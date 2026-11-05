Dünyanın En Lezzetli Turşuları Açıklandı, Türk Turşusu Listede Kaçıncı Oldu?

Türk turşusu 3,8 puanla listenin 10. sırasına yerleşti. Salatalık, biber, lahana, havuç, sarımsak, pancar ve patlıcan gibi pek çok sebzenin sirke ve salamurayla hazırlandığı turşu, Türk sofralarında kuru fasulyeden nohuda, pilavdan et yemeklerine kadar birçok tabağın yanında yer alıyor.