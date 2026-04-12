Gizli Tutuluyordu: Su Altı Arkeologları 2.000 Yıllık Gemi Kargosu Keşfetti, Binlerce Eser Var!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 21:14

İsviçre’deki Neuchatel Gölü’nde dalış yapan iki su altı arkeoloğu, M.S. 20–50 yıllarına tarihlenen bir keşfe imza attı. Gün yüzüne çıkartılan gemi kargosunda, binden fazla seramik eser ve kılıç olduğu kaydedildi. Euronews'in aktardığı habere göre, bu önemli keşif bir süre gizli tutuldu.

İsviçre'de Roma İmparatorluğu dönemine uzanan bir batık keşfedildi.

Euronews'in aktardığı habere göre, İsviçre’deki Neuchatel Gölü’nde dalış yapan iki su altı arkeoloğu, Fabien Langenegger ve Julien Pfyffer, Roma İmparatorluğu dönemine uzanan son derece iyi korunmuş bir batık keşfederek dikkat çeken bir buluntuya imza attı. Julien Pfyffer, Euronews’e verdiği röportajda, keşfin muhtemelen MS 20–50 yılları arasında batmış bir gemiye ait son derece iyi korunmuş bir kargoyu içerdiğini belirtti. “Birkaç dakika boyunca bu yükün üzerinde hareketsiz kaldık. O an Fabien’i izlerken gerçekten çok özel bir ana tanıklık ettiğimizi fark ettim.”

Bu önemli keşif, 2024'ün sonlarında gerçekleşmesine rağmen yağmalanma riskine karşı uzun süre kamuoyundan gizli tutuldu. 

Octopus Vakfı’na bağlı su altı arkeologları, 2025’te 2 hafta, 2026’da ise yaklaşık 1 ay süren kazılar sonucunda binden fazla eseri gün yüzüne çıkardı. Neuchatel Gölü üzerinde çekilen drone görüntülerinde, son yıllarda giderek daha net görülen karanlık bir nokta araştırmacıların dikkatini çekmiş ve araştırmalar başlamıştı.

Bölgedeki antik ticaret ağlarına dair önemli ipuçları sunuyor.

Buluntuların, İsviçre’de üretilen mutfak gereçlerini bir Roma kampına taşımak üzere yola çıkan bir yük gemisine ait olduğu düşünülüyor. Sandıklardan birinin MS 17 yılına tarihlenmesi, keşfin erken Roma dönemine uzandığını gösteriyor.

Buna karşın geminin kendisine ait enkaz Neuchatel Gölü’nde henüz tespit edilebilmiş değil. Son yıllarda Ren Nehri ve Rhone Nehri’nde ortaya çıkarılan Roma gemi kalıntıları ise, bölgedeki antik ticaret ağlarına dair önemli ipuçları sunmaya devam ediyor.

Ayrıca kazılarda, iki gladyatör kılıcı, bir hançer, bir kemer tokası ve bir fibula bulunduğu aktarılıyor.Arkeologlara göre bu parçalar, gemiye Roma lejyonerlerinin eşlik etmiş olabileceğini düşündürüyor.

Octopus Vakfı ekibi, keşfe ilişkin bulguları daha geniş kitlelerle buluşturmak için 2027’de yayımlanması planlanan bir kitap ve belgesel üzerinde çalışıyor. Ayrıca keşfedilen eserlerin sergilenmesi için bir sergi de planlanıyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
