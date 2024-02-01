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Türkiye'de Ev Almanın Hayal Olduğu Verilere Yansıdı: "5,6 Milyon İnsan Evini Kaybetti"

Türkiye'de Ev Almanın Hayal Olduğu Verilere Yansıdı: "5,6 Milyon İnsan Evini Kaybetti"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.02.2024 - 14:15

TÜİK'in yakın zamanda açıkladığı gelir düzeyi ve yoksulluk verileri, çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi. İstanbul Planlama Ajansı da bu verilerdeki konut sahipliğinin detaylarını açıkladı.

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Son yıllarda enflasyonla birlikte alım gücü dışında tüm veriler yukarı yönlü ilerledi. Özellikle ev fiyatları ve kiralar içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Son yıllarda enflasyonla birlikte alım gücü dışında tüm veriler yukarı yönlü ilerledi. Özellikle ev fiyatları ve kiralar içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Merkez Bankası verilerine göre, konut birim fiyatları Türkiye'de 2021 Eylül ile 2023 Kasım aralığında yüzde 505,02 oranında, İstanbul'da da yüzde 491,9 oranında arttı.

Merkez Bankası verilerine göre, konut birim fiyatları Türkiye'de 2021 Eylül ile 2023 Kasım aralığında yüzde 505,02 oranında, İstanbul'da da yüzde 491,9 oranında arttı.

Sahibinden verilerine göre son 4 yılda İstanbul'da kiralar yüzde 838,58 oranında artış gösterdi.

Sahibinden verilerine göre son 4 yılda İstanbul'da kiralar yüzde 838,58 oranında artış gösterdi.

TÜİK verileri gelir dağılımındaki bozulmayı gözler önüne sermişti.

Konut sahipliğinde de yoksulluk verileri izlenirken, çarpıcı gerçekler görülmüştü.

Konut sahipliğinde de yoksulluk verileri izlenirken, çarpıcı gerçekler görülmüştü.

Detayları burada.

Ev sahipliği oranı 2066 yılında 60,9 olurken, 2023'te bu oran 56,2 olurken, kiracıların oranı aynı yıllarda yüzde 23,5'ten 27,8'e yükseldi.

Ev sahipliği oranı 2066 yılında 60,9 olurken, 2023'te bu oran 56,2 olurken, kiracıların oranı aynı yıllarda yüzde 23,5'ten 27,8'e yükseldi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) konut verilerini 2006 sonrasından bugüne derlerken, ev almanın nasıl bir hayal haline geldiği de görüldü: 'Türkiye evsizleşiyor.'

İPA verilerinde, 2006-2023 yılları arasında Türkiye genelinde ev sahipliği oranının istikrarlı şekilde düştüğü görülürken, '__Konutu olanlar satmak zorunda kaldı, yeni nesil için konut sahibi olmak neredeyse imkansız hâle geldi' denildi

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İPA'nın değerlendirmesinde, konut fiyatlarında yükseliş için, "Yabancıya konut satışı gibi uygulamalarda ısrar edilmesinin de etkisiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hâlen süren derin bir barınma ve kira krizine sürüklendi" denildi.

İPA'nın değerlendirmesinde, konut fiyatlarında yükseliş için, "Yabancıya konut satışı gibi uygulamalarda ısrar edilmesinin de etkisiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hâlen süren derin bir barınma ve kira krizine sürüklendi" denildi.
twitter.com

Değerlendirmede varlık kaybı da çarpıcıydı:

Değerlendirmede varlık kaybı da çarpıcıydı:

Her geçen gün çok sayıda konut az sayıda varlıklı insanın elinde toplanırken, 2006’dan bu yana en az 5,6 milyon insan sahibi olduğu evini kaybetti.

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Olur öyle. Allah başka dert vermesin. Siz mehter verin.

Putler

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