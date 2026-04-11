Psikologlara Göre İş Yerinde Tükenmişliğin İlk Göz Ardı Edilen Belirtisi

Psikologlara Göre İş Yerinde Tükenmişliğin İlk Göz Ardı Edilen Belirtisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 15:24

Tükenmişlik sendromu nedir sorusunun cevabı, genellikle kronik yorgunlukla karıştırılsa da psikoloji literatüründe çok daha derin bir anlam taşır. Özellikle yoğun iş temposuna sahip profesyoneller için tükenmişliğin en sinsi belirtisi, kişinin eskiden tutkuyla bağlı olduğu işine veya hobilerine karşı geliştirdiği sinizm (duyarsızlaşma) duygusudur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi bir mesleki fenomen olarak kabul edilen bu durumu, Berkeley ve Stanford üniversitelerinden uzman görüşleri eşliğinde ele alıyoruz. Şimdi, tükenmişliğin ilk sinsi işaretlerini nasıl fark edebileceğinizi ve iyileşme sürecini nasıl başlatacağınızı keşfedeceksiniz.

Tükenmişlik Sendromunun Sinsi Belirtisi: Sevdiğiniz Şeylerden Soğumak

Tükenmişlik Sendromunun Sinsi Belirtisi: Sevdiğiniz Şeylerden Soğumak

Psikoloji araştırmalarına göre, tükenmişlik sendromunun en çok göz ardı edilen ve sinsi ilerleyen işareti sanılanın aksine sadece yorgunluk değil, 'sinizm' yani işe ve hayata karşı duyarsızlaşmadır. 

Berkeley Üniversitesi'nden Prof. Christina Maslach'ın öncü araştırmaları, eskiden keyif aldığımız aktivitelerden ve iş süreçlerinden duygusal olarak kopmanın, tükenmişliğin en kritik ayak seslerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır.

Tükenmişliğin Üç Boyutu

Tükenmişliğin Üç Boyutu

Christina Maslach tarafından geliştirilen modelde süreç üç temel boyutta incelenir. Genellikle 'duygusal tükenme' ile başlayan süreci, bir savunma mekanizması olan sinizm (duyarsızlaşma) takip eder. 

Bu aşamada kişi; işine, hobilerine, hatta sevdiklerine karşı derin bir kayıtsızlık hissetmeye başlar. 'Artık hiçbir şey eskisi gibi zevkli gelmiyor' düşüncesi, zihnin aşırı strese karşı geliştirdiği bir korunma refleksidir. 

Beyin, sürekli baskının verdiği acıyı dindirmek için duygusal tepkileri köreltirken, maalesef pozitif duyguları da bloke eder.

Duygusal Boşluk ve Başarı Hissinde Azalma 

Maslach'ın araştırmalarına göre, kişi kendini duygusal olarak boşalmış hissettiğinde günlük en basit aktiviteler için bile enerji bulamaz hale gelir. Sürecin son aşamasında ise kişisel başarı hissinde ciddi bir düşüş yaşanır; geçmişteki başarılar değersizleşir ve gelecekteki hedefler anlamsızlaşır. Maslach’ın deyimiyle: 

'Tükenmişlik, ani bir çöküş değil, yavaş yavaş gelişen kronik bir erozyondur.'

WHO'nun Resmi Tanımı ve Klinik Yaklaşım

WHO'nun Resmi Tanımı ve Klinik Yaklaşım

2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tükenmişlik sendromunu ICD-11 (Uluslararası Hastalık Sınıflandırması) listesine 'mesleki bir fenomen' olarak dahil etti. 

WHO tanımına göre tükenmişlik; enerji tükenmesi, işe karşı artan zihinsel mesafe ve mesleki etkinlikte azalma ile karakterizedir. Bu resmi tanımlama, durumun sadece geçici bir yorgunluk değil, profesyonel müdahale gerektiren bir sağlık tablosu olduğunu kanıtlamıştır.

Erken Müdahale ve İyileşme

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Emma Seppälä'nın çalışmaları ise tükenmişliğin bu sinsi aşamalarında fark edilmesinin kronikleşmeyi önlediğini göstermektedir. Özellikle sevilen aktivitelerden soğuma başladığında sınır koyma, dinlenme rutinleri ve sosyal destek sistemlerini devreye sokmak iyileşme sürecini hızlandırır.

Geç kalınan durumlarda ise iyileşme süreci çok daha uzun ve zorlu hale gelmektedir. Bu nedenle tükenmişliği 'geçici bir yorgunluk' olarak görmek yerine, ciddi bir uyarı işareti olarak değerlendirmek gerekir.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
