Çinli Bilim İnsanının Yasak Deneyi: Gen Düzenlemesiyle İkiz Bebek Dünyaya Getirdi

CRISPR-Cas9 teknolojisi, 2020 yılında Jennifer Doudna (UC Berkeley) ve Emmanuelle Charpentier (Max Planck Institute) tarafından Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Bu devrimci gen düzenleme aracı, DNA'nın belirli bölgelerini hassas şekilde kesip değiştirme imkanı sunuyor.

Doudna, Nobel konuşmasında CRISPR'ın tıpta açtığı fırsatları vurgularken, 'Bu teknolojinin sorumlu kullanımı için küresel bir işbirliği gerekli' dediğini belirtti. Teknoloji, orak hücreli anemi, beta talasemi gibi genetik hastalıkların tedavisinde umut vaat ediyor ancak germline (kalıtsal) düzenlemeler için henüz hazır değil.

Mutasyon Riskleri: Beklenmeyen Genetik Değişiklikler

He Jiankui'nin deneyindeki en kritik sorunlardan biri, off-target mutasyon riskiydi. CRISPR bazen hedeflenen gen dışında başka DNA bölgelerini de kesebilir, bu da öngörülemeyen genetik değişikliklere yol açabilir.

MIT'den Dr. Feng Zhang'ın 2019'da Nature dergisinde yayınlanan araştırması, CRISPR'ın %0.1 oranında off-target etkiler gösterebildiğini ortaya koydu. Bu oran düşük görünse de, insan yaşamı söz konusu olduğunda kabul edilemez risk teşkil ediyor.

Ayrıca He Jiankui'nin CCR5 genini tam olarak devre dışı bırakıp bırakamadığı belirsizliğini koruyor. Bazı analizler, bebeklerin sadece kısmi koruma sağlayabileceğini ve hatta bazı viral enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olabileceğini öne sürüyor.