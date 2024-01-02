Hangi Tarifin Senin İçin Bir Sanat Eseri Niteliği Taşıdığını Tahmin Ediyoruz!
Hangi Tarifin Senin İçin Bir Sanat Eseri Niteliği Taşıdığını Tahmin Ediyoruz!
Öyle tarifler vardır ki bazen güzelliklerini tarif etmek mümkün bile değildir!
Senin için sanat eseri niteliği taşıyan tarif hangisi? Bu testte söylüyoruz!
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1. Tatlı mı tuzlu mu yoksa ekşi mi daha çok hoşuna gider?
2. Hangi mutfak kültürünü daha çok tercih edersin?
3. Bir büyü yapabilseydin ve yemekleri büyüleyebilseydin hangi yemeği sihirli yapardın?
4. Eğer bir meyve veya sebze olabilseydin hangisi olurdun?
5. Bir zaman makinesiyle geçmişe gidip hangi tarihi mutfak deneyimlemek isterdin?
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6. Hangi tür atıştırmalıkları daha çok seversin?
7. Genellikle yemeklerini dışarıdan mı yersin yoksa evde mi pişirirsin?
8. Yemeklerini genellikle nasıl tercih edersin?
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