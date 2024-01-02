Hangi Tarifin Senin İçin Bir Sanat Eseri Niteliği Taşıdığını Tahmin Ediyoruz!

Senin için sanat eseri niteliği taşıyan o tarif kesinlikle patates graten! Bir patatesin bu kadar lezzetli olabilmesi seni her seferinde şoka uğratıyor... Hazırsan o tarife geçiyoruz!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 58 dakika

Pişirme derecesi: 150 °

Malzemeler:

1 kilogram patates

250 ml süt

250 ml krema

1 çay kaşığı tuz

2 tutam taze öğütülmüş biber

2 tutam muskat

60 gram Gruyere peyniri

Yapılışı:1- İlk olarak patatesleri yıka ve sonra ince ince dilimleyerek bir kaseye koy. Bir kabın içerisinde süt ve kremayı karıştır. Tuz, biber ve muskatı ekle. Hazırladığın bu karışımı patates dilimlerinin üzerine dök ve iyice karıştır.

2- Patates dilimlerini hazneye aktar ve sosun kalan kısmını patateslerin üzerinde gezdir.

3- Tüm bunları yaptıktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL'ı belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştır.

Afiyet olsun!