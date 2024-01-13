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"Hep Aynı Şeyleri Yiyoruz" Diye Düşünenlere 65 Kolay ve Farklı Akşam Yemeği Tarifi

"Hep Aynı Şeyleri Yiyoruz" Diye Düşünenlere 65 Kolay ve Farklı Akşam Yemeği Tarifi

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 11:31

Hafta içleri yorgun argın eve geldikten sonra akşam yemekleri için ucuz, kolay ve hızlı tariflere ihtiyaç duyuyoruz. Bu tarifler, bir de daha ucuz ve lezzetli proteinler (tavuk, kıyma, hindi veya vejetaryen seçenekler) kullanılınca ve tek bir tencerede şipşak halledilince tadından yenmiyor. Gelin bol proteinli kolay yemek tariflerine geçelim. 👇

Kaynak: https://www.delish.com/cooking/recipe...

1. Taco spaghetti

1. Taco spaghetti

Tek tencerede taco spagetti İspanyol mutfağı sevenlerin yeni favori yemeği olmaya aday. Bu hızlı ve pratik tarif, tüm malzemelerin tek bir tencerede birleştirilmesiyle gerçekleştirilir; kıymayı kızarttıktan sonra salça ve kekik ve biber eklediğimiz sosu pişirme ve spagettiyi haşladıktan sonra hepsini birleştirme. Böylece, hem zamandan tasarruf sağlar, hem de mutfakta az sayıda kap-kacak kullanımı ile temizlik sürecini kolaylaştırmış olursunuz. Bu nedenle, yoğun bir günün sonunda, hem lezzetli hem de pratik bir yemek arayanlar için ideal.

2. Tavuk nugget parmesan

2. Tavuk nugget parmesan

Tavuk Parmesan'a mı ihtiyacınız var ama bu emek isteyen yemeği hazırlamak için gereken tüm zamanı ayırmak istemiyor musunuz? Bunun yerine tavuk nugget Parmesan fırın yemeğimizi deneyin. Bu yemek, bildiğiniz ve arzuladığınız tüm peynirli lezzeti içerir, ancak tüm bu pişirme süresini (ve çabayı) azaltmak için basit kısayollarla. Hazır tavuk nuggetları, tavuk şinitzeli kaplama ve kızartmayı peynirli makarna arasına yerleştirin, sonra üzerine daha fazla tavuk nugget, daha fazla sos ve peynir ekleyin ve karşı konulmaz bir sunum elde edin.

3. Tavada patates somon

3. Tavada patates somon

Bu tarif için büyük bir döküm demir tava mükemmel bir pişirme kabıdır. Patatesler pişerken, somona sarımsak, kırmızı biber taneleri, limon kabuğu, kişniş, kimyon, paprika, yağ ve tuzdan oluşan kolay bir marine hazırlayın. 45 dakikada pişecektir. Bu sadece somonumuzu marine olarak tatlandırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir pişirme yağı olarak da iş görür. Hızlı bir roka salatası veya brüksel lahanası da ekledikten sonra bu, doyurucu, tatmin edici yemeğin tadını çıkarabilirsiniz.

4. Kahvaltılık tostadas

4. Kahvaltılık tostadas

Basit ama delicesine lezzetli bir kahvaltı sevenlere bu tostadaslar ışık hızında yetişiyor. Mısır tortillasından almak çok az çaba gerektirir. Üzerindeki malzemeleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yumurtayı daha az pişirebilir veya üzerine biraz ekşi krema ekleyebilirsiniz. En iyi kısım, bunları her yaptığınızda farklı olabilir ve hala çok iyi olabilirler.

5. Fırında tavuklu makarna

5. Fırında tavuklu makarna

Diğer fırında pişirilen makarna yemeklerinin aksine, su kaynatma işlemini atlayıp bunun yerine fırın kabına daha fazla su ekleyeceksiniz. Bu bulaşıkları azaltmış olan bu yemek, tavuk ve ıspanak ile zenginleştirilmiş. Tabii ki, isterseniz, penne veya orecchiette gibi başka bir kısa makarna da kullanabilirsiniz. Et türünü de değiştirebilirsiniz. Rotisserie tavuk yerine pişmiş, ufalanmış sosis veya pişmiş kıyma kullanabilir veya tamamen vejetaryen bir versiyon için eti tamamen çıkarabilirsiniz.

6. Ev yapımı crunchwrap supreme

6. Ev yapımı crunchwrap supreme

Müthiş duran ve oldukça basit bir tarif. Önce eti pişiriyoruz ve sonra Crunchwraplerimizi hazırladıktan sonra, aynı tavayı, bir tost ekmek gibi onları ızgara yapmak için kullanıyoruz. En önemli ipucu ise büyük bir spatula kullanmak ve dikkatlice çevirmek.

