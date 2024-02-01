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Londra'da Kimyasal Maddeli Saldırı Alarmı! Çok Sayıda Yaralı Var

Londra'da Kimyasal Maddeli Saldırı Alarmı! Çok Sayıda Yaralı Var

Saldırı Londra
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 09:03

İngiltere'nin başkenti Londra'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 kişiyi attığı  'aşındırıcı' kimyasal madde ile yaralayan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

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Londra'nın güneyinde bulunan Clapham'da meydana gelen bir kaza sonrası bölgeye gelen bir kişi, kazaya karışan araç içerisindeki kadın ve iki çocuğuna 'aşındırıcı' bir kimyasallla saldırdı.

Londra'nın güneyinde bulunan Clapham'da meydana gelen bir kaza sonrası bölgeye gelen bir kişi, kazaya karışan araç içerisindeki kadın ve iki çocuğuna 'aşındırıcı' bir kimyasallla saldırdı.

Kazanın olduğunu görerek yardıma gelen vatandaşlara ve polise de saldıran kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Kazanın olduğunu görerek yardıma gelen vatandaşlara ve polise de saldıran kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, biri kadın 4 yetişkin ve 2 çocuk ile 3 polis memurunun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Polis memurlarının hafif yaralı olduğu belirtildi.

Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, biri kadın 4 yetişkin ve 2 çocuk ile 3 polis memurunun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Polis memurlarının hafif yaralı olduğu belirtildi.

Dedektif Şefi Alexander Castle de yaptığı açıklamada, saldırganı yakalamak için polisin tüm kaynaklardan yararlandığını ifade ederek, "Bu korkunç olaya neyin yol açtığını belirlemek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Dedektif Şefi Alexander Castle de yaptığı açıklamada, saldırganı yakalamak için polisin tüm kaynaklardan yararlandığını ifade ederek, "Bu korkunç olaya neyin yol açtığını belirlemek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Castle, olayda 'aşındırıcı madde' kullanıldığına inandıklarını, ancak maddenin tespitine ilişkin testlerin devam ettiğini bildirdi.

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