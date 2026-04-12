Düşünceyle Bilgisayar Kontrolü: Neuralink'in İnanılmaz Başarısı

Beyin-bilgisayar arayüzleri, motor korteksteki nöronların elektriksel aktivitelerini kaydeder. Kol veya el hareketini hayal eden hasta, bu nöronları aktive eder. İmplant bu sinyalleri yakalar, makine öğrenmesi algoritmaları sinyalleri decode eder ve bilgisayar komutlarına çevirir.

Neuralink'in sistemi, N1 adlı çip ile çalışır. Çip, saç telinin 20'de biri kadar ince olan 1.024 elektrot içeriyor. Bu elektrotlar, beynin yüzeyinden 1-2 milimetre derinliğe yerleştirilir ve tek tek nöronların aktivitelerini kaydedebilir.

Tıbbi Potansiyel ve Hedef Hastalıklar

BCI teknolojisi öncelikle omurilik yaralanması, ALS (Lou Gehrig hastalığı), stroke ve Parkinson hastaları için geliştirildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Nathan Crone, 2024'te yayımladığı çalışmada epilepsi hastalarında beyin-bilgisayar arayüzlerinin konuşma bozukluklarını düzeltebileceğini gösterdi.

ALS hastaları için özellikle umut verici olan bu teknoloji, hastalığın ilerlemesiyle birlikte motor fonksiyonları kayıp yaşayan hastalara iletişim olanağı sağlayabiliyor. Stephen Hawking gibi ALS hastaları, gelecekte düşüncelerini doğrudan bilgisayara aktarabilecek.