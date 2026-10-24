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Emziren Annenin Küflü Ürün İhbarı: Fırına 52 Bin 800 TL Ceza Kesildi

Emziren Annenin Küflü Ürün İhbarı: Fırına 52 Bin 800 TL Ceza Kesildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 23:17
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir fırından satın aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu fark eden 23 yaşındaki B.K.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbar üzerine işletmede denetim gerçekleştirildi. Denetimde eksiklikler tespit edilirken işletmeye 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Mudanya'da bir fırından peynirli ürün alan 23 yaşındaki B.K., ürünlerin küflü olduğunu fark etti.

Mudanya'da bir fırından peynirli ürün alan 23 yaşındaki B.K., ürünlerin küflü olduğunu fark etti.

Olay, 21 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırından peynirli ürün satın alan B.K., ürünlerin küflü olduğunu fark etti. Emziren anne olduğunu belirten B.K., yaşadığı durumun kendisi ve bebeğinin sağlığı açısından endişe verici olduğunu ifade etti.

B.K., 'Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?' diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi ve gıda güvenliği konusunda denetimlerin artırılmasını istedi.

B.K., görüntü çekmesinin engellendiğini ve çalışanlardan olumsuz bir yanıt aldığını öne sürdü.

B.K., görüntü çekmesinin engellendiğini ve çalışanlardan olumsuz bir yanıt aldığını öne sürdü.

Satın aldığı ürünleri iade etmek isteyen B.K., yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almak istediğini ancak görüntü çekmesinin engellendiğini öne sürdü. İşletmede daha önce de bayat veya küflü ürünlerle ilgili benzer sorunlar yaşadığını belirten B.K., reyondaki ürünlerin ne zamandır satışta olduğunu sorduğunu anlattı.

B.K., işletme çalışanlarının ürünlerin günlük çıkarıldığını söylediğini, kendisine ise 'Almasaydın o zaman' şeklinde karşılık verildiğini ileri sürdü.

Sosyal medya ihbarının ardından yapılan resmi denetimde eksiklikler tespit edildi ve işletmeye idari para cezası uygulandı.

Sosyal medya ihbarının ardından yapılan resmi denetimde eksiklikler tespit edildi ve işletmeye idari para cezası uygulandı.

B.K.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarın ardından Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, 22 Ekim 2026 tarihinde söz konusu işletmede resmi kontrol gerçekleştirdi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ihbar üzerine yapılan kontrol sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimin ardından işletme hakkında idari işlem başlatılırken, 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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