7. Kabak parmesan

7. Kabak parmesan

Lahananın kızartılırken ve çevrilirken dağılacağından endişeleniyorsanız, onu yerinde tutmak için birkaç kürdan kullanabilirsiniz. Sadece lahananın 2 ucunu kesin, böylece tüm parçalar düz ve kızartması daha kolay olur.Ortaya bezelye kaşar peyniri ve haşlanmış pirinç ekleyin.  Ancak kestiğiniz her şeyi atmayın; yarınki yan yemeğiniz olan pastırmalı kızarmış lahana yapmak için kullanın, ya da minestrone çorbası hazırlayın ve ekstra çıtırtı için biraz daha atın.

8. Tavuklu kızarmış pilav

8. Tavuklu kızarmış pilav

Beyaz pirinci sevmiyorsanız, kahverengi pirinç de harika bir cevizli alternatif olabilir. Bu tarifin en iyi kısmı tamamen çok yönlü olması. İçine tüm favori malzemelerinizi ekleyin: brokoli çiçekleri, kırmızı soğan, ıspanak ve hatta kaju veya badem gibi bir kuruyemiş bile kızarmış pirincinize çeşitlilik katacaktır. Tavuk ile tavada harmanlayın ve bitti.

9. Jambalaya

9. Jambalaya

Instant Pot, sadece bir saatte Kajun klasiği olan jambalaya yapmanın harika bir yoludur. Süper hızlı bir akşam yemeği olmasının yanı sıra, önceden pişmiş pirinç veya etlere ihtiyacınız olmayacak. Tüm pirinç, sebzeler, suyu ve tavuk, Instant Pot'a birlikte konulur ve mükemmel, kabarık bir jambalaya için yüksek basınç altında pişirilir. Karides eklemek isterseniz, tarifin başında andouille sosis ile ham karidesi pembe olana kadar kızartın, ardından bir kenara koyun ve yüksek basınçlı pişirme sonrasında jambalayaFya geri katın.

10. Fırında fetalı makarna

10. Fırında fetalı makarna

Bu viral TikTok trendi basitliği ve çeşitliliği ile bu tarif, interneti kasıp kavurmayı başardı. Orijinal tarif, feta peyniri ve domateslerin 400°'de 30 dakika pişirilmesini, son 10 dakika için sıcaklığın arttırılmasını öneriyor. Domates miktarını dilediğiniz kadar artırın. Makarna suyu eklemek size kalmış fakat bir kepçe makarna suyu, sosunuzun makarnanızı daha düzgün kaplamasına yardımcı olur. Üstüne zeytinyağı ve kekik. Bu kadar.

11. Kremalı karalahana ve gnocchi

11. Kremalı karalahana ve gnocchi

Gnocchi'ler sos içinde piştiği için bir araya getirmesi hızlıdır, bu da onları ekstra kremalı ve lezzetli yapar. Karalahana tavanın içine girerken sırılsıklam olmamalıdır, ancak sote yaparken yapraklara biraz suyun yapışması sorun değildir. Peyniri biraz farklı lezzet notaları için değiştirmekte özgürsünüz - cheddar ve İsviçre peyniri iyi birleşir, hatta daha iyi, fındıklı Gruyère peyniri deneyebilirsiniz. Ekstra bir çıtırtı katmanı için, peyniri eklediğinizde 1 su bardağı panko ekmek kırıntısı ekleyebilirsiniz.

12. Chipotle burrito kasesi

12. Chipotle burrito kasesi

Chipotle'nin kişnişli limonlu pirinci, siyah fasulyesi ve mısır salsa bu yemeği inanılmaz lezzetli kılıyor. Avokadonun olgunlaşmasını bekleyemiyorsanız bu tarif için marketten alınmış guacamole kullanabilirsiniz. Chipotle'nin daha meyveli bir salsa seçeneği olması için ise mango veya ananas salsa ile değiştirin. Kinoa da bu nefis yemeği canlandırmanın mükemmel bir yoludur.

13. Sarımsaklı limonlu fırında tilapia

13. Sarımsaklı limonlu fırında tilapia

Fırında pişirilen tilapia, hafta içi akşam yemekleri için idealdir.Hızlıca pişer, lezzetleri iyi alır ve fırından son derece yumuşak çıkar. Bu tarifi 30 dakika bitireceğinizi garanti ederiz.

Balığımızı bol miktarda tereyağı, limon ve sarımsak ile pişiriyoruz. Fırında pişirmek, balığın tavaya veya ızgaraya yapışma riski olmadan çok az çaba gerektirir: tam anlamıyla kazan-kazan durumu.Servis yaparken, seçiminize göre yaz salataları, hindistan cevizi pirinci veya süper tereyağlı sarımsaklı ekmek ile şenlendirebilirsiniz.

