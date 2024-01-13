"Hep Aynı Şeyleri Yiyoruz" Diye Düşünenlere 65 Kolay ve Farklı Akşam Yemeği Tarifi
"Hep Aynı Şeyleri Yiyoruz" Diye Düşünenlere 65 Kolay ve Farklı Akşam Yemeği Tarifi
Kaynak: https://www.delish.com/cooking/recipe...
Hafta içleri yorgun argın eve geldikten sonra akşam yemekleri için ucuz, kolay ve hızlı tariflere ihtiyaç duyuyoruz. Bu tarifler, bir de daha ucuz ve lezzetli proteinler (tavuk, kıyma, hindi veya vejetaryen seçenekler) kullanılınca ve tek bir tencerede şipşak halledilince tadından yenmiyor. Gelin bol proteinli kolay yemek tariflerine geçelim. 👇