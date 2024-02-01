Londra'da Kimyasal Maddeli Saldırı Alarmı! Çok Sayıda Yaralı Var
Londra'da Kimyasal Maddeli Saldırı Alarmı! Çok Sayıda Yaralı Var
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Londra'nın güneyinde bulunan Clapham'da meydana gelen bir kaza sonrası bölgeye gelen bir kişi, kazaya karışan araç içerisindeki kadın ve iki çocuğuna 'aşındırıcı' bir kimyasallla saldırdı.
Kazanın olduğunu görerek yardıma gelen vatandaşlara ve polise de saldıran kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.
Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, biri kadın 4 yetişkin ve 2 çocuk ile 3 polis memurunun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Polis memurlarının hafif yaralı olduğu belirtildi.
Dedektif Şefi Alexander Castle de yaptığı açıklamada, saldırganı yakalamak için polisin tüm kaynaklardan yararlandığını ifade ederek, "Bu korkunç olaya neyin yol açtığını belirlemek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Castle, olayda 'aşındırıcı madde' kullanıldığına inandıklarını, ancak maddenin tespitine ilişkin testlerin devam ettiğini bildirdi.
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