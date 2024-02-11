Aşçılara Göre Fiyatlarından Dolayı Artık Restoranlarda Sipariş Edilmeyen 5 Yemek

Şey Evan Hennessey; 'Istakozların tedarik etmesi pahalıdır, bu da maliyeti etkiler. Istakozun hasadı ve hazırlanmasıyla çok fazla emek harcandığını anlıyorum, ancak diğer malzemelerin maliyeti çok düşük.' diyor. İnsanların sorgulamadan daha yüksek fiyatları ödemeye alıştığını düşünüyor. 'Piyasanın bu kadar yüksek seviyelere çıktığını düşünüyorum ki insanlar gözlerini kırpmadan astronomik miktarları ödemeye razı.'