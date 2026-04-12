Trump'tan Yeni Hürmüz Boğazı Açıklaması: Hürmüz'deki Tüm Gemiler Ablukaya Alınacak

Trump'tan Yeni Hürmüz Boğazı Açıklaması: Hürmüz'deki Tüm Gemiler Ablukaya Alınacak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 16:07

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yeni açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili sözünü tutmadığını belirterek 'Bu durum birçok ülke için karmaşa ve acıya neden oldu. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her yasayı ihlal ediyorlar' dedi.

"Her yasayı ihlal ediyorlar."

"Her yasayı ihlal ediyorlar."

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili verdiği sözü tutmadığını belirterek 'Bu durum birçok ülke için karmaşa ve acıya neden oldu. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her yasayı ihlal ediyorlar.' dedi. ABD Başkanı Donald Trump, kalıcı ateşkes anlaşması beklenirken İran'ı tehdit etti: 'Su yolunu hızlı şekilde açma sürecine başlamaları iyi olur. İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız. 'Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan her İranlı cehenneme gönderilecektir. İran, nükleer hırsları yüzünden ülkelerini zaten harap eden bu durumu nasıl bitireceğini herkesten iyi biliyor. Donanmaları gitti, Hava Kuvvetleri gitti, Uçaksavar ve Radarları işe yaramaz halde, Humeyni ve 'liderlerinin' çoğu öldü. Abluka kısa süre içinde başlayacaktır. Diğer ülkeler de bu Ablukaya dahil olacaklar. İran'ın bu yasadışı şantaj eyleminden kâr etmesine izin verilmeyecektir. Para istiyorlar ve daha da önemlisi nükleer istiyorlar. Tamamen tetikte ve hazırız. Ordumuz İran'dan geriye kalan o az bir kısmı da bitirecek...'

Pakistan'da masaya oturan Trump, ateşkes anlaşmasının genel anlamda iyi geçtiğini aktararak, 'Çoğu konuda anlaşmaya varıldı; ancak asıl önemli olan tek konu, yani nükleer meselede uzlaşma sağlanamadı' ifadelerine yer verdi.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
