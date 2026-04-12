Hava Durumu Bir Anda Değişiyor: Bu Gece Çöl Sıcakları Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde sıcaklığın artacağını açıkladı. Ancak sıcaklık artışı öncesinde 38 il için de sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre, 12 Nisan Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz dışındaki tüm bölgelerimizde yağış bekleniyor. Hatay, Erzurum, Şırnak ve Hakkari gibi illerimizde ise kuvvetli kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Nisan ayının ortasında gelen kar yağışı, zirai don riski taşıyor. Bu nedenle çitçiler, uzman isimler tarafından uyarılıyor.