiği 57 lezzetten oluşuyor.

Çekya ve Güney Kore podyumu tamamladı.

Çekya ve Güney Kore podyumu tamamladı.

İkinci sırada 4,3 puanla Çekya'dan nosovické kysané zelí bulunuyor. Aynı puanı alan Güney Kore'nin baechu-kimchisi ise listenin üçüncü basamağına yerleşti. Böylece Güney Kore, listeye en üst sıralardan giren ülkeler arasında yer aldı.

Haiti ve Japonya ilk beşte.

Haiti ve Japonya ilk beşte.

Dördüncü sırada 4,2 puanla Haiti mutfağından pikliz yer aldı. Japonya'nın geleneksel turşuları tsukemono 4,0 puanla beşinci olurken Güney Kore listeye bir lezzetle daha girdi. Pa kimchi de aynı puanla altıncı sırada kendine yer buldu.

Fransa ve ABD de ilk 10'da.

Fransa ve ABD de ilk 10'da.

Yedinci sırada 3,9 puanla Fransa'nın Alsace bölgesine özgü choucroute d'Alsace bulunuyor. Aynı puanı alan ABD'nin kosher turşuları sekizinci, Güney Kore'nin klasik kimchisi ise dokuzuncu oldu. Böylece Güney Kore, ilk 10'a üç farklı lezzetle giren tek ülke oldu.

Türk turşusu 10. sırada yer aldı.

Türk turşusu 10. sırada yer aldı.

Türk turşusu 3,8 puanla listenin 10. sırasına yerleşti. Salatalık, biber, lahana, havuç, sarımsak, pancar ve patlıcan gibi pek çok sebzenin sirke ve salamurayla hazırlandığı turşu, Türk sofralarında kuru fasulyeden nohuda, pilavdan et yemeklerine kadar birçok tabağın yanında yer alıyor.

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Listede en çok turşusu olan ülke Çin.

Listede en çok turşusu olan ülke Çin.

İlk 10'un hemen ardından Almanya'nın lahana turşusu sauerkraut ve Japonya'nın sarı rengiyle bilinen turp turşusu takuan 3,7 puanla geldi. Listenin devamında Çin'den xián cài, pao cai ve suan cai, El Salvador'dan curtido ve Endonezya'dan acar gibi lezzetler yer aldı. Ülke bazında en çok çeşitle temsil edilen mutfak 14 turşuyla Çin olurken Güney Kore 12, Japonya ise 6 lezzetle listede yer buldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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