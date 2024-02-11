Aşçılara Göre Fiyatlarından Dolayı Artık Restoranlarda Sipariş Edilmeyen 5 Yemek
Aşçılara Göre Fiyatlarından Dolayı Artık Restoranlarda Sipariş Edilmeyen 5 Yemek
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurendavid1...
Son zamanlarda artan fiyat artışları sebebiyle bazı favorilerimizden feragat etmek zorunda kalabiliyoruz. Şefler de restoranlarda enflasyon nedeniyle insanların sipariş vermekten çekindikleri ve gözle görülür bir şekilde sipariş düşüşü yaşadıkları yemeklerin listesini paylaştı. Gelin o yemekler nelermiş bir bakalım...