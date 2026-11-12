Peynir, Yoğurt ve Salçada Küflü Yeri Atıp Kalanını Yemek Güvenli mi?

Bakanlık, küf görüldüğünde tamamen imha edilmesi gereken gıdaları da tek tek sıraladı. Listenin başında yoğurt, krema, reçel, salça, ekmek ve meyve suyu gibi su oranı yüksek ürünler yer alıyor. Et ve et ürünleri, domates, salatalık, şeftali gibi yumuşak dokulu sebze ve meyveler ile evde pişirilip saklanan yemekler de aynı grupta bulunuyor.

Bu ürünlerden herhangi birinde küf fark edildiğinde yalnızca lekeli kısmı ayırmak yerine ürünü bütünüyle atmak, gıda güvenilirliği açısından en doğru yaklaşım olarak gösteriliyor.

Peki hiç istisna yok mu? Bakanlığın yanıtına göre bazı sert ve nem oranı düşük gıdalarda, örneğin bazı sert peynir türlerinde, yüzey küfü sınırlı kalabiliyor. Ancak bu durum genel bir izin anlamına gelmiyor. Kurumun altını çizdiği kural net: Küflenmiş bir gıdayı tüketmemek, her zaman en güvenli tercih.

'Küflü kısmı kesip atarsam kalanı güvenle yenir' düşüncesi yaygın olsa da Bakanlık, küflerin ve ürettikleri toksinlerin ürünün tamamına yayılmış olabileceğini hatırlatıyor. Mutfakta birkaç kaşık salçayı kurtarmaya çalışmak, sağlık açısından çok daha pahalıya patlayabilir.