14. Fırınında chimichana

14. Fırınında chimichana

Chimichangalar aslında kızartılmış burritolardır ki, yanlış anlaşılmasın, biz bunu kesinlikle seviyoruz.  Tavuklu chimichanganızı çok daha çıtır yapmak için bir fırınında yapın. İçini dilediğiniz gibi doldurun. 20 dakikada hazır.

15. Air fryer tavuk

15. Air fryer tavuk

Airfryer kullanarak tavuk doğru şekilde pişirildiğinde, dışarıda hafif bir çıtırtı alırken, içten sulu ve ultra lezzetli olabilirler. Baharat karışımımız ve bu kullanışlı mutfak aleti ile 20 dakikada neredeyse elinizi sürmeden bir akşam yemeği yapabilirsiniz.

16. Ballı sarımsaklı somon

16. Ballı sarımsaklı somon

Öncelikle somonunuzu pişirmeden önce kontrol edin, genellikle kemik kalmaz ama yine de kontrol etmekte fayda var. Eğer kemik varsa, mutfak pensi ile çıkarın. Pişirme tavanızı ve yağınızı ısıtın. Somonu yağa koyduğunuzda cızırtı duymalısınız, duymazsanız tavanız yeterince ısınmamış demektir. Somon filetonuzu birkaç dakika boyunca pişirin. Bu, lezzetli bir kabuk oluşturmanın anahtarıdır. Sosları ekleyin. Yaklaşık 3 dakika sonra, bir spatula ile filetonun bir köşesini kaldırın. Eğer kolayca çıkıyorsa, hazırdır. Değilse, biraz daha bekleyin. Sonra çevirin, birkaç dakika daha pişirin ve somonunuz hazır olacaktır.

17. Limonlu tereyağlı tavuk

17. Limonlu tereyağlı tavuk

Soğanı, limon dilimlerini ve sarımsağı tepsiye ekleyin ve patateslerle karıştırın. Dilediğiniz baharatları ve ayçiçek yağını ekleyin. Tavuk butlarını patates karışımının arasına yerleştirin. Altın rengini alana ve tavuğun iç sıcaklığı 165° olana kadar, yaklaşık 35 dakika fırında pişirin.

18. Vejetaryen chili mac

18. Vejetaryen chili mac

Bu rahatlatıcı yemek tarifi, makarna peyniri ve doyurucu vejetaryen chili'yi birleştirir. Tüm malzemeler tek bir tencerede birleşir ve yemeğin içine istediğiniz fasulye, makarna şekli ve peyniri ekleyebilirsiniz. Klasik seçenekler arasında siyah, beyaz, böbrek ve pinto fasulyeleri bulunur. Üstüne ekleyeceğiniz malzeme ise çıtır olmalıdır. Bu tarifin vejetaryen versiyonunu seviyoruz, ancak vegan bir versiyon için, süt ürünleri peynirlerinin yerine vegan peynir ekleyebilir veya tamamen atlayabilirsiniz.

19. Tepsi tavuk fajitas

19. Tepsi tavuk fajitas

Büyük bir kasede, tavuk, biber, soğan, avokado yağı ve limon suyunu karıştırın. Baharat karışımını ekleyin ve tamamen kaplanana kadar karıştırın. Fajita karışımını hazırlanmış fırın tepsisine eşit bir şekilde yayın. Tavuk tamamen pişene ve pembe rengini kaybedene ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin, 20 ila 25 dakika. Ve yemeye hazır.

20. Tavada karides

20. Tavada karides

Bu çok yönlü karides kavurma tarifi, tatlı chili sarımsak sosu veya diğer soslarla ve her türlü erişteyle yapılabilir. Kuşkonmaz veya bok choy gibi sebzeler de kullanabilirsiniz. Erişteleri önceden ıslatın ve karidesi bir gün önceden marine edin. Tüm malzemeleri son adımda hızlıca birleştirin. Sadece 5 dakika gerektirir ve ek malzemelerle tarifi kişiselleştirebilirsiniz.

21. TikTok Ramen

21. TikTok Ramen

Büyük bir yapışmaz tavada tereyağını eritin. Biber ve havucu ekleyin ve sık sık karıştırarak yumuşayana kadar yaklaşık 4 dakika pişirin. Sarımsak ve biberi ekleyin ve yaklaşık 1 dakika pişirin. Soya sosu ve esmer şekeri ekleyin ve karıştırarak şeker eriyene ve sos kaynamaya başlayana kadar yaklaşık 15 saniye pişirin. Pişmiş noodle'ları ekleyin ve karıştırarak sosla kaplayın. Noodle'ları tavada bir yana itin ve diğer yarısına yumurtayı ekleyin. Yumurtaları tuz ve biberle tatlandırın. Kenarlarının sertleşmeye başladığını görene kadar yaklaşık 20 saniye bekletin. Ahşap bir kaşık veya spatula kullanarak yaklaşık 3 dakika ara sıra karıştırın.

