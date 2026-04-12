article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bel Fıtığı Olan Çalışanlara Kritik Uyarı: Şart Aranmadan Maaş ve Tazminat Hakkı Doğabilir

Metehan Bozkurt
12.04.2026 - 15:17

Çalışma hayatında sıkça karşılaşılan ancak çoğu zaman göz ardı edilen bel ağrıları, sanıldığından çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, iş kaynaklı bel fıtığının belirli şartlar altında iş kazası veya meslek hastalığı sayılabileceğini belirterek, çalışanların önemli haklar elde edebileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda, gerekli tespitlerin yapılması halinde yaş ve prim şartı aranmaksızın maaş bağlanması ve işverenden tazminat talep edilmesi mümkün olabiliyor.

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmet...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışma hayatında sıkça karşılaşılan ancak çoğu zaman “geçici ağrı” olarak değerlendirilen bel fıtığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İş kaynaklı bel rahatsızlıklarının, belirli koşullar altında “iş kazası” ya da “meslek hastalığı” sayılabileceğini vurgulayan Karakaş, bu durumda çalışanların hem SGK’dan gelir bağlatma hem de işverenden tazminat talep etme hakkı doğabileceğini ifade etti.

Karakaş’a göre, bel fıtığının ortaya çıkış şekli hukuki niteliği belirliyor. Eğer çalışan, daha önce herhangi bir rahatsızlığı yokken ani bir hareket sonucunda fıtık oluştuysa bu durum iş kazası kapsamında değerlendirilebiliyor. Buna karşılık, uzun süreli ağır çalışma koşulları nedeniyle gelişen rahatsızlıklar ise meslek hastalığı olarak kabul edilebiliyor.

Bu tür durumların resmi olarak tescillenmesi halinde çalışanlar açısından önemli avantajlar söz konusu.

Yaş, prim günü ya da sigortalılık süresi gibi klasik şartlar aranmaksızın SGK tarafından destek sağlanabiliyor. Ayrıca çalışanlar, uğradıkları zarara bağlı olarak işverenden maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunabiliyor.

Uzmanlara göre özellikle bazı çalışma koşulları bel fıtığı riskini ciddi ölçüde artırıyor. Aşırı yük kaldırma, yanlış pozisyonda çalışma, uzun süre sabit durma ve titreşime maruz kalma gibi faktörler bu risklerin başında geliyor. Bu nedenle çalışanların, gün sonunda hissedilen bel ağrılarını hafife almamaları gerektiği vurgulanıyor.

Hak kaybı yaşamamak adına izlenmesi gereken süreç de net.

Öncelikle sağlık kuruluşuna başvurularak şikayetlerin detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Özellikle yapılan işin niteliği ve çalışma koşullarının açıkça ifade edilmesi büyük önem taşıyor. Ardından, meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili hastanelerden rapor alınmalı ve durum SGK’ya bildirilmeli. Sürecin meslek hastalığı ya da iş kazası olarak kabul edilmesi halinde, hem gelir bağlanması hem de tazminat talebi mümkün hale geliyor.

Öte yandan Karakaş, iş güvenliği kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çiziyor. İşverenin gerekli önlemleri aldığı ve eğitimleri verdiği durumlarda, çalışanın bu kuralları ihlal etmesi halinde tazminat hakkının kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın