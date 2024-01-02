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Hangi Tarifin Senin İçin Bir Sanat Eseri Niteliği Taşıdığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Hangi Tarifin Senin İçin Bir Sanat Eseri Niteliği Taşıdığını Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 19:01

Öyle tarifler vardır ki bazen güzelliklerini tarif etmek mümkün bile değildir! 

Senin için sanat eseri niteliği taşıyan tarif hangisi? Bu testte söylüyoruz!

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1. Tatlı mı tuzlu mu yoksa ekşi mi daha çok hoşuna gider?

2. Hangi mutfak kültürünü daha çok tercih edersin?

3. Bir büyü yapabilseydin ve yemekleri büyüleyebilseydin hangi yemeği sihirli yapardın?

4. Eğer bir meyve veya sebze olabilseydin hangisi olurdun?

5. Bir zaman makinesiyle geçmişe gidip hangi tarihi mutfak deneyimlemek isterdin?

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6. Hangi tür atıştırmalıkları daha çok seversin?

7. Genellikle yemeklerini dışarıdan mı yersin yoksa evde mi pişirirsin?

8. Yemeklerini genellikle nasıl tercih edersin?

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Patates graten!

Patates graten!

Senin için sanat eseri niteliği taşıyan o tarif kesinlikle patates graten! Bir patatesin bu kadar lezzetli olabilmesi seni her seferinde şoka uğratıyor... Hazırsan o tarife geçiyoruz!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 58 dakika

Pişirme derecesi: 150 °

Malzemeler:

  • 1 kilogram patates

  • 250 ml süt

  • 250 ml krema

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 tutam muskat

  • 60 gram Gruyere peyniri

Yapılışı:1- İlk olarak patatesleri yıka ve sonra ince ince dilimleyerek bir kaseye koy. Bir kabın içerisinde süt ve kremayı karıştır. Tuz, biber ve muskatı ekle. Hazırladığın bu karışımı patates dilimlerinin üzerine dök ve iyice karıştır.

2- Patates dilimlerini hazneye aktar ve sosun kalan kısmını patateslerin üzerinde gezdir.

3- Tüm bunları yaptıktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL'ı belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştır.

Afiyet olsun!

Choco Lava Pastası!

Choco Lava Pastası!

Görünüşü ayrı, lezzeti ayrı eşsiz bir lezzet! Senin için bir sanat eseri olacak o lezzetin tarifini veriyoruz. 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180 °

Malzemeler:

  • 70 gram un

  • 0.5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 200 gram bitter çikolata

  • 70 gram yumuşatılmış tereyağ

  • 50 ml süt

  • 2 yumurta

  • 40 gram pudra şekeri

Yapılışı:1- Un ve kabartma tozunu karıştırarak derin bir kap içerisine eleyerek dök. Bitter çikolatayı parçalara ayır ve tereyağını küpler halinde doğra.

2- Ayrı bir kapta yumurta ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırp. Yumurtalı karışımı ve eritilmiş çikolata karışımını bir araya getir ve azar azar un ekle.

3- Muffin kaplarına yaklaşık bir çorba kaşığı hamur koy ve eşit miktarda dağıt. Muffin kaplarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştir.

Büyüleyici bir tarif... Şimdiden afiyet olsun!

Çıtır istavrit!

Çıtır istavrit!

Senin için adeta bir sanat eseri olacak o tarif: Çıtır istavrit! Hazırsan detaylara geçelim!

Hazırlama süresi: 5 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 180 derece

 Malzemeler: 

  • 600 gr ayıklanmış istavrit 

  • 1 su bardağı un 

  • 1 tatlı kaşığı tuz 

1- Ayıklanmış istavritleri yıkayıp sularının süzülmesi için süzgece al.

2- Bir tepsinin içinde un ve tuzu karıştırıp istavritleri ekle. Hepsini harmanlayarak balıkların una bulanmasını sağla.

3- Philips Airfryer 7000 XXL'ın pişirme haznesini çıkar. Pişirme sepetini fırça ile yağla. İstavritlerin fazla ununu silkeleyerek pişirme sepetine sıralı şekilde yerleştir. Isıyı 180 dereceye getir. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 15 dakikaya ayarla. 7. dakikada sepeti çekip sallayarak balıkların çevrilmesini sağla. Pişirmeye devam et. 

İşte hazır! Afiyet olsun!

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