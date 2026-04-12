Gizli Tutuluyordu: Su Altı Arkeologları 2.000 Yıllık Gemi Kargosu Keşfetti, Binlerce Eser Var!

Buluntuların, İsviçre’de üretilen mutfak gereçlerini bir Roma kampına taşımak üzere yola çıkan bir yük gemisine ait olduğu düşünülüyor. Sandıklardan birinin MS 17 yılına tarihlenmesi, keşfin erken Roma dönemine uzandığını gösteriyor.

Buna karşın geminin kendisine ait enkaz Neuchatel Gölü’nde henüz tespit edilebilmiş değil. Son yıllarda Ren Nehri ve Rhone Nehri’nde ortaya çıkarılan Roma gemi kalıntıları ise, bölgedeki antik ticaret ağlarına dair önemli ipuçları sunmaya devam ediyor.

Ayrıca kazılarda, iki gladyatör kılıcı, bir hançer, bir kemer tokası ve bir fibula bulunduğu aktarılıyor.Arkeologlara göre bu parçalar, gemiye Roma lejyonerlerinin eşlik etmiş olabileceğini düşündürüyor.

Octopus Vakfı ekibi, keşfe ilişkin bulguları daha geniş kitlelerle buluşturmak için 2027’de yayımlanması planlanan bir kitap ve belgesel üzerinde çalışıyor. Ayrıca keşfedilen eserlerin sergilenmesi için bir sergi de planlanıyor.