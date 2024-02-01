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Mısır Piramitleri Granitle Kaplanıyor! Tarihi Eserlere Yapılan Restorasyon Çalışması Tartışmalara Sebep Oldu

Mısır Piramitleri Granitle Kaplanıyor! Tarihi Eserlere Yapılan Restorasyon Çalışması Tartışmalara Sebep Oldu

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.02.2024 - 13:53

Mısır'daki Giza Piramitleri'nden en küçüğü olan Mikerinos'un restorasyonu başladı. Japonya'ya ait olan restorasyon projesinde piramit granitle kaplanmaya başlanınca tepkiler gecikmedi. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.businessinsider.com/egypt...
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Kanayan yaralarımızdan bir tanesi olan restorasyon konusu sadece bizim değil Mısır'ın da bir yarası haline geldi.

Kanayan yaralarımızdan bir tanesi olan restorasyon konusu sadece bizim değil Mısır'ın da bir yarası haline geldi.

Gelin olayı en başından anlatalım...

Hepinizin bildiği gibi Mısır Piramitleri, yüzyıllardır sırrı çözülemeyen tarihi değerler arasında yer alıyor.

Hepinizin bildiği gibi Mısır Piramitleri, yüzyıllardır sırrı çözülemeyen tarihi değerler arasında yer alıyor.

Mistik yapısının yanında ihtişamıyla da büyüleyen Giza Piramitleri'nden en küçüğü olan Mikerinos'un restorasyonuna karar verildi.

3 yıl sürecek restorasyon çalışmasını granitle yapmayı tercih eden proje ise Japonya'ya ait.

3 yıl sürecek restorasyon çalışmasını granitle yapmayı tercih eden proje ise Japonya'ya ait.

Görünce içimizin acıdığı restorasyon çalışması başlamış olsa da tepkiler üzerine Mısır hükümeti projeyi tekrar incelemek için uzmanlardan oluşan bir komisyon görevlendirdi.

Görünce içimizin acıdığı restorasyon çalışması başlamış olsa da tepkiler üzerine Mısır hükümeti projeyi tekrar incelemek için uzmanlardan oluşan bir komisyon görevlendirdi.

Çalışmalar sırasında gösterilen tepkiler kameralara yansıdı.👇

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