Düşünceyle Bilgisayar Kontrolü: Neuralink'in İnanılmaz Başarısı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
Son yılların en çarpıcı bilimsel gelişmelerinden biri, paralitik hastalar için yeni bir umut kapısı açtı: düşünceyle teknoloji kontrolü. Neuralink'in ilk insan hastası düşünceleriyle bilgisayar imlecini hareket ettirmeyi başardı.

Fakat beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) teknolojisi tıptan transhumanizme uzanan geniş bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Neuralink'in İlk İnsan Başarısı

Ocak 2024'te Neuralink, tarihte bir dönüm noktası yaşadı. 29 yaşındaki Noland Arbaugh, sekiz yıl önce geçirdiği dalış kazası sonucu boyun altından felç kalan ilk Neuralink hastası oldu. Arbaugh'ın beynine yerleştirilen çip, 1.024 elektrot vasıtasıyla nöron aktivitelerini kaydediyor ve bu sinyalleri bilgisayar komutlarına çeviriyor.

'İlk kez tekrar satranç oynayabiliyorum' diyen Arbaugh, sadece düşünerek bilgisayar imlecini kontrol ederek satranç ve çevrimiçi oyunlar oynadı.

BrainGate: 20 Yıllık Öncü Araştırma

Neuralink'in başarısı, Brown Üniversitesi'nin BrainGate konsorsiyumunun 20 yıllık araştırmasına dayanıyor. 2002'de başlatılan proje, motor korteksteki nöron aktivitelerini decode etme teknolojisini geliştirdi. BrainGate araştırmacıları Dr. John Donoghue ve ekibi, 2006'da ilk insan deneklerinde başarı gösterdi.

2023'te Stanford Üniversitesi'nden Dr. Jaimie Henderson ve BrainGate ekibi, ALS hastalarının dakikada 90 karaktere kadar düşünceyle yazı yazabildiğini gösteren araştırmalarını Nature dergisinde yayımladı. Bu hız, sağlıklı akıllı telefon kullanıcılarının yazma hızının yaklaşık %75'i seviyesinde.

İlk Beyin İmplantının Öncüsü: Philip Kennedy

Modern beyin-bilgisayar arayüzlerinin temeli 1990'larda Philip Kennedy tarafından atıldı. Emory Üniversitesi'nde çalışan Kennedy, 1998'de ilk kronik beyin implantını inme geçirmiş bir hastaya yerleştirdi. 'Cyborg Bilimci' olarak anılan Kennedy, kendi beynine implant yerleştirerek teknolojinin güvenliğini test eden ilk araştırmacı oldu.

Kennedy'nin Neural Dust Corporation'ı, cam koni şeklindeki elektrotları nöronların büyüyebileceği şekilde tasarladı. Bu yaklaşım, günümüz Neuralink teknolojisinin temelini oluşturdu.

Teknoloji Nasıl Çalışıyor?

Beyin-bilgisayar arayüzleri, motor korteksteki nöronların elektriksel aktivitelerini kaydeder. Kol veya el hareketini hayal eden hasta, bu nöronları aktive eder. İmplant bu sinyalleri yakalar, makine öğrenmesi algoritmaları sinyalleri decode eder ve bilgisayar komutlarına çevirir.

Neuralink'in sistemi, N1 adlı çip ile çalışır. Çip, saç telinin 20'de biri kadar ince olan 1.024 elektrot içeriyor. Bu elektrotlar, beynin yüzeyinden 1-2 milimetre derinliğe yerleştirilir ve tek tek nöronların aktivitelerini kaydedebilir.

Tıbbi Potansiyel ve Hedef Hastalıklar

BCI teknolojisi öncelikle omurilik yaralanması, ALS (Lou Gehrig hastalığı), stroke ve Parkinson hastaları için geliştirildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Nathan Crone, 2024'te yayımladığı çalışmada epilepsi hastalarında beyin-bilgisayar arayüzlerinin konuşma bozukluklarını düzeltebileceğini gösterdi.

ALS hastaları için özellikle umut verici olan bu teknoloji, hastalığın ilerlemesiyle birlikte motor fonksiyonları kayıp yaşayan hastalara iletişim olanağı sağlayabiliyor. Stephen Hawking gibi ALS hastaları, gelecekte düşüncelerini doğrudan bilgisayara aktarabilecek.

Etik Tartışmalar ve Gizlilik Endişeleri

Beyin-bilgisayar arayüzleri beraberinde önemli etik soruları getiriyor. Stanford Üniversitesi Biyoetik Merkezi'nden Dr. Hank Greely, 'beyin verilerinin en mahrem kişisel bilgi olduğunu' vurgulayarak güvenlik protokollerinin önemini belirtiyor.

Gizlilik endişeleri arasında düşüncelerin izlenmesi, beyin verilerinin kötüye kullanılması ve zihinsel özgürlüğün ihlali yer alıyor. Ayrıca bu pahalı teknolojinin zengin hastalara erişim sağlayıp sosyal eşitsizlikleri artırabileceği tartışılıyor.

Transhumanizm ve Gelecek Senaryoları

Neuralink'in nihai hedefi, sağlıklı insanların da beyin kapasitelerini artırmalarını sağlamak. Elon Musk, 'yapay zeka ile rekabet edebilmek için insanların da dijital olarak gelişmesi' gerektiğini savunuyor. Bu vizyon, transhumanist felsefenin merkezinde yer alan insan kapasitelerinin teknolojik olarak artırılması fikrini yansıtıyor.

Oxford Üniversitesi'nden filozof Dr. Nick Bostrom, beyin-bilgisayar arayüzlerinin 'insan türünün evriminde yeni bir aşama' olabileceğini belirtiyor. Ancak teknolojinin toplumsal etkilerinin dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yakın Gelecekteki Beklentiler

BrainGate projesi nöral prostetik teknolojisini ev kullanımına uygun hale getirmek için çalışıyor. Teknolojinin maliyetinin düşmesi ve kablosuz hale gelmesiyle, önümüzdeki on yılda binlerce felç hastasının bu teknolojiden faydalanması öngörülüyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