22. Füme somonlu makarna

22. Füme somonlu makarna

Paketin talimatlarına göre makarnayı pişirin. Büyük bir tavada orta ateşte yağı ısıtın. Soğanı ekleyin ve 5 dakika boyunca yumuşayana kadar pişirin, ardından sarımsağı ekleyin ve 1 dakika daha kokusu çıkana kadar pişirin. Şarabı ekleyin ve neredeyse tamamen buharlaşıncaya kadar 5 dakika pişirin. Krema ve limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve biber ile tatlandırın. Somonu, kapari ve dereotunu ekleyin ve somon ısınana kadar 2 dakika pişirin, ardından sosu ve makarnayı karıştırın. Servis yaparken üzerine daha fazla dereotu ekleyebilirsiniz.

23. Kung pao tavuk topları

23. Kung pao tavuk topları

Orta boy bir kasede, kıyma tavuk, sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve panko'yu karıştırın. Yumurta ve soya sosu ekleyin ve tuz ve biraz karabiber ile tatlandırın. İyice karıştırın. 16 eşit büyüklükte köfte oluşturun. Eğer karışım çok ıslaksa, köfteleri yuvarlamaya yardımcı olmak için ellerinizi hafifçe suyla ıslatabilirsiniz. 18 ila 20 dakika pişirin. Küçük bir kasede, suyu, soya sosunu, yemeklik şarabı, sirkeyi, hoisin sosunu ve şekeri karıştırın. Mısır nişastası ekleyin ve eriyene kadar çırpın. Biberleri ekleyin ve yumuşayana kadar, 5 dakika pişirin. Kuru biberleri, yeşil soğanları, zencefili, sarımsağı ve biberi ekleyin. Kokusu çıkana kadar, 2 dakika daha pişirin. Sos karışımını ekleyin ve köfteleri tavaya geri koyun. Köfteleri sosa bulayın. Ateşi kısın ve 5 dakika daha pişirin.

24. Tavuklu marul sarma

24. Tavuklu marul sarma

Bu tarif, tavuk kıyması hoisin sosu, soya sosu, pirinç sirkesi, Sriracha ve susam yağı ile tatlandırılır. Su kestanesi eklenir ancak sevmezseniz kereviz veya kırmızı biber alternatif olabilir. Ekstra çıtırtı için kavrulmuş fıstık, wonton şeritleri veya chow mein eriştesi ekleyebilirsiniz. Marul sarması için sağlam yapraklı bir marul başı seçin ve doldurmayı soğumasını bekleyin. Doldurma malzemesi buzdolabında saklanabilir.

25. Acılı tavuklu noodle

25. Acılı tavuklu noodle

Biraz fasulye eklemek, bu çorbayı normal tavuk noodle çorbasından daha doyurucu yapar ve yeşil biber, jalapeño ve ekşi kremanın eklenmesi, klasik chili'yi değiştirmek için mükemmel miktarda acılık ve kremalılık ekler. Üstelik, her şey bir saatten az bir sürede bitiyor.

26. Karides scampi

26. Karides scampi

Limon, sarımsak ve tereyağı karışımı, özellikle ev yapımı karides scampi'de mükemmel bir lezzet sunar. Karides scampi, İtalyan-Amerikan yemeği olup genellikle makarna üzerinde servis edilir. Ancak bu tarifte, karides ana yemek olarak sunulur. Sos, limon suyu, sarımsak ve tereyağından yapılır, ekstra lezzet için beyaz şarap, limon kabuğu ve maydanoz eklenir. Servis ederken, sosu emmek için bol miktarda ekmek önerilir. Makarna ile servis yapılabilir ve ekstra lezzet için sarımsaklı, limonlu ekmek kırıntısı eklenir.

27. Tavuklu tamale

27. Tavuklu tamale

Göz alıcı bir lezzet patlaması olan mısır ekmeğimiz, didiklenmiş tavuk, zengin enchilada sosu ve bol miktarda eriyen peynirle birleşerek mükemmel bir lezzet oluşturuyor. Eğer hafta içi akşamlarınızı konforlu ve rahat bir yemekle taçlandırmak istiyorsanız, bu tarifin listenizde bir sonraki sırayı alması gerek bizce.

28. Fırında dolma biber

28. Fırında dolma biber

Dolmalık biberler, fırında şekillerini koruyacak kadar güçlüdür ve lezzetleri hemen hemen her şeyle iyi gider. Bu bizim favori tarifimiz, ancak özelleştirme seçenekleri sonsuz. Dilerseniz içine pirincin yanında kuş üzümü ve yeşilliklerle daha vejetaryen yapabilir, ya da annemizin tarifi ile kıymalı yapabilirsiniz. Tek fark fırında pişiriyor olmanız.

