Mısır Piramitleri Granitle Kaplanıyor! Tarihi Eserlere Yapılan Restorasyon Çalışması Tartışmalara Sebep Oldu
Mısır Piramitleri Granitle Kaplanıyor! Tarihi Eserlere Yapılan Restorasyon Çalışması Tartışmalara Sebep Oldu
Kaynak: https://www.businessinsider.com/egypt...
Mısır'daki Giza Piramitleri'nden en küçüğü olan Mikerinos'un restorasyonu başladı. Japonya'ya ait olan restorasyon projesinde piramit granitle kaplanmaya başlanınca tepkiler gecikmedi. Detaylar içeriğimizde...👇
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Kanayan yaralarımızdan bir tanesi olan restorasyon konusu sadece bizim değil Mısır'ın da bir yarası haline geldi.
Hepinizin bildiği gibi Mısır Piramitleri, yüzyıllardır sırrı çözülemeyen tarihi değerler arasında yer alıyor.
3 yıl sürecek restorasyon çalışmasını granitle yapmayı tercih eden proje ise Japonya'ya ait.
Görünce içimizin acıdığı restorasyon çalışması başlamış olsa da tepkiler üzerine Mısır hükümeti projeyi tekrar incelemek için uzmanlardan oluşan bir komisyon görevlendirdi.
Çalışmalar sırasında gösterilen tepkiler kameralara yansıdı.👇
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Twitter'dan da yorumlar gecikmedi.👇
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