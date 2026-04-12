Bel Fıtığı Olan Çalışanlara Kritik Uyarı: Şart Aranmadan Maaş ve Tazminat Hakkı Doğabilir

İş kaynaklı bel rahatsızlıklarının, belirli koşullar altında “iş kazası” ya da “meslek hastalığı” sayılabileceğini vurgulayan Karakaş, bu durumda çalışanların hem SGK’dan gelir bağlatma hem de işverenden tazminat talep etme hakkı doğabileceğini ifade etti.

Karakaş’a göre, bel fıtığının ortaya çıkış şekli hukuki niteliği belirliyor. Eğer çalışan, daha önce herhangi bir rahatsızlığı yokken ani bir hareket sonucunda fıtık oluştuysa bu durum iş kazası kapsamında değerlendirilebiliyor. Buna karşılık, uzun süreli ağır çalışma koşulları nedeniyle gelişen rahatsızlıklar ise meslek hastalığı olarak kabul edilebiliyor.