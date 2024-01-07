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Düzenleriyle Obsesif Başak Burçlarını Bile Zevkten Dört Köşe Yapacak 15 Görsel

Düzenleriyle Obsesif Başak Burçlarını Bile Zevkten Dört Köşe Yapacak 15 Görsel

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 16:01

Örneğin yemeğinizi keyifle yemeniz, aslında ilk olarak onu görmekle başlayan bir zevktir. Gördüğünüz görüntü hoşunuza gidiyorsa yediğiniz yemekten, aldığınız eşyalardan daha memnun kalırsınız. Gelin tuhaf bir şekilde tatmin edici hissettiren birkaç fotoğrafa bakalım...

Kaynak: https://www.boredpanda.com/oddly-sati...
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1. Yansıması sayesinde kırmızı romantik bir aya benzeyen mükemmel bir köprü.

1. Yansıması sayesinde kırmızı romantik bir aya benzeyen mükemmel bir köprü.

Burada birlikte fotoğraf çekmek istediğiniz kişiye aitsiniz...

2. Mükemmel durduğu için yemeye kıyamayacağınız sushi.

2. Mükemmel durduğu için yemeye kıyamayacağınız sushi.

Aşçısının ödül alması gerekiyordu bizce. 🤔

3. En tatmin edici gökkuşağı şeker kavanozu

3. En tatmin edici gökkuşağı şeker kavanozu

'Bunu dizmek saatlerimizi aldı ama değdi.'

4. Çini gibi işlenmiş ekmek

4. Çini gibi işlenmiş ekmek

'O dönemdeki depresyonum nedeniyle, şimdiye kadar pişirdiğim en güzel ekmeklerden biri.'

5. Ağaçların güzel ve düzenli bir şekilde sıralanışı

5. Ağaçların güzel ve düzenli bir şekilde sıralanışı

Biraz da ürkütücü görünüyor olabilir...

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6. Mükemmel kareler halinde kesilmiş katman pasta

6. Mükemmel kareler halinde kesilmiş katman pasta

'Kesene kadar canım çıktı.'

7. Bu fincan espressonun arabaya mükemmel bir şekilde oturuşu

7. Bu fincan espressonun arabaya mükemmel bir şekilde oturuşu

Bazen bazı şeyler tam anlamı ile 'cuk' oturur...

8. Mükemmel bir şekilde kızartılmış bir marshmallow

8. Mükemmel bir şekilde kızartılmış bir marshmallow

Ben yapsam yanardı diyenler burada mı? 😂

9. Buuzdolabında renklere göre düzenlenmiş sodalar

9. Buuzdolabında renklere göre düzenlenmiş sodalar

'Saatlerce uğraştım.'

10. Bu tavuskuşu pastası ve cupcake cenneti

10. Bu tavuskuşu pastası ve cupcake cenneti

Gerçekten yaratıcı bir pastacı...

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11. Muazzam bir şekilde çıkmış dondurma

11. Muazzam bir şekilde çıkmış dondurma

'Japon dondurmaları normalde böyle mükemmel çıkmıyor makineden. Baya şaşırdım.'

12. Gül gibi dizilmiş elmalı tart

12. Gül gibi dizilmiş elmalı tart

İlk bakışta siz de patates sandınız dimi...

13. Birbirine karışmadan pişmiş çizgili pasta

13. Birbirine karışmadan pişmiş çizgili pasta

'Elbette dışında krema da var ama mükemmel duruyor.'

14. Göle yansıyan ev

14. Göle yansıyan ev
old.reddit.com

'Bu fotoğrafı çekerken kendimle gurur duydum.'

15. Doğal bal peteği

15. Doğal bal peteği

Doğa biz dokunmadığımızda muntazam bir düzene sahip...

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