Yüzme ve Uçma Testlerinden Yer Çekimi Alıştırmalarına: Astronot Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Neil Armstrong 1969'da aya ilk adımını attığından beri son 50 yılda uzay bilimleri oldukça gelişti. O zamandan beri astronot olmak küçük çocukların hayalini kurduğu fantastik bir mesleğe dönüştü. Peki, kariyer hedefi olarak uzayı keşfeden bir kaşif olmak istiyorsanız, bunun için hangi testlerden geçmeniz gerek ya da neler bilmeniz gerek? Bilim insanı Suzanne Imber'in dağcılıktan astronotluğa uzanan ilham verici serüveniyle astronot olmak için ne yapmak gerek öğrenelim!

İşte, astronot olmak için yapılması gerekenler...