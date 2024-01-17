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Yüzme ve Uçma Testlerinden Yer Çekimi Alıştırmalarına: Astronot Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Yüzme ve Uçma Testlerinden Yer Çekimi Alıştırmalarına: Astronot Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:51

Neil Armstrong 1969'da aya ilk adımını attığından beri son 50 yılda uzay bilimleri oldukça gelişti. O zamandan beri astronot olmak küçük çocukların hayalini kurduğu fantastik bir mesleğe dönüştü. Peki, kariyer hedefi olarak uzayı keşfeden bir kaşif olmak istiyorsanız, bunun için hangi testlerden geçmeniz gerek ya da neler bilmeniz gerek? Bilim insanı Suzanne Imber'in dağcılıktan astronotluğa uzanan ilham verici serüveniyle astronot olmak için ne yapmak gerek öğrenelim! 

İşte, astronot olmak için yapılması gerekenler...

Kaynak: https://www.bestcolleges.com/blog/how...
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Astronot olmak aslında sanıldığı kadar zor değil.

Astronot olmak aslında sanıldığı kadar zor değil.

BBC'nin  'Astronauts: Do You Have What it Takes?' programının 2017 yılı kazananı olan bilim insanı Suzanne Imber aslında hiç aklında yokken ve dağcılık yaparken, gerekli özelliklere sahip olmasıyla nasıl kolay bir şekillde astronot olmaya hak kazandığını anlatmıştı. Böylelikle birçok kişiye de ilham kaynağı olmuştu. Peki Suzanne'nin karşıladığı o özellikler neler?

1. Öncelikle, bir astronot ne yapar?

1. Öncelikle, bir astronot ne yapar?

Astronotlar sadece uzayda zorlu göreve çıkmaz. Görevi sadece uzay aracının içini temizlemek olan astronotlara da ihtiyaç vardır. Astronotlar aynı zamanda astro-bilimci, bilim insanı ya da mühendis olarak da çalışabilirler. 

Görevlerini yerine getirirken kendi aralarında roller üstlenirler. Komutan, önemli kararları veren sorumlu kişidir. Pilot, komutanın emrinde çalışır. Diğer astronotlar, özel becerileri veya üzerinde eğitim aldıkları bilgi alanları ile görev uzmanı rolünü üstlenirler.

2. Üniversitelerde "astronotluk" bölümü yok. Ne okumak gerekiyor?

2. Üniversitelerde "astronotluk" bölümü yok. Ne okumak gerekiyor?

NASA'nın astronot olmasını seçtiği insanlar, hayatlarını uzay kaşifi olma hayali ile geçirmiş insanlar olmak zorunda da değil. Bunun yerine, NASA'nın aradığı tüm niteliklerini karşılayacak şekilde matematik ve fen bilimleri alanlarında uzman olmaları yetiyor. 

Aday astronotlar, en az iki yıllık mesleki deneyime ek olarak sadece lisans değil, yüksek lisans derecesine de sahip olmak zorunda. Örneğin astro-pilot olmak istiyorsanız en az bin saat uçuş deneyiminiz olması şartı var.

3. Sonrasında fiziksel testler geçmeniz gerekiyor.

3. Sonrasında fiziksel testler geçmeniz gerekiyor.

Tüm bunlara uyuyorsanız, sonrasında zor kısım başlıyor. Astronotlar, NASA uzun süreli uçuş astronotu fiziksel testini geçmeliler. Boyunuz 1.55'in altındaysa ya da 1.90'ın üstündeyse hiç şansınız yok. 

İş başvurusu için ise aslında tıpkı normal bir iş gibi öz geçmiş önemli. Nasa her 4 yılda bir yeni astronotlar işe alıyor. 2017'de 18 bin 300 kişi astronot olmak için başvurdu, sadece 12 kişi kabul edildi.

4. Rusça bilmeniz gerekiyor.

4. Rusça bilmeniz gerekiyor.

NASA başvurunuzu onaylasa bile, Dünya'yı gerçekten terk etmeniz biraz zaman daha alıyor.

İlk olarak, iki yıllık temel eğitimi tamamlamanız gerek. Buna hem beden eğitimi hem de sınıf eğitimi dahil. Astronot adayları, Rus Görev Kontrol Merkezi ile iletişim kurabilmeleri ve hem uzay gemileri hem de uzay istasyonları ile iletişime geçebilmeleri için genellikle bir de Rusça öğreniyorlar.

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5. Tüplü dalış sertifikası da almalısınız.

5. Tüplü dalış sertifikası da almalısınız.

Eğitim sırasında da bazı fiziksel testlerden geçiliyor. Astronotların tüplü dalış sertifikası almaları ve uçuş kıyafetleri üzerlerinde iken havuzda üç tur yüzmeleri gerekiyor. Acil durumlar için gerekli olan askeri kara ve suda hayatta kalma eğitiminden de geçmeleri gerekli.

6. Uzaya alışmak için yer çekimsiz ortama alışmalısınız.

6. Uzaya alışmak için yer çekimsiz ortama alışmalısınız.

Astronot adaylarının yüksek ve düşük atmosferik basınçlara alışmalarını sağlamak için uzayda yaşam simülasyonlarda pratik yapmaları gerekli. Yoksa kan basınçları kontrol altına alınamayarak hiç istenmeyen sonuçlar meydana gelebiliyor.

7. Son olarak uzaya gönderilmek için beklemelisiniz.

Altı yıllık eğitim ve iki yıllık mesleki deneyimin ardından iki yıllık zorunlu temel eğitimi tamamladınız. Bütün bunlar yaklaşık 10 yıllık bir hazırlık sürecine tekabül ediyor.

Bundan sonra bile astronotların ilk uzay görevlerine gitmeden önce aylar veya yıllar beklemeleri gerekebilir.  Şu anda NASA tarafından 48 aktif astronot istihdam ediliyor.

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