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Peynir, Yoğurt ve Salçada Küflü Yeri Atıp Kalanını Yemek Güvenli mi?

Peynir, Yoğurt ve Salçada Küflü Yeri Atıp Kalanını Yemek Güvenli mi?

Gıda
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 18:16
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Buzdolabında küf bağlamış salçanın üstünü kaşıkla alıp kalanını kullanmak, birçok evde hâlâ sıradan bir alışkanlık. Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu yöntemin gıdayı güvenli hale getirmediğini açıkça vurguladı. Bakanlığın Güvenilir Gıda platformunda yayımlanan bilgilendirmeye göre küfün gözle görülen kısmı, sorunun yalnızca küçük bir parçası.

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Küf yalnızca yüzeyde kalmıyor, gözle görülmeyen kökleri gıdanın içine ilerliyor.

Küf yalnızca yüzeyde kalmıyor, gözle görülmeyen kökleri gıdanın içine ilerliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre küfler sanıldığı gibi sadece gıdanın üst yüzeyinde gelişmiyor. Özellikle su oranı yüksek ürünlerde, küf mantarlarının oluşturduğu ve misel adı verilen ince ağ yapıları, dışarıdan fark edilmeden ürünün iç kısımlarına doğru yayılabiliyor.

Bu yüzden peynirin, yoğurdun ya da salçanın küflü bölümü kesilip atıldığında geriye kalan kısım temiz görünse bile tamamen kontamine olmuş olabiliyor. Göze sağlam görünen bir dilim, aslında küfün çoktan ulaştığı bir bölge olabilir.

Riskin bir diğer boyutu ise mikotoksinler. Bazı küf türleri, aflatoksinler gibi gıdanın içine yayılabilen ve kimi durumlarda ısıya da dayanabilen zararlı maddeler üretebiliyor. Bakanlık, bu maddelerin her zaman ürünün görünümünden ya da tadından anlaşılamadığına ve insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu da küflü salçayı tencereye atıp pişirmenin bile riski ortadan kaldırmayabileceği anlamına geliyor.

Küflü kısmı kesip yemek güvenli mi?

Küflü kısmı kesip yemek güvenli mi?

Bakanlık, küf görüldüğünde tamamen imha edilmesi gereken gıdaları da tek tek sıraladı. Listenin başında yoğurt, krema, reçel, salça, ekmek ve meyve suyu gibi su oranı yüksek ürünler yer alıyor. Et ve et ürünleri, domates, salatalık, şeftali gibi yumuşak dokulu sebze ve meyveler ile evde pişirilip saklanan yemekler de aynı grupta bulunuyor.

Bu ürünlerden herhangi birinde küf fark edildiğinde yalnızca lekeli kısmı ayırmak yerine ürünü bütünüyle atmak, gıda güvenilirliği açısından en doğru yaklaşım olarak gösteriliyor.

Peki hiç istisna yok mu? Bakanlığın yanıtına göre bazı sert ve nem oranı düşük gıdalarda, örneğin bazı sert peynir türlerinde, yüzey küfü sınırlı kalabiliyor. Ancak bu durum genel bir izin anlamına gelmiyor. Kurumun altını çizdiği kural net: Küflenmiş bir gıdayı tüketmemek, her zaman en güvenli tercih.

'Küflü kısmı kesip atarsam kalanı güvenle yenir' düşüncesi yaygın olsa da Bakanlık, küflerin ve ürettikleri toksinlerin ürünün tamamına yayılmış olabileceğini hatırlatıyor. Mutfakta birkaç kaşık salçayı kurtarmaya çalışmak, sağlık açısından çok daha pahalıya patlayabilir.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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