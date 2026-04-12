Çinli Bilim İnsanının Yasak Deneyi: Gen Düzenlemesiyle İkiz Bebek Dünyaya Getirdi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 19:11

2018 yılında Çin'li bilim insanı He Jiankui'nin HIV'e dirençli ikizler dünyaya getirmek için CRISPR teknolojisini kullanması, bilim dünyasında benzeri görülmemiş bir etik tartışma başlattı. Bu tarihi deney, gen düzenleme teknolojisinin sınırlarını ve insan yaşamına müdahale etiğini yeniden sorgulattı.

İşte CRISPR teknolojisiyle dünyaya getirilen ikiz bebeklerin hikayesi.

He Jiankui'nin Yasak Deneyi: İnsan Embriyosunda Gen Düzenleme

Kasım 2018'de Hong Kong'ta düzenlenen İkinci Uluslararası İnsan Genom Düzenleme Zirvesi'nde He Jiankui, dünya kamuoyunu şoke eden bir duyuru yaptı. Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacı, CRISPR-Cas9 teknolojisini kullanarak CCR5 genini devre dışı bıraktığı ikiz bebeklerin (Lulu ve Nana takma adlarıyla) doğduğunu açıkladı.

CCR5 geni, HIV virüsünün T hücrelerine girişinde kritik rol oynayan bir protein kodlar. He Jiankui'nin hedefi, bu geni etkisiz hale getirerek bebekleri HIV enfeksiyonuna karşı dirençli kılmaktı. Ancak deneyinin bilimsel gerekçesi, etik onayı ve güvenlik protokolleri ciddi şekilde sorgulandı.

Stanford Üniversitesi'nden bioetik uzmanı Dr. William Hurlbut, bu durumu 'bilim tarihinin en büyük etik ihlallerinden biri' olarak nitelendirdi. Çin hükümeti derhal soruşturma başlattı ve He Jiankui'nin araştırma izinlerini iptal etti.

CRISPR Teknolojisinin Nobel Ödüllü Keşfi ve Potansiyeli

CRISPR-Cas9 teknolojisi, 2020 yılında Jennifer Doudna (UC Berkeley) ve Emmanuelle Charpentier (Max Planck Institute) tarafından Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Bu devrimci gen düzenleme aracı, DNA'nın belirli bölgelerini hassas şekilde kesip değiştirme imkanı sunuyor.

Doudna, Nobel konuşmasında CRISPR'ın tıpta açtığı fırsatları vurgularken, 'Bu teknolojinin sorumlu kullanımı için küresel bir işbirliği gerekli' dediğini belirtti. Teknoloji, orak hücreli anemi, beta talasemi gibi genetik hastalıkların tedavisinde umut vaat ediyor ancak germline (kalıtsal) düzenlemeler için henüz hazır değil.

Mutasyon Riskleri: Beklenmeyen Genetik Değişiklikler

He Jiankui'nin deneyindeki en kritik sorunlardan biri, off-target mutasyon riskiydi. CRISPR bazen hedeflenen gen dışında başka DNA bölgelerini de kesebilir, bu da öngörülemeyen genetik değişikliklere yol açabilir.

MIT'den Dr. Feng Zhang'ın 2019'da Nature dergisinde yayınlanan araştırması, CRISPR'ın %0.1 oranında off-target etkiler gösterebildiğini ortaya koydu. Bu oran düşük görünse de, insan yaşamı söz konusu olduğunda kabul edilemez risk teşkil ediyor.

Ayrıca He Jiankui'nin CCR5 genini tam olarak devre dışı bırakıp bırakamadığı belirsizliğini koruyor. Bazı analizler, bebeklerin sadece kısmi koruma sağlayabileceğini ve hatta bazı viral enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olabileceğini öne sürüyor.

Lulu ve Nana'nın Güncel Durumu: Gizlilik Perdesi Altında

CRISPR ikizlerinin mevcut sağlık durumu hakkında resmi bilgi çok sınırlı. Çin hükümeti, çocukların kimliklerini ve sağlık verilerini koruma altına aldı. 2019'da üçüncü bir CRISPR bebeğinin daha doğduğu rapor edilse de, bu konuda da net bilgi bulunmuyor.

Peking Üniversitesi'nden bioetik uzmanı Prof. Qiu Renzong, 2023'te yaptığı açıklamada çocukların düzenli sağlık kontrollerinin sürdüğünü ancak uzun vadeli etkilerinin izlenmesi gerektiğini belirtti. CCR5 geninin immün sistem fonksiyonlarındaki rolü tam olarak anlaşılmadığından, bebeklerin gelecekteki sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Hukuki Sonuçlar: 3 Yıl Hapis ve Bilimsel Yasaklar

2019 yılında He Jiankui, genetik olarak değiştirilmiş bebeklerin doğumuna neden olmaktan 3 yıl hapis ve 3 milyon yuan (yaklaşık 430.000 dolar) para cezasına çarptırıldı. İki meslektaşı Zhang Renli ve Qin Jinzhou da sırasıyla 2 yıl ve 1.5 yıl hapis cezası aldı.

Çin hükümeti ayrıca insan embriyo araştırmalarına yönelik düzenlemeleri sıkılaştırdı ve germline düzenleme çalışmalarını yasakladı. He Jiankui'nin yaşam boyu araştırma yapma yasağı getirildi ve akademik kariyeri sona erdi.

Küresel Moratorium Çağrısı: Bilim Dünyasının Duruşu

He Jiankui vakası sonrasında uluslararası bilim camiası, kalıtsal gen düzenleme konusunda moratorium çağrıları yaptı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019'da insan genom düzenleme konusunda uzman komite kurdu.

Nature dergisinde 2019'da yayınlanan ve 18 ülkeden bilim insanının imzaladığı bildiri, 'klinik germline düzenleme çalışmaları için küresel moratorium' talep etti. Bildiriyi imzalayanlar arasında CRISPR'ın keşfedicisi Jennifer Doudna da yer aldı.

Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi ve İngiliz Kraliyet Cemiyeti gibi prestijli kurumlar, germline düzenlemenin ancak güvenlik, etik ve sosyal kabul koşulları sağlandıktan sonra değerlendirilebileceğini açıkladı.

Etik Sınırlar: İnsan Doğasına Müdahale Nerede Durmalı?

CRISPR bebekleri vakası, insan genetiğine müdahalenin etik sınırlarını sorgulatıyor. Somatic (vücut) hücre düzenlemeleri sadece hastayı etkilerken, germline düzenlemeler gelecek nesillere de aktarılıyor.

Harvard Medical School'dan bioetik uzmanı Prof. Marcia Angell, 'Genetik hastalıkları tedavi etmek ile insan kapasitelerini artırmak arasında net çizgiler çizmemiz gerekiyor' demiştir. Bu ayrım, terapötik ve enhancement uygulamaları arasındaki farkı vurguluyor.

Günümüzde bilim camiası, CRISPR'ın önce güvenli somatic hücre tedavilerinde kullanılması, germline uygulamaların ise kapsamlı güvenlik ve etik değerlendirmeler sonrası değerlendirilmesi konusunda hemfikir görünüyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
