35 Yaş Üstü Olup Spor Rutinleriyle ve Alışkanlıklarıyla Herkese Örnek Olan 15 Ünlü

Channing Tatum, Magic Mike film serisinde de görebileceğiniz gibi yakışıklılığıyla tanınıyor. Ancak, The Kelly Clarkson Show'da filmler için her gün yapmak zorunda olduğu yoğun antrenmanları yapmaktan hoşlanmadığını açıkladı. Tatum daha doğal bir görünüm ve daha gerçekçi bir yaklaşım tercih ediyor. 'Bana güvenin. Üçüncü bir film yapmak istemememin nedeni bu olabilir çünkü böyle görünmek zorundayım. Egzersiz yapsanız bile, bu şekilde formda olmak doğal değil. Bu sağlıklı bile değil - kendinizi aç bırakmanız gerekiyor. 9'dan 5'e çalışan insanların nasıl formda kaldığını bilmiyorum çünkü bu benim tam zamanlı işim ve zar zor yapabiliyorum. Günde iki kez egzersiz yapıyorsunuz. Belli bir saatte tamamen doğru beslenmek zorundasınız.'