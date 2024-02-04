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35 Yaş Üstü Olup Spor Rutinleriyle ve Alışkanlıklarıyla Herkese Örnek Olan 15 Ünlü

35 Yaş Üstü Olup Spor Rutinleriyle ve Alışkanlıklarıyla Herkese Örnek Olan 15 Ünlü

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 22:31

Genç ve diri olmanın genellikle yaşla ilişkilendirildiği bir dünyada, 40'lı yaşları aşan ünlülerin çarpıcı fizikleri ilgi çekici. Bu dönüşümlerin ardında sağlık alışkanlıklarına adanmışlık ve disiplin yatıyor. İkonik kişiliklerin hayatlarını araştırarak, vücutlarının sırlarını ve yaşam tarzı seçimlerini keşfediyoruz. Kırmızı halı afetlerinden ekran idollerine kadar bu ünlüler, sağlıklı alışkanlıkların fiziksel refah üzerindeki etkilerini gösteriyor. Dikkatli beslenme, zihinsel sağlık durumu, düzenli egzersiz ve kişisel bakıma olan bağlılıklarıyla zamana meydan okuyarak takip edilmesi gereken bir yol haritası sunuyorlar. Bakalım ünlülerimiz zinde ve sağlıklı kalmak için neler yapıyorlar👇👇👇

Kaynak: https://celebwell.com/bodies-over-40/
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1. Kraliçemiz Beyonce

1. Kraliçemiz Beyonce

Beyoncé harika bir cilde sahip ve cildini sağlıklı tutmaya özen gösteriyor. Makyaj sanatçısı Sir John, ona bakımıyla ilgili ipuçları vermeyi ihmal etmiyormuş. John, ELLE ile yaptığı bir röportajda Beyoncé'yi her zaman makyajını temizlemeye teşvik ettiğini paylaştı. 'Geceleri her zaman makyajınızı çıkarın. Çok yorgun ya da sarhoş olmanız fark etmez, yatmadan önce o makyaj çıkacak.'❤️

2. Burcu Esmersoy

2. Burcu Esmersoy

TV100'de bir röportajında ballandıra ballandıra anlattığı fırından yeni çıkmış beyaz ekmeği 21 yıldır yemediğini söyledi. Ama simit sevdasından da vazgeçemiyormuş Esmersoy. Kötü hissettiği günlerde de dondurmasını yemeyi de biliyormuş. Kısacası arada kaçamakları da olsa dengeli ve düzenli bir beslenme rutinine sahip kendisi. Aktif bir spor programın olan güzellik koşudan yürüyüşe, pilates'den yoga'ya, crossfit'den kickbox'a kadar her şeyi yapıyor maşallah.😍

3. Robert Downey Jr.

3. Robert Downey Jr.

Iron Man'in yıldızı göz önünde olmakla ilgili mücadeleleri hakkında açık konuştu. Off Camera'ya verdiği bir röportajda Downey Jr. bir projeden sonra zihinsel sağlığıyla nasıl baş ettiğini söyledi. 'Tiyatro sanatında öğrendiğiniz ilk şey: Estetik mesafe. Ben oynadığım karakter değilim. Ben 'The Fantasticks'teki bir karakter değilim. Oklahoma'daki Will değilim. Estetik mesafe. Bu birinci iş. Ben işim değilim. O stüdyoda yaptığım şey değilim. Bu karakteri oynayarak geçirdiğim o zaman dilimi değilim...' Yakışıklı oyuncumuz kendine bunları hatırlatarak ruhsal sağlığını korumayı başarmış.😋

4. Kıvanç Tatlıtuğ

4. Kıvanç Tatlıtuğ

Kaslı ve fit görüntüsüyle milyonların kalbine taht kuran yakışıklı Türk oyuncumuzun elbette bir spor rutini var. Sporu asla aksatmaz ve yediklerine de dikkat etmeye çalışır. Özellikle yeni projelerinin öncesinde spora yoğunluk verdiği söyleniyor.😍

5. Britney Spears

5. Britney Spears

Instagram paylaşımlarından da biliyoruz ki Britney Spears tüm hayatı boyunca dans etti ve hala dansa devam ediyor. Dans etmenin o kadar faydası var ki. Prudential raporlarına göre dans etmek, vücudunuzu daha iyi kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilecek çok sayıda hızlı hareket ve iyi duruş gerektirir. Bu da vücudunuzu sagittal düzlem (vücudunuzu önden arkaya dik tutan düzlemler) dışındaki tüm düzlemlerden çalıştırır, bu da demek oluyor ki sadece bazı değil TÜM kaslarınız devreye girer. O zaman siz şöyle güzel bir müzik açın ve dans edin💃

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6. Terry Crews

6. Terry Crews

Terry Crews, Everybody Hates Chris ve Brooklyn Nine-Nine gibi dizilerde oynamadan önce eski bir futbol oyuncusuydu ve bugünkü fiziği eskisinden de iyi görünüyor. Men's Health'e diyetiyle ilgili konuştuğunda, 'Uyandığımda ilk yaptığım şey bir bardak su içmek... İçine amino asit tozu koyuyorum - buna yıldız tozu demeyi seviyorum. Bütün sabah ve öğleden sonra bunu içiyorum. Sonra da yarışlara gidiyorum.' demişti. Sporu hayatından çıkarmayan oyuncumuz ne kadar da sağlıklı görünüyor değil mi?😍

7. Defne Samyeli

7. Defne Samyeli

51 yaşındaki afetimiz fit ve sağlıklı kalmak için düzenli bir spor programı ve düzenli bir beslenme programına sahip olduğunu söyledi. taekwondo ve muay thai gibi sporlarla uğraşan güzelimiz karın kaslarıyla resmen şov yapıyor baksanıza.❤️

8. Christina Aguilera

8. Christina Aguilera

Güzel sesli Amerikalı müzisyen Christina Aguilera, Marie Claire dergisiyle yaptığı bir röportajda, sağlık ve güzellik sırlarından bazılarını paylaştı. Kendisinin tamamen kendi bakımına ve rahatlamaya odaklandığını söylüyor. Banyolara bayılıyormuş. Yanında da o kadar çok farklı koku taşıyormuş ki herkes alay ediyormuş. 'Sakinleşmek için gül, uyumak için lavanta, nemlendirmek için hindistancevizi ve yoğun mentol için kullanırım. Tıkalıysam, okaliptüsü tercih ederim - her türlü kokuya açığım. Hayatımda onlara ihtiyacım var; onlara takıntılıyım. Ayrıca farklı kokulu yağları da seviyorum. Zihinsel olarak ferahlatıcılar.' diyor kendisi. Kokularla ve banyoyla fazla haşır neşir gördüyseniz. Ne de olsa temiz olmak sağlıklıdır.😍

9. Channing Tatum

9. Channing Tatum

Channing Tatum, Magic Mike film serisinde de görebileceğiniz gibi yakışıklılığıyla tanınıyor. Ancak, The Kelly Clarkson Show'da filmler için her gün yapmak zorunda olduğu yoğun antrenmanları yapmaktan hoşlanmadığını açıkladı. Tatum daha doğal bir görünüm ve daha gerçekçi bir yaklaşım tercih ediyor. 'Bana güvenin. Üçüncü bir film yapmak istemememin nedeni bu olabilir çünkü böyle görünmek zorundayım. Egzersiz yapsanız bile, bu şekilde formda olmak doğal değil. Bu sağlıklı bile değil - kendinