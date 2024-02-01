Türkiye'de Ev Almanın Hayal Olduğu Verilere Yansıdı: "5,6 Milyon İnsan Evini Kaybetti"
Türkiye'de Ev Almanın Hayal Olduğu Verilere Yansıdı: "5,6 Milyon İnsan Evini Kaybetti"
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Son yıllarda enflasyonla birlikte alım gücü dışında tüm veriler yukarı yönlü ilerledi. Özellikle ev fiyatları ve kiralar içinden çıkılmaz bir hal aldı.
Merkez Bankası verilerine göre, konut birim fiyatları Türkiye'de 2021 Eylül ile 2023 Kasım aralığında yüzde 505,02 oranında, İstanbul'da da yüzde 491,9 oranında arttı.
Sahibinden verilerine göre son 4 yılda İstanbul'da kiralar yüzde 838,58 oranında artış gösterdi.
Konut sahipliğinde de yoksulluk verileri izlenirken, çarpıcı gerçekler görülmüştü.
Ev sahipliği oranı 2066 yılında 60,9 olurken, 2023'te bu oran 56,2 olurken, kiracıların oranı aynı yıllarda yüzde 23,5'ten 27,8'e yükseldi.
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İPA'nın değerlendirmesinde, konut fiyatlarında yükseliş için, "Yabancıya konut satışı gibi uygulamalarda ısrar edilmesinin de etkisiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hâlen süren derin bir barınma ve kira krizine sürüklendi" denildi.
Değerlendirmede varlık kaybı da çarpıcıydı:
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