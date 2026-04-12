Yazıcıların Her Sayfaya "Gizli" Noktalar Bastığını Biliyor muydunuz?

Machine Identification Code (MIC) Nedir?

Machine Identification Code, renkli lazer yazıcıların her sayfaya bastığı görünmez sarı nokta kodlamasıdır. Bu mikro noktalar, çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük olup, sadece ultraviyole ışık altında veya özel büyüteçlerle fark edilebilir. Her nokta yaklaşık 0.1 milimetre çapında ve sayfa üzerinde belirli bir desenle yerleştirilmiştir.

Bu sistem ilk olarak 1980'lerde sahte para basımını önlemek amacıyla geliştirilmiş ve ABD gizli servisi ile yazıcı üreticileri arasında yapılan gizli anlaşmalar sonucunda yaygınlaştırılmıştır. Electronic Frontier Foundation (EFF) araştırmacısı Seth Schoen, 2005 yılında yaptığı kapsamlı çalışmayla bu sistemin varlığını kamuoyuna duyurmuş ve teknik detaylarını belgelemiştir.