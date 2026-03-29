İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yeni APP Plaka Açıklaması: "Onları Kabul Edeceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yeni APP Plaka Açıklaması: "Onları Kabul Edeceğiz"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 18:35

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gündemdeki APP plakalarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi, “Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa, harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir.” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu’nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla buluştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu’nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla buluştu.

Bakan Çiftçi, son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan APP plakalarla ilgili yapılan düzenlemelerin detaylarından bahsetti.

Çiftçi, standart plakalarda olması gereken unsurları anlatarak, 'Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa, harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır.' bilgisini paylaştı.

Toplam tescilli araç sayısının da 34 milyon 525 bin 761 olduğunu aktaran Bakan Çiftçi, APP plakaların radar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi araçlar tarafından sağlıklı biçimde tespit edilemediğini ve bu durumun güvenlik zafiyetine yol açtığını anlattı.

"Trafik cezalarına kimse tevessül etmez, edemez"

"Trafik cezalarına kimse tevessül etmez, edemez"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son günlerde artan trafik cezaları için 'Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçeye gelir elde etmek için trafik cezaları kesilmesini istediği' iddialarına ilişkin soru üzerine, 'Ben 29 yıllık kamu görevlisiyim. Maliye Bakanlığından bugüne kadar bir talep geldiğini hiç duymadım. Böyle bir şey söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir ve böylesine hukuka aykırılık teşkil edecek bir duruma kimse tevessül etmez, edemez.' yanıtını verdi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
