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Meşgul Üniversite Öğrencilerine Özel İçerik: Finallere Çalışırken Sağlıklı Beslenmek İçin 10 Tavsiye

Meşgul Üniversite Öğrencilerine Özel İçerik: Finallere Çalışırken Sağlıklı Beslenmek İçin 10 Tavsiye

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 13:16

Ortalama bir üniversite öğrencisi genellikle zamanla yarışıyordur, çok fazla stres altındadır ve genellikle yolda yemek yemek zorunda kalır. Öğün atlamak veya sık sık fast food tüketmek gibi alışkanlıklardan kaçınmak zor olabilir. Ancak sağlıklı beslenmek, kendinizi daha iyi hissetmenize, stresle başa çıkmanıza ve sınavlarınızda daha iyi performans göstermenize yardımcı olacaktır. Peki nasıl daha iyi beslenebiliriz? 👇

Kaynak: https://clarke.edu/campus-life/health...

1. İyi bir kahvaltı yapmak:

1. İyi bir kahvaltı yapmak:

Araştırmalar, kahvaltıyı atlamanın akademik başarıyı olumsuz etkilediğini göstermektedir. Sabah yemeğinizi oturup keyifle yemek için zamanınız yoksa, bir simit, bir parça meyve ve biraz meyve suyu alın. Bu ürünlerin çoğu kolaylıkla yurt odanızda saklanabilir. Tercihen daha sağlıklı şeyler yemenizi öneririz ancak bu sizin için zorsa bu öğünü yine de kesinlikle atlamamalısınız.

2. Eğer fast food yiyecekler tüketmek zorundaysanız, akıllıca seçimler yapmak:

2. Eğer fast food yiyecekler tüketmek zorundaysanız, akıllıca seçimler yapmak:

Yemek seçimlerinizde dikkatli olun. Eğer fast food tüketecekseniz, yarım peynirli pizza, ortalama boyda rosto biftekli sandviç, fırında pişmiş patates veya düşük kalorili sosla hazırlanmış yeşil salata gibi seçeneklere yönelebilirsiniz. Yüksek yağ içeriğine sahip yiyeceklerden kaçınmalısınız. Bu tür yiyeceklerin tüketimini sınırlayarak, sağlıklı bir beslenme düzenine adım atabilirsiniz.

3. Yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar taşımak:

3. Yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar taşımak:

Sağlıklı atıştırmalıkları elinizin altında bulundurun. Bu şekilde, geç saatlerdeki bir ders çalışma seansı sırasında acıkırsanız, otomat makinesindeki şekerli, cips veya dondurma gibi ürünlere yönelmek zorunda kalmazsınız. Olasılıklar arasında taze veya kuru meyve, kraker, tereyağsız patlamış mısır, pirinç kekleri veya tam buğday krakerler ya da ede yaptığınız kek olabilir. Eğer bir buzdolabınız varsa, düşük yağlı yoğurt veya lor peyniri sosu ile çiğ sebzeleri düşünebilirsiniz.

4. Kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketmek:

4. Kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketmek:

Yirmilerinin başındaki insanların, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde osteoporozu önlemek için vücutlarında kalsiyum depolamaları gerekiyor. Eğer sütü sevmiyorsanız, diyetinize bol miktarda yağsız yoğurt, yağsız peynir ve yeşil yapraklı sebzeler eklemeye çalışmalısınız.

5. Kilo vermeniz gerekiyorsa, bunu mantıklı bir şekilde yapmak:

5. Kilo vermeniz gerekiyorsa, bunu mantıklı bir şekilde yapmak:

Açlık ve/veya hızlı çözüm sunan diyetler genellikle ters teper ve zararlıdır. Yiyecekleri belirli bir kombinasyonda yemenin kilo verme konusunda yardımcı olacağını öne süren teorilerin gerçekliği yoktur. Bu nedenle kendinizi aç bırakmaktan kaçınmalısınız. Kilo vermenin, bunu yaparken iyi hissetmenin ve kiloyu korumanın tek güvenli yolu, dengeli bir diyet yapmak ve egzersiz yapmaktır.

6. Şeker alımını minimuma indirmeye çalışmak:

6. Şeker alımını minimuma indirmeye çalışmak:

Biliyoruz bunu yapmak özellikle de öğrenciyken çok zor. Fakat, şeker, enerji sağlayan bir kaynak olmasına rağmen, diğer besin değerlerini minimum seviyede sunar ve diş sağlığına zararlı etkileriyle bilinir. Bu nedenle, şeker tüketiminizi dikkatli bir şekilde sınırlamanız ve alternatif tatlandırıcılar kullanmayı göz önünde bulundurmanız önerilir.

7. Salata tüketmeyi alışkanlık haline getirmek:

7. Salata tüketmeyi alışkanlık haline getirmek:

Elbette, yaprak yeşillikler, çiğ sebzeler ve taze meyveler sağlık açısından yararlıdır. Ancak bunları tüketirken bol miktarda kremalı sos ve mayonez bazlı salatalar seçtiğinizde, alınan kalori ve yağ miktarı bir hamburger ve patates kızartmasıyla aynı hatta daha fazla bile olabilir. Bu nedenle, seçimlerinizi bilinçli bir şekilde yapmalısınız.

8. Alkol tüketimini sınırlamak:

8. Alkol tüketimini sınırlamak:

Eğer alkol tüketiyorsanız, kalori sağladığını ancak besin değeri sunmadığını aklında bulundurmalısınız. Bir bardak bira, bir bardak şarap yaklaşık 100 kalori içerir. Ayrıca alkol tüketimiyle ilişkili sağlık sorunları da olabilir.

9. Bol miktarda su tüketmek:

9. Bol miktarda su tüketmek:

Vücudunuz günde en az sekiz bardak suya ihtiyaç duyar ve yoğun bir şekilde egzersiz yapıyorsanız daha fazlasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendinize hatırlatmak için, bir su şişesini derslere götürebilir ve geç saatlerdeki ders çalışma seanslarında elinizin altında bulundurabilirsiniz.

10. Yediklerinizden keyif almak:

10. Yediklerinizden keyif almak:

Yemek, bedenlerimiz için besinden çok daha fazlasıdır, bu yüzden onu keyifle yemeniz ve tadını çıkarmanız için zaman ayırın. Yediğiniz şeyler için suçluluk hissetmemeye çalışarak geleceğe odaklanabilir ve hazırlıklı olmaya çalışabilirsiniz.

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