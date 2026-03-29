İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yeni APP Plaka Açıklaması: "Onları Kabul Edeceğiz"

Bakan Çiftçi, son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan APP plakalarla ilgili yapılan düzenlemelerin detaylarından bahsetti.

Çiftçi, standart plakalarda olması gereken unsurları anlatarak, 'Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa, harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır.' bilgisini paylaştı.

Toplam tescilli araç sayısının da 34 milyon 525 bin 761 olduğunu aktaran Bakan Çiftçi, APP plakaların radar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi araçlar tarafından sağlıklı biçimde tespit edilemediğini ve bu durumun güvenlik zafiyetine yol açtığını anlattı.