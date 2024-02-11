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Aşçılara Göre Fiyatlarından Dolayı Artık Restoranlarda Sipariş Edilmeyen 5 Yemek

Aşçılara Göre Fiyatlarından Dolayı Artık Restoranlarda Sipariş Edilmeyen 5 Yemek

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 08:01

Son zamanlarda artan fiyat artışları sebebiyle bazı favorilerimizden feragat etmek zorunda kalabiliyoruz. Şefler de restoranlarda enflasyon nedeniyle insanların sipariş vermekten çekindikleri ve gözle görülür bir şekilde sipariş düşüşü yaşadıkları yemeklerin listesini paylaştı. Gelin o yemekler nelermiş bir bakalım...

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurendavid1...

Son yıllarda artan fiyatlar nedeniyle aşçılar bile bazı yemekleri yemekten kaçınıyor.

Son yıllarda artan fiyatlar nedeniyle aşçılar bile bazı yemekleri yemekten kaçınıyor.

Kendi yemeklerini pişirme konusunda isteksiz olduklarında, genellikle favori mekanlarına yönelirler veya yeni restoranları keşfetme yoluna giderler. Ancak, restoranda hangi yemekleri sipariş etmeyecekleri konusunda belirli bir hassasiyetleri vardır, çünkü genellikle bunları maliyetine değer bulmazlar. Yapılan araştırmalara göre aşçıların aşırı fiyat artışı gözlemlediği yemekler ise şöyle. 👇

1. Istakoz

1. Istakoz

Şey Evan Hennessey; 'Istakozların tedarik etmesi pahalıdır, bu da maliyeti etkiler. Istakozun hasadı ve hazırlanmasıyla çok fazla emek harcandığını anlıyorum, ancak diğer malzemelerin maliyeti çok düşük.' diyor.  İnsanların sorgulamadan daha yüksek fiyatları ödemeye alıştığını düşünüyor. 'Piyasanın bu kadar yüksek seviyelere çıktığını düşünüyorum ki insanlar gözlerini kırpmadan astronomik miktarları ödemeye razı.'

2. Makarna

2. Makarna

Bir ünlü İtalyan restoranına giderseniz, muhtemelen her seferinde sipariş ettiğiniz bir makarna yemeğiniz vardır. Birçok restoran, çeşitlilik sunmak için menülerinde makarna yemekleri sunar, ancak bazı şefler makarnanın her zaman fiyatına değmediğini düşünüyor. Özellikle de salçalı makarna gibi birkaç malzeme ile yapılıyorsa.

3. Salata

3. Salata

Çoğu restoran menüsünde başlangıç veya ana yemek olarak salata seçenekleri bulunur. Ancak genellikle, salataların fiyatı yüksektir. Şef Swasdikiati; 'Salataların aşırı fiyatlandırıldığını kabul ediyoruz. Nadiren restoran salatası tüketiyorum çünkü salatayı kendim yaparken bunu çok daha az bir maliyetle iki saniyede yapabilirdim.’ diye düşünerek ayrılıyorum.”

4. Çorba

4. Çorba

Soğuk aylarda sıcak bir çorba isteyebilirsiniz. Genellikle restoranlar menüde çeşitli çorbalar sunar. Ancak, New Jersey'deki Nunzio'dan şef Michael DeLone'a göre, 'Günün Çorbası' siparişi genellikle restoranın hafta sonu envanterini tüketmeye çalıştığı anlamına geliyor.

5. Konserve balık

5. Konserve balık

Konserve balık, kısmen sağlıklı bir protein olarak ünü nedeniyle gündemde. Massachusetts, Canton'daki Northern Spy'nin yürütme şefi ve ortak sahibi Marc Sheehan, menülerdeki konserve balığın çok pahalı olduğunu düşünüyor.

'Tuzlu, turşulu yiyecekleri severim. Ancak  tuzlu krakerlerle birlikte sunulan konserve deniz ürünlerine yüksek bir fiyat ödemek mantıklı gelmiyor,' diyor.

Peki siz hangi yiyecekleri restoranlarda sipariş etmekten kaçınıyorsunuz?

Peki siz hangi yiyecekleri restoranlarda sipariş etmekten kaçınıyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım. 👇

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