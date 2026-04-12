Küf Her Zaman Düşman Değil: Hangi Küflü Gıdalar Şifa, Hangileri Zehir Saçıyor?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 23:28

Bazı yiyecekler küf yoluyla üretilir, özellikle küflendirilir. Hatta bu yiyecekler (uygun koşullarda) oldukça sağlıklıdır. Ancak bu, her küflü her yiyeceğin yenebileceği anlamına gelmez.

Peki hangi küflü yiyecekler yenir, hangileri yenmez?

Kaynak: BBC

Küf, bitkisel veya hayvansal gıdalar üzerinde gelişen mikroskobik bir mantardır.

BBC'nin aktardığı habere göre, bazı küfler alerjik reaksiyonlara ve solunum problemlerine neden olabiliyor. Mikotoksinse belirli küflerin ürettiği, gıdalarda doğal olarak oluşan toksindir. Akut zehirlenmeden bağışıklık yetersizliğine kadar farklı sorunlara yol açabiliyor. Hatta kanser gibi uzun vadeli etkileri olduğu da biliniyor. 

Küf, bazı yiyeceklerde güvenle tüketilebiliyor. Örneğin küflü peynir, Anadolu'da yıllardır tüketiliyor ve faydaları da uzmanlar tarafından anlatılıyor. Ancak bu durum küflü her yiyeceğin yenebileceği anlamına gelmiyor. Britanya Gıda Standartları Ajansı (FSA) aşağıdaki gruplara küflü herhangi bir yiyeceği tüketmemesini öneriyor:

  • Çocuklar

  • Yaşlılar

  • Hamile kadınlar

  • Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

Küflü ekmek yenir mi?

Evlerimizde en sık küflenen yiyeceklerden biri ekmek olabilir. Peki küflenmiş ekmek yenir mi? Küflü kısmı kesildikten sonra yenir mi? Tüm bu soruların cevabı net: Hayır.

FSA küflü ekmek yememeniz gerektiğini vurguluyor. Küf uzmanı Dr. Patrick Hickey “Genel bir kural olarak yüzde 1 santim çapında küf varsa bu küf gıdanın 1 santim derinliğine de nüfuz etmiştir” diyor.

Küflerin çok ince ipliklere benzeyen dalları ve kökleri, görmeseniz de gıdanızın derinlerine yayılabilir. Hatta küflü gıdalarda, küfle birlikte üreyen görünmez bakteriler de bulunabilir.  Bu nedenle, gördüğünüz küfü kesmeniz gıdayı tamamen kurtardığınız anlamına gelmiyor.

Peki ya küflenmiş peynirler, meyveler, sebzeler?

Çedar ve parmesan peynirleri küfün ortaya çıkmasında gerekli nemli ortamı sağlamadığı için hayli dayanıklı.

Hickey “Sert peynirlerde 5 milimetreden küçük küfler görürseniz yemeden önce en az 10 milimetrelik kısmı kesip atın” tavsiyesinde bulunuyor. Fakat dikkatli olmanız gereken bir nokta var; bıçağı sakın küflü kısma değdirmeyin. Aksi takdirde küf peynirin diğer kısımlarına yayılır.

Gelelim meyve sebzeler üzerindeki küfe.

Üzerinde küçük küf lekesi bulunan sert meyve ve sebzeler de genelde kurtarılabiliyor. Ancak meyve veya sebzede sümüksü bir yapı oluşmuşsa tüketmemek gerekiyor. Sert sebzelerde (lahana gibi) yemeden önce küflü bölgenin çevresini en az 1 santim kesip atın. Ayrıca salatalık, domates ve şeftali gibi meyve sebzeler de küf görüldüğü gibi atılmalı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