29. Pizza casserole

29. Pizza casserole

Peynirli pizza ve kabarcıklı fırında makarnanın diyarı İtalya'dan aile boy bir yemekle geldik; pizza kaserole. Sosis, sebze ve bol miktarda peynirle yüklü olan bu kolay hafta içi akşam yemeği aslında anne tarzı bir pizza. Altına ekmek ve domates sosu ile taban hazırladıktan sonra malzemeleri koyuyoruz ve fırına veriyoruz. Bu kadar.

30. Sarımsaklı fırında karnabahar makarna

30. Sarımsaklı fırında karnabahar makarna

Sarımsak kızartıldığında güzel altın bir renk alır ve neredeyse yayılabilir hale gelene kadar yumuşar. Bu tarifte, makarnaya çok fazla lezzet katan hafif bir sos oluşturmak için bir macun haline getirilir. Basit, hafif ve aşırı zengin bir şey tarafından ağırlaştırılmadan rahatlamak istediğinizde mükemmeldir. Üstteki kızarmış cevizler güzel bir ısırık ekler ve yemeği tamamlar. Biberli roka salatası veya parlak bezelye ile servis yapın.

31. Tavuklu Enchiladas

31. Tavuklu Enchiladas

Tavuklu enchiladas yapmak için öncelikle tavuk göğsünü haşlayıp didikliyoruz. Ardından soğan, biber ve sarımsağı bir tavada kavuruyoruz. Tavuk etini de ekleyip karıştırdıktan sonra tuz, karabiber ve kimyon ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Bu karışımı tortilla ekmeğinin içerisine koyup rulo şeklinde sarıyoruz. Sarılan tortillaları bir fırın kabına yerleştiriyoruz. Üzerine enchiladas sosu ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

32. Goulash

32. Goulash

Goulash, Orta ve Doğu Avrupa kökenli, özellikle Macaristan'ın ulusal yemeği olarak bilinen bir tür et yemeğidir. Bu yemek, genellikle dana eti, sebzeler, baharatlar ve özellikle de kırmızı biberden yapılan bir çeşit toz olan paprika ile yapılır. Goulash, genellikle bir çorba veya güveç olarak servis edilir ve genellikle ekmeğin yanında sunulur.

33. Vegan crunchwrap

33. Vegan crunchwrap

Lentil dolgusu için, yağı ısıtıp soğanı yumuşayana kadar, ardından sarımsağı 1 dakika daha kavurun. Domates salçası ve chipotle biber ekleyin ve karıştırın. Tuz, kimyon ve kişniş ekleyin. Mercimek ve su ekleyip karıştırın ve mercimekler ısınıp kısmen ezilene kadar pişirin. Eğer tavada su kalmazsa biraz daha ekleyin. Tortillaların merkezine baharatlı mercimek ekleyin, üzerine chipotle queso dökün ve bir tostada kabuğu ekleyin. Üzerine guacamole, marul ve domates serpin. Tortillanın kenarlarını merkeze doğru katlayın. Dikkatlice ters çevirin. Bir tavada yağı ısıtın ve bir tortillayı ekleyin. Altın rengini alana kadar her iki tarafını da 3 dakika pişirin.

34. Tavuk fajita

34. Tavuk fajita

Sadece 3 ana bileşene odaklanan tavuk fajita tarifimiz, minimum hazırlık ve pişirme süresi gerektirir, bu da yemeğin hızlı bir şekilde sofrada olması anlamına gelir. Tek yapmanız gereken tavuğu didip sebzelerle sotelemek.

35. Tofu katsu

35. Tofu katsu

Küçük bir tencerede zeytinyağı ısıtıp un ekleyin ve karıştırın. Baharatları ekleyip karıştırın ve bir kenara alın. Büyük bir tavada mantarları zeytinyağında kızartın ve tuz ekleyin. Soğanı doğrayıp zeytinyağında kızartın, sonra zencefil ekleyin. Soğanlara su ve tuz ekleyin, kaynatın ve ateşi düşürün. Bir miktar suyu alıp karışıma ekleyin ve karıştırın. Patates ekleyip 5 dakika pişirin. Havuç ve elma ekleyip 8-10 dakika daha pişirin. Son olarak mantar, domates ve elma ekleyip soya sosu ile tatlandırın.

36. Kremalı tuscan tavuk

36. Kremalı tuscan tavuk

Bu tarifte tavuk göğsü, Toskana sosu (içinde sarımsak, tereyağı, baharat ve krema), kiraz domates ve ıspanak kullanılıyor. Tavuk yerine somon veya karides, kiraz domates yerine güneşte kurutulmuş domates kullanabilirsiniz. Bu yemeği ekmek, pirinç, makarna veya patates püresi ile servis edebilirsiniz. En önemlisi, yemeği sosunu çekebilecek bir şeyle birlikte servis etmelisiniz.

37. Mantarlı makarna

37. Mantarlı makarna

Yağı tavada ısıtın, fındık ve biberiye ekleyip karıştırın. Bir kaseye aktarın, limon kabuğu rendesi ve tuz ekleyin. Tavayı silip tereyağı ekleyin, ardından mantarları, tuz ve biber ekleyip karıştırın. Mantarlar altın rengini alana kadar pişirin. Makarnayı haşlayın, 1 su bardağı suyunu ayırın. Mantarlı tavaya arpacık soğan ve maydanoz ekleyip karıştırın. Beyaz şarap ekleyin ve buharlaşana kadar pişirin. Makarna, krema ve makarna suyunu ekleyin, sos koyulaşana kadar karıştırın. Parmesan, limon suyu ve maydanoz ekleyin. Tuz ve biber ile tatlandırın. Son olarak, kızarmış fındık ve parmesan ile servis yapın.

38. Balsamik fesleğenli tavuk

38. Balsamik fesleğenli tavuk

Bir karışım hazırlayın: zeytinyağı, sirke ve hardal. Tavuk butlarını bu karışıma ekleyin ve 30 dakika ya da en fazla 4 saat buzdolabında bekletin. Fırını 425°'ye ısıtın ve bir tavada kalan yağı ısıtın. Tavukları tuz ve biberle tatlandırın ve her iki tarafını da 6'şar dakika pişirin. Tavuk etrafına kabak ve domates ekleyin, tuz ve biberle tatlandırın ve 165°'ye ulaşana kadar fırında pişirin. Son olarak, üzerini Parmesan ve fesleğen ile süsleyin.

39. Tex-mex köfteleri

39. Tex-mex köfteleri

Kıyma, peynir, ekmek kırıntıları, maydanoz, sarımsak, jalapeno, yumurta ve kimyonu tuz, karabiberle karıştırıp köfteler yapın. Yağda her iki tarafını 2 dakika kızartın. Soğanı 5 dakika pişirin, domates ve adobo soslu chipotle biber ekleyip kaynatın. Köfteleri ekleyip 10 dakika pişirin. Peyniri serpip 2 dakika bekleyin ve hazır.

40. Sebzeli sosis tava

40. Sebzeli sosis tava

Bu fırın tepsisi yemeği, elinizde bulunan her türlü sebzeyle çalışır ve neredeyse hiç çaba gerektirmez. Harcanan zamanın çoğu, fırın tepsisinin fırında olduğu süre boyunca beklemektir ve her şey bittiğinde temizlenecek çok az bulaşık vardır. Daha neye ihtiyacınız olabilir ki?

41. BBQ Tavuk

41. BBQ Tavuk

Barbekü soslu didiklenmiş tavuk mu istiyorsunuz? İEvde minimal çaba ile lezzetli, yumuşak ve ekstra aromalı didiklenmiş tavuk yapmak da aslında fajita gibi kolay. Tek fark sosu değiştirmekte saklı.

42. Meksika usulü casserole

42. Meksika usulü casserole

Kremalı bir sos, iki çeşit peynir ve bol miktarda tavukla dolu olan bu yemekte herkes için bir şeyler var. Bu kesinlikle süper otantik bir Meksika yemeği olmasa da, sizi tacos, enchiladas ve favori Meksika yemeklerinizi hatırlatacak birçok lezzet ve malzemeyi bir araya getiriyor.

43. Ekmek pizzası

43. Ekmek pizzası

Ev yapımı pizza istiyorsunuz, ama hızlı olmasını istiyorsunuz ama pizza hamuru açmakla uğraşmak için zaman yok. Çözüm? Bir somun Fransız ekmeği alın ve hayatınızın en iyi pizza hilesi için hazır olun. Üstünü dilediğiniz gibi süsleyip fırına atmanız yeterli.

44. Crockpot salsa

44. Crockpot salsa

Bu muhtemelen bugüne kadarki EN basit tarif... Tavuk parçalanıyor ve son derece yumuşak hale geliyor, tanıdık lezzetlerle; parçalı salsa ve taco baharatı ile tatlandırılıyor ve limon suyu ile canlandırılıyor. Bunu pirinç üzerinde, marul kuplarında ya da taco olarak servis edebilirsiniz.

45. Tavuk tostadas

45. Tavuk tostadas

Tostadas belki de mükemmel bir yemek olabilir. Bu çıtır mısır tortillalarını satın almak (veya yapmak) oldukça basit. Üstelik üzerine ne tür bir topping seviyorsanız onun için bir araç görevi görebilirler. Bu tarifte, bu, kremsi refried fasulye ve bir chileli didiklenmiş tavuk topping anlamına geliyor, ancak yaratıcı olmaktan çekinmeyin.

46. Karidesli pilav

46. Karidesli pilav

Bu son derece kolay ve lezzetli yemeği yapmak için en sevdiğiniz kavanozlu veya ev yapımı salsa verdeyi kullanın. Karides severlerin bayılacağı bir tarif. Her şey aynı tencerede piştiği için en önemlisi hızlı bir hafta içi akşam yemeği için dağınıklığı önler.

47. Tenderloin

47. Tenderloin

Sulu pirzola kesinlikle kendi başına dikkat çekmeyi hak ediyor. Baharatlamayı burada basit tutuyoruz: chili tozu, kimyon, sarımsak tozu. Eğer başka bir lezzet profili isterseniz, kekik ve İtalyan baharatı, çiftlik baharatı, taco baharatı, ya da sadece tuz ve karabiber bile işinizi görür.

48. Meksika usulü pirinç skillet

48. Meksika usulü pirinç skillet

Bir tava yemeğinden daha iyi bir şey var mı? Bizce yok, özellikle bu kadar aile dostu ve hızlı olan bu tarif gibi. Baharatlı kıyma, lezzetli pirinç, sağlam fasulye ve bol miktarda peynir içeriyor. Tüm bunlar sadece 40 dakikada ve minimum hazırlıkla bir araya geliyor.

49. Tricolore lazanya

49. Tricolore lazanya

Klasik bir lazanyayı seviyoruz ama yapması oldukça zahmetli olabilir. Bu kolay tavada pişirilen versiyonu ise, pişmiş makarnaları soğanlı bir marinara sosunda karıştırır, üzerine pesto ekler ve bolca taze mozzarella dilimleri ve rendelenmiş Parmesan peyniri ile oldu bitti bile.

50. Kabak şnitzel

50. Kabak şnitzel

Pane edilmiş kızarmış bir şnitzel, hayatın en büyük zevklerinden biridir ve bu lahana şnitzelleri de bir istisna değildir. Çıtır altın rengi ekmek kırıntılarıyla kaplanmış ve lezzetli bir mantar sosuyla süslenmiş bu vejetaryen versiyonu, et severleri ve vejetaryenleri aynı şekilde memnun edecektir.

51. Tavuk pilav

51. Tavuk pilav

Instant Potlar hakkında büyülü bulduğumuz bir şey varsa, bu ne kadar hızlı ve mükemmel bir şekilde tavuk ve pirinç pişirdikleridir. Pirinç tam kıvamında ve tavuk inanılmaz derecede yumuşak oluyor. Bu, en sık Instant Pot'ta pişirdiğimiz yemek kesinlikle bu.

52. Caprese polenta

52. Caprese polenta

Gnocchi severler, bu yemek sizin için, ancak küçük bir dönüş var - patateslerden yapılan gnocchi yerine, polenta gnocchi ile hazırlıyoruz ve üzerine yeşil soğan ilave ediyoruz.

53. Chicken enchilada casserole

53. Chicken enchilada casserole

Bir sürü enchilada yapmak yerine, bu geleneksel olmayan güveç, her şeyi tavada katmanlar halinde birleştirerek süreci hızlandırır. Hazır alınabilir veya kendi ev yapımı enchilada sosunuzu yapabilirsiniz (bonus: tercihinize göre acılığını artırabilir veya azaltabilirsiniz)

54. Pot Pie casserole

54. Pot Pie casserole

Eğer tavuklu börek sizi heyecanlandırıyor ama hamur işleri sizi korkutuyorsa, tam da doğru tarifte bulunuyorsunuz. Klasik tavuklu börek iç malzemesi, güzel bir güveç yemeğine dönüştürülüyor. En güzeli de üzerine altın sarısı bir renkte pişmiş bu yemek tam Türk mutfağı damak zevkine uygun.

55. Tatlı patatesli casserole

55. Tatlı patatesli casserole

Eğer her caserolle tarifinin eriyen peynir yığınları altında gizlenmiş olması gerektiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Kavrulmuş tatlı patatesler ve siyah fasulyeli chili, eriyen bir peynir örtüsü altında bir araya getirilmiş. Bu kolay vejetaryen hafta içi akşam yemeği hem inanılmaz derecede rahatlatıcı hem de şaşırtıcı derecede doyurucu.

56. Biftekli kremalı fettuccine

56. Biftekli kremalı fettuccine

Her zaman biftek istediğimizde, ancak onu biraz daha ileri götürmek istediğimizde, bu yemeği yaparız. Hızlı bir şekilde bir araya gelir ve çok lezzetlidir. Bizi tavuklu fettuccine bize neredeyse alfredo'nun var olduğunu unutturacak cinsten. Eğer bifteği makarna olmadan isterseniz, size cajun tereyağlı biftek öneririz.

57. Hindistan cevizli limonlu tavuk

57. Hindistan cevizli limonlu tavuk

Hızlı pişirilen tavuk şinitzellerini, dünyadışı lezzetli bir baharatlı-tatlı hindistan cevizi sütü sosuyla birleştirdik. Domatesler (veya domates salçası), hindistan cevizi sütü ve limon ile tavuğu marine edip pişirmeniz yeterli olacaktır.

58. Risotto

58. Risotto

Eğer hiç risotto yapmadıysanız çünkü sürekli karıştırmak zorunda kalmak istemediyseniz, bu tarif tam size göre. Bu tarif, yavaş yavaş karıştırılan versiyonun tatmin edici lezzetini, el ile karıştırma süresinin çok küçük bir kısmına sığdırıyor.

59. Yumurtalı noodle kase

59. Yumurtalı noodle kase

Eğer çıtır, lezzetli yumurta rulolarının bir hayranıysanız, bu açık versiyonunu rüya akşam yemeğiniz olarak düşünebilirsiniz. Sarma veya kızartma ihtiyacı olmadan, bu sebze dolu yemek bir saatten az bir sürede hazırlanıyor. Çıtır çıtır çiğ soğan, kavrulmuş susam tohumları ve bol miktarda sriracha veya acı yağ ile süsleyebilirsiniz.

60. Siyah fasulyeli tostadas

60. Siyah fasulyeli tostadas

Sadece 5 malzeme ile bu siyah fasulyeli tostadas, hazırlaması en kolay ve hızlı yemektir. Her zaman ekstra garnitürler ekleyebilirsiniz, örneğin mısır salsa, avokado ranch veya turp veya turşulu kırmızı soğan gibi sınırsız çıtır sebzeler. Ancak, işleri basit tutarsanız da oldukça lezzetlidirler.

61. Biberli biftek

61. Biberli biftek

Biberli biftek, etin biberle harmanlanarak pişirilmesiyle elde edilen bir yemektir. Bu yemek, etin biberle birleşerek oluşturduğu benzersiz lezzeti ile dikkat çeker. Ayrıca, biberin ete verdiği tat, brokolinin bazen yemeğe kattığı acımsı tadı tamamen yok eder. Bu sayede, biftek sotenizin tadını brokoli olmadan da çıkarabilirsiniz. Biberli biftek tarifini denemek, brokoli sevmeyenler için harika bir alternatif olabilir.

62. Arroz con pollo

62. Arroz con pollo

Akşam yemeği için harika bir şeyler mi istiyorsunuz ama tüm akşamınızı yemek yapmak ve temizlik yapmakla mı geçirmek istemiyorsunuz? Arroz con pollo (İspanyolca'da tavuklu pilav) mükemmel bir tarif. Tek tencerede kolayca hazırlanan bu yemek, öyle görünmüyor ve arta kalanları daha da lezzetli oluyor.

63. Soslu köfte

63. Soslu köfte

Köfteler işi tamamen yeni bir boyuta taşır. Emin olabilirsiniz ki bu minikler, orijinal kıyma versiyonu kadar lezzetli bir deneyim sunar. Peynirle zenginleştirilmiş, yoğun ve sos dolu bu tavada hazırlanan yemek, yaklaşık bir saat gibi kısa bir sürede sofranızda olur. Bu hızlı ve pratik hazırlanışı, onu her zaman için ideal bir seçenek haline getirir.

64. Fransız soğanlı fırında patates

64. Fransız soğanlı fırında patates

Rahat, ısıtıcı ve mükemmel bir zenginlik sunan klasik Fransız soğan, tekrar tekrar tercih edilen bir favoridir. Ancak, çorbaları bir kenara bırakıp biraz daha doyurucu bir şeye dalma isteğimiz olduğunda, başvurduğumuz yer daima patatestir. Bu sayede, sürekli arzuladığımız konforlu yiyeceği, temel bir çorbayı dönüştürerek elde ederiz.

65. Sarımsaklı makarna

65. Sarımsaklı makarna

Makarnayı tuzlu suda paket talimatlarına göre pişirin ve 1 bardak suyunu ayırın. Bir tavada yağda sarımsak ve ekmek kırıntılarını kırmızı biber ve tuzla kızartın ve bir tabağa alın. Tavada kalan yağ ve tereyağında sarımsak ve ançüezleri pişirin. Makarnayı, limon kabuğu, su ve ayırdığınız makarna suyunu tavaya ekleyin. Maydanoz ve bir kısmı ekmek kırıntılarını ekleyin. Servis yaparken kalan ekmek kırıntıları ile süsleyin.

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