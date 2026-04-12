Annelerin Dantel Sevdasının 'Evrensel' Olduğu X'in Otomatik Çeviri Özelliği Sayesinde Fark Edildi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 20:04

Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e getirdiği 'otomatik çeviri' özelliği başlarda pek sevilmemişti. Önünüze hangi dilde atılmış olursa olsun kendi dilinize otomatik çevrilmiş olan tweetler, zamanla eğlenceli olmaya başladı! Özellikle de bazı ülkeler, hayatlarının ne kadar benzer olduğunu fark etti.

Mesela annelerin dantel sevdası tüm ülkelerde aynıymış!

Her şey Almanca atılan bu tweetin, tüm X kullanıcılarının önüne kendi dilinde düşmesiyle başladı;

'Büyükannemden başka ne bekliyordum ki'

Biz "Orası Türkiye mi?" diye sormaya başlasak da daha garip bir şey yaşandı!

Kore'den de bir paylaşım geldi.

'Merhaba Alman arkadaş. Burası Kore. Annemin eserini paylaşayım.'

Rusya eksik kalmadı.

'Rusya'da da böyle şeyler var.'

Hatta Japonya!

'Ciddi misin?!

Doğu Avrupa'daki nine televizyona örtüyordu.

Bu ne, Sınır Tanımayan Nine Dayanışması mı?

Ne internet var, ne de uluslararası iletişim...10 bin kilometre uzakta aynı akımın doğması ilginç değil mi?'

"Japon nine, telefona örter. Dünyada bir tane olabilir."

Hayır Japon nine, yalnız değilsin! :)

"Rus nineler, tam da dünyadaki nineler gibi ☺️ Yanıtlara bakın, gerçekten öyle."

"Bu evrensel! Hindistan'dan."

"İnsanlık bir noktada böyle oluyor."

"Sürekli hissettiğim bir gerçek ama, yaşadığımız dünya gerçekten tek bir bütün olarak birbirine bağlı."

Koreden bir tweet!

Ve Portekiz!

'Dünya bir köy ve X, sohbet etmek için toplandığımız meydan.'

Yunanistan...

Otomatik çevirilerle ilgili tek sevindiğim şey, farklı milletlerin benzerliklerini fark etmemizi sağlaması.

...ve Türkiye! Meğer hiç de yalnız değilimişiz.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
