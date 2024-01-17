Yüzme ve Uçma Testlerinden Yer Çekimi Alıştırmalarına: Astronot Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?
Yüzme ve Uçma Testlerinden Yer Çekimi Alıştırmalarına: Astronot Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?
Kaynak: https://www.bestcolleges.com/blog/how...
Neil Armstrong 1969'da aya ilk adımını attığından beri son 50 yılda uzay bilimleri oldukça gelişti. O zamandan beri astronot olmak küçük çocukların hayalini kurduğu fantastik bir mesleğe dönüştü. Peki, kariyer hedefi olarak uzayı keşfeden bir kaşif olmak istiyorsanız, bunun için hangi testlerden geçmeniz gerek ya da neler bilmeniz gerek? Bilim insanı Suzanne Imber'in dağcılıktan astronotluğa uzanan ilham verici serüveniyle astronot olmak için ne yapmak gerek öğrenelim!
İşte, astronot olmak için yapılması gerekenler...
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Astronot olmak aslında sanıldığı kadar zor değil.
1. Öncelikle, bir astronot ne yapar?
2. Üniversitelerde "astronotluk" bölümü yok. Ne okumak gerekiyor?
3. Sonrasında fiziksel testler geçmeniz gerekiyor.
4. Rusça bilmeniz gerekiyor.
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5. Tüplü dalış sertifikası da almalısınız.
6. Uzaya alışmak için yer çekimsiz ortama alışmalısınız.
7. Son olarak uzaya gönderilmek için beklemelisiniz.
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