Emziren Annenin Küflü Ürün İhbarı: Fırına 52 Bin 800 TL Ceza Kesildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir fırından satın aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu fark eden 23 yaşındaki B.K.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbar üzerine işletmede denetim gerçekleştirildi. Denetimde eksiklikler tespit edilirken işletmeye 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Detaylar 👇
Kaynak: İHA
Mudanya'da bir fırından peynirli ürün alan 23 yaşındaki B.K., ürünlerin küflü olduğunu fark etti.
B.K., görüntü çekmesinin engellendiğini ve çalışanlardan olumsuz bir yanıt aldığını öne sürdü.
Sosyal medya ihbarının ardından yapılan resmi denetimde eksiklikler tespit edildi ve işletmeye idari para cezası uygulandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın