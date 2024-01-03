Kuş Sütü Eksik Türk Kahvaltısının Yanında Uranyumu Aratmayan İngiliz Tabağı Yurdum İnsanında İnfial Yarattı

Zaman zaman dünya genelinde paylaşılamayan yemekler olduğu gibi en iyi mutfak sizin, bizim tartışmaları da oluyor. Bunlardan biri de tarihi boyunca Hindistan gibi yemeklerin piri olan ülkeleri himayesi altına almış İngiliz mutfağı elbette. Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı 'İngiliz mutfağı' tabağı baharattan yoksunluğu ile eleştirilerden kaçamadı... Gelin insanlar ne demiş bir bakalım. 👀