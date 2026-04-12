Yazıcıların Her Sayfaya "Gizli" Noktalar Bastığını Biliyor muydunuz?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 17:40

Yazıcınızın her bastığı sayfaya görünmeyen sarı mikro noktalar yerleştirdiğini biliyor muydunuz? Machine Identification Code (MIC) adı verilen bu sistem, yazıcının seri numarasından baskı tarih ve saatine kadar kritik bilgileri gizlice kaydetmekte. Electronic Frontier Foundation'ın 2005'te ortaya çıkardığı bu uygulama, mahremiyet ve güvenlik açısından ciddi tartışmalara yol açıyor.

Lazer Yazıcıların Gizli Takip Sistemi: Her Sayfada Görünmez Sarı Noktalar

Machine Identification Code (MIC) Nedir?

Machine Identification Code, renkli lazer yazıcıların her sayfaya bastığı görünmez sarı nokta kodlamasıdır. Bu mikro noktalar, çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük olup, sadece ultraviyole ışık altında veya özel büyüteçlerle fark edilebilir. Her nokta yaklaşık 0.1 milimetre çapında ve sayfa üzerinde belirli bir desenle yerleştirilmiştir.

Bu sistem ilk olarak 1980'lerde sahte para basımını önlemek amacıyla geliştirilmiş ve ABD gizli servisi ile yazıcı üreticileri arasında yapılan gizli anlaşmalar sonucunda yaygınlaştırılmıştır. Electronic Frontier Foundation (EFF) araştırmacısı Seth Schoen, 2005 yılında yaptığı kapsamlı çalışmayla bu sistemin varlığını kamuoyuna duyurmuş ve teknik detaylarını belgelemiştir.

Sarı Nokta Kodlaması Nasıl Çalışır?

Sarı mikro noktalar, sayfa üzerinde 15x8'lik bir grid formatında organize edilir ve binary kod sistemiyle bilgi taşır. Her nokta grubunda kodlanan temel bilgiler şunlardır:

- Yazıcının benzersiz seri numarası

- Baskı tarihi (yıl, ay, gün)

- Baskı saati (saat, dakika)

- Bazı modellerde kullanıcı kimlik bilgileri

Xerox DocuColor serisi yazıcılarda yapılan analizlerde, bu kodlama sisteminin 14-bit seri numarası ve zaman damgası bilgisi taşıdığı tespit edilmiştir. TU Dresden Üniversitesi'nden araştırmacılar 2018 yılında yaptıkları çalışmada, farklı üreticilerin benzer ama çeşitli kodlama sistemleri kullandığını ortaya koymuştur.

Reality Winner Vakası: MIC Kodlarının Gerçek Hayat Sonuçları

Machine Identification Code sisteminin en çarpıcı örneği, 2017 yılındaki Reality Winner vakasında yaşanmıştır. NSA çalışanı Winner, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiğini gösteren gizli belgeleri The Intercept'e sızdırmıştır.

FBI, sızdırılan belgelerdeki sarı mikro noktaları analiz ederek baskıyı yapan yazıcının seri numarasını ve tarihini tespit etmiştir. NSA'nın iç kayıtlarıyla çaprazlama yapılarak, belgenin Winner'ın kullandığı yazıcıdan basıldığı ve Winner'ın o tarihlerde belgeye erişim yetkisine sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu teknik delil, Winner'ın tutuklanmasında kritik rol oynamıştır.

Dresden Teknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2020'de yapılan test sonuçları, piyasadaki renkli lazer yazıcıların %90'ından fazlasının bir tür izleme kodu uyguladığını göstermektedir.

Gizlilik ve Güvenlik Tartışmaları

Machine Identification Code uygulaması, mahremiyet savunucuları ve sivil liberties örgütleri tarafından şiddetle eleştirilmektedir. Electronic Frontier Foundation avukatı Jennifer Lynch, 'Bu sistem, vatandaşların haberi olmadan sürekli gözetim altına alınması anlamına geliyor' ifadesiyle durumun ciddiyetini vurgulamıştır.

Sistem lehindeki argümanlar şunlardır:

- Sahte para basımının önlenmesi

- Telif hakkı ihlallerinin tespiti

- Ulusal güvenlik tehditlerinin engellenmesi

Aleyhindeki argümanlar ise:

- Kullanıcıların bilgisi ve rızası olmadan uygulama

- Basın özgürlüğü ve kaynak korunmasına tehdit

- Whistleblower'ların kimlik güvenliğini tehlikeye atması

- Otoriter rejimlerde muhaliflerin takibi için kötüye kullanım riski

MIC Kodlarından Nasıl Korunulur?

Mahremiyet endişesi duyan kullanıcılar için bazı koruma yöntemleri bulunmaktadır:

1. Siyah-beyaz yazıcı kullanımı: Monokrom lazer yazıcılar MIC kodu uygulamaz

2. Eski model inkjet yazıcılar: 2005 öncesi modellerin çoğu bu sisteme sahip değil

3. Dokuman paylaşım önlemleri: Hassas belgeleri fiziksel olarak paylaşmaktan kaçınma

4. Dijital alternatifler: Güvenli mesajlaşma uygulamaları ve şifreli dosya transferi

Yasal Durum ve Gelecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Machine Identification Code kullanımı yasal bir zorunluluk değildir, ancak üreticiler federal kurumlarla yaptıkları gönüllü anlaşmalar çerçevesinde bu sistemi uygularlar. Avrupa Birliği'nde ise GDPR kapsamında kullanıcıların bu tür veri toplama faaliyetlerinden haberdar edilmesi gerekmektedir.

Teknoloji uzmanları, gelecekte blockchain tabanlı anonim baskı sistemleri ve açık kaynak yazıcı firmware'leri ile bu sorunun çözülebileceğini öngörmektedir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
