Peynir, Yoğurt ve Salçada Küflü Yeri Atıp Kalanını Yemek Güvenli mi?
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Buzdolabında küf bağlamış salçanın üstünü kaşıkla alıp kalanını kullanmak, birçok evde hâlâ sıradan bir alışkanlık. Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu yöntemin gıdayı güvenli hale getirmediğini açıkça vurguladı. Bakanlığın Güvenilir Gıda platformunda yayımlanan bilgilendirmeye göre küfün gözle görülen kısmı, sorunun yalnızca küçük bir parçası.
Küf yalnızca yüzeyde kalmıyor, gözle görülmeyen kökleri gıdanın içine ilerliyor.
Küflü kısmı kesip yemek güvenli mi?
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