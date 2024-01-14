Meşgul Üniversite Öğrencilerine Özel İçerik: Finallere Çalışırken Sağlıklı Beslenmek İçin 10 Tavsiye

Araştırmalar, kahvaltıyı atlamanın akademik başarıyı olumsuz etkilediğini göstermektedir. Sabah yemeğinizi oturup keyifle yemek için zamanınız yoksa, bir simit, bir parça meyve ve biraz meyve suyu alın. Bu ürünlerin çoğu kolaylıkla yurt odanızda saklanabilir. Tercihen daha sağlıklı şeyler yemenizi öneririz ancak bu sizin için zorsa bu öğünü yine de kesinlikle atlamamalısınız.