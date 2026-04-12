Annelerin Dantel Sevdasının 'Evrensel' Olduğu X'in Otomatik Çeviri Özelliği Sayesinde Fark Edildi
Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e getirdiği 'otomatik çeviri' özelliği başlarda pek sevilmemişti. Önünüze hangi dilde atılmış olursa olsun kendi dilinize otomatik çevrilmiş olan tweetler, zamanla eğlenceli olmaya başladı! Özellikle de bazı ülkeler, hayatlarının ne kadar benzer olduğunu fark etti.
Mesela annelerin dantel sevdası tüm ülkelerde aynıymış!
Reklam
Her şey Almanca atılan bu tweetin, tüm X kullanıcılarının önüne kendi dilinde düşmesiyle başladı;
Reklam
Biz "Orası Türkiye mi?" diye sormaya başlasak da daha garip bir şey yaşandı!
Kore'den de bir paylaşım geldi.
Rusya eksik kalmadı.
Hatta Japonya!
Reklam
"Japon nine, telefona örter. Dünyada bir tane olabilir."
"Rus nineler, tam da dünyadaki nineler gibi ☺️ Yanıtlara bakın, gerçekten öyle."
"Bu evrensel! Hindistan'dan."
"İnsanlık bir noktada böyle oluyor."
"Sürekli hissettiğim bir gerçek ama, yaşadığımız dünya gerçekten tek bir bütün olarak birbirine bağlı."
Reklam
Ve Portekiz!
Yunanistan...
...ve Türkiye! Meğer hiç de yalnız değilimişiz.
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
