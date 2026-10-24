Emziren Annenin Küflü Ürün İhbarı: Fırına 52 Bin 800 TL Ceza Kesildi

Olay, 21 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırından peynirli ürün satın alan B.K., ürünlerin küflü olduğunu fark etti. Emziren anne olduğunu belirten B.K., yaşadığı durumun kendisi ve bebeğinin sağlığı açısından endişe verici olduğunu ifade etti.

B.K., 'Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?' diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi ve gıda güvenliği konusunda denetimlerin artırılmasını istedi.