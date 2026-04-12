Hava Durumu Bir Anda Değişiyor: Bu Gece Çöl Sıcakları Geliyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 18:15

Türkiye, son haftalarda yağışlı havanın etkisi altındaydı. Çoğu ilimizde yağmur etkisini sürdürürken yer yer dolu ve kar yağışı da görüldü. Nisan ayı gelmesine rağmen soğuk havayla mücadele eden ülkemize bu haftadan itibaren sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre, 'çöl sıcakları' bu hafta etkili olacak ve çoğu kentimizde sıcaklıklar yükselecek.

Türkiye, yağışlı havalara yavaş yavaş veda ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde sıcaklığın artacağını açıkladı. Ancak sıcaklık artışı öncesinde 38 il için de sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre, 12 Nisan Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz dışındaki tüm bölgelerimizde yağış bekleniyor. Hatay, Erzurum, Şırnak ve Hakkari gibi illerimizde ise kuvvetli kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Nisan ayının ortasında gelen kar yağışı, zirai don riski taşıyor. Bu nedenle çitçiler, uzman isimler tarafından uyarılıyor.

Pazartesi günü hızla ısınacağız.

Yağışların etkili olduğu son haftaların ardından, ülkemizde genel olarak sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Özellikle Ankara, Bolu, Erzurum, Sivas gibi illerimizde hava sıcaklığının yükseleceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 24 dereceye ulaşacağı görülüyor. Öte yandan Doğu kesimlerde kar yağışı da etkili olabilir.

Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?

Yeni haftayla birlikte yurdumuzun büyük bir bölümünde sıcaklıklar hızla artacak. Güneyden gelen sıcak hava dalgası, sıcaklıkların artmasını sağlayacak. Bazı kentlerimizde en yüksek sıcaklığın 24 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise daha yüksek olabilir, yazı hatırlatan günler yaşanabilir.

Ancak üreticilerin ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca ani ısınmasının da kar erimelerine neden olacağının altı çiziliyor.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
