Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Kuş Sütü Eksik Türk Kahvaltısının Yanında Uranyumu Aratmayan İngiliz Tabağı Yurdum İnsanında İnfial Yarattı

Kuş Sütü Eksik Türk Kahvaltısının Yanında Uranyumu Aratmayan İngiliz Tabağı Yurdum İnsanında İnfial Yarattı

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 17:29

Zaman zaman dünya genelinde paylaşılamayan yemekler olduğu gibi en iyi mutfak sizin, bizim tartışmaları da oluyor. Bunlardan biri de tarihi boyunca Hindistan gibi yemeklerin piri olan ülkeleri himayesi altına almış İngiliz mutfağı elbette. Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı 'İngiliz mutfağı' tabağı baharattan yoksunluğu ile eleştirilerden kaçamadı... Gelin insanlar ne demiş bir bakalım. 👀

Kaynak: https://x.com/NoContextBrits/status/1...

Twitter'da bir kullanıcı İngiltere mutfağının dünyanın en iyi mutfağı olduğunu iddia ettiği bir tweet paylaştı.

Twitter'da bir kullanıcı İngiltere mutfağının dünyanın en iyi mutfağı olduğunu iddia ettiği bir tweet paylaştı.
twitter.com

'İngiltere mutfağı dünyanın en iyisi.'

Kısıtlı yemek tarifleri ve kahvaltıda bile fasülye yemeleri ile bilinen İngiltere mutfağına yorumlar da gecikmedi...

Kısıtlı yemek tarifleri ve kahvaltıda bile fasülye yemeleri ile bilinen İngiltere mutfağına yorumlar da gecikmedi...

Bazıları Türk mutfağı ile kıyasladı.👇

Bazıları Türk mutfağı ile kıyasladı.👇
twitter.com

"Sen git yüzyıllarca baharat yollarını işgal et ve yemeklerine tek bir baharat katmayı bile öğreneme."

"Sen git yüzyıllarca baharat yollarını işgal et ve yemeklerine tek bir baharat katmayı bile öğreneme."
twitter.com

"Tüm dünyayı bunun için mi işgal etmiştiniz..."

"Tüm dünyayı bunun için mi işgal etmiştiniz..."
twitter.com

Türk mutfağını savunanlar da gecikmedi👇

Türk mutfağını savunanlar da gecikmedi👇
twitter.com

Bazıları ise ortadaki ıspanak sosunun ne olduğunu anlayamadı...👇

Bazıları ise ortadaki ıspanak sosunun ne olduğunu anlayamadı...👇
twitter.com

"Bu yemek anaokullarında küçük çocuklara oynamaları için verilen plastiklere benziyor..."

"Bu yemek anaokullarında küçük çocuklara oynamaları için verilen plastiklere benziyor..."
twitter.com

"Uranyum fasülyesi yemeği"

"Uranyum fasülyesi yemeği"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Karadeniz'e laf sokmadan edemezdik...

Karadeniz'e laf sokmadan edemezdik...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yemeklerimize şükretmek de lazım...

Yemeklerimize şükretmek de lazım...
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

👇

👇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?