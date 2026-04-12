Trump'tan Yeni Hürmüz Boğazı Açıklaması: Hürmüz'deki Tüm Gemiler Ablukaya Alınacak

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili verdiği sözü tutmadığını belirterek 'Bu durum birçok ülke için karmaşa ve acıya neden oldu. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her yasayı ihlal ediyorlar.' dedi. ABD Başkanı Donald Trump, kalıcı ateşkes anlaşması beklenirken İran'ı tehdit etti: 'Su yolunu hızlı şekilde açma sürecine başlamaları iyi olur. İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız. 'Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan her İranlı cehenneme gönderilecektir. İran, nükleer hırsları yüzünden ülkelerini zaten harap eden bu durumu nasıl bitireceğini herkesten iyi biliyor. Donanmaları gitti, Hava Kuvvetleri gitti, Uçaksavar ve Radarları işe yaramaz halde, Humeyni ve 'liderlerinin' çoğu öldü. Abluka kısa süre içinde başlayacaktır. Diğer ülkeler de bu Ablukaya dahil olacaklar. İran'ın bu yasadışı şantaj eyleminden kâr etmesine izin verilmeyecektir. Para istiyorlar ve daha da önemlisi nükleer istiyorlar. Tamamen tetikte ve hazırız. Ordumuz İran'dan geriye kalan o az bir kısmı da bitirecek...'

Pakistan'da masaya oturan Trump, ateşkes anlaşmasının genel anlamda iyi geçtiğini aktararak, 'Çoğu konuda anlaşmaya varıldı; ancak asıl önemli olan tek konu, yani nükleer meselede uzlaşma sağlanamadı' ifadelerine yer verdi.