Bilim İnsanları Korkuyu Azaltmanın Yolunu Buldu

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 17:43

İnsan beyni, tehlikelere karşı hızlı tepki verecek şekilde evrimleşti. Korku duygusu hayatta kalmayı sağlayan önemli mekanizma olarak kabul ediliyor. Ancak bazı durumlarda korku, tehdit ortadan kalktıktan sonra bile devam edebiliyor. Travma sonrası stres bozukluğu ve anksiyete gibi rahatsızlıklar da tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Bilim insanları, korku tepkisini geçici olarak azaltabilecek yöntem üzerinde çalıştı.

Bilim insanları, beynin korku merkezini ses dalgalarıyla geçici olarak baskıladı

Radboud Üniversitesi'nde görev yapan araştırma ekibi, beynin korku tepkisinden sorumlu olan amigdala bölgesine odaklandı. Amigdala, tehlike karşısında hızlı tepki verilmesini sağlayan ve yaşanan korku deneyimlerini hafızada tutan merkez olarak biliniyor. Tehlike ortadan kalksa bile korku hissinin devam etmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde amigdala aşırı aktif çalışabiliyor.

Araştırmacılar, kafatası üzerinden düşük yoğunluklu ses dalgaları gönderilen transkraniyal ultrason yöntemi kullandı. Ses dalgaları, amigdala aktivitesini kısa süreliğine baskıladı. Ardından katılımcılara yılan görüntüleri gösterildi ve bazı görüntüler hafif elektrik uyarısıyla eşleştirildi. Amaç, beynin korku öğrenmesini sağlamak ve ardından korku tepkisinin nasıl değiştiğini gözlemlemekti.

Sonuçlara göre amigdala baskılandığında katılımcıların korku geliştirme süreci daha yavaş ilerledi. Tehdit ortadan kalktığında ise korku hissi daha hızlı şekilde azaldı. Araştırmacılar, genel öğrenme yeteneğinde herhangi zayıflama görülmediğini de belirtti. Beyin, tehlikeden ders çıkarmaya devam etti ancak korkuya daha az bağlandı.

Araştırma, travma ve kaygı bozuklukları için yeni tedavi ihtimalini gündeme getirdi

Araştırma ekibi, ikinci deneyde hafızayla bağlantılı hipokampus bölgesini hedef aldı. Aynı yöntem uygulandı ancak korku tepkisinde herhangi değişiklik görülmedi. Sonuç, etki alanının özellikle amigdala ile sınırlı olduğunu ortaya koydu. Böylece yöntem, doğrudan korku tepkisiyle bağlantılı bölgeye odaklanan teknoloji olarak değerlendirildi.

Ancak araştırmada dikkat çeken başka detay da ortaya çıktı. Amigdala baskılandığında katılımcıların tehlike anılarına ilişkin hatırlama doğruluğu azaldı. Katılımcılar, tehlikenin gerçekleşme sıklığını olduğundan fazla hatırladı. Bulgular, amigdalanın korku tepkisini dengeleyen önemli rol üstlendiğini de gösterdi.

Araştırmacılara göre söz konusu ses dalgası teknolojisi, travma sonrası stres bozukluğu ve anksiyete yaşayan kişiler için önemli potansiyel taşıyor. Korku hissinin kalıcı hale gelmesini önleyebilecek yöntem üzerinde çalışmalar devam ediyor. Gelecek testler olumlu sonuç verirse, beynin korkuya tutunma eğilimini azaltan yeni tedavi yaklaşımları gündeme gelebilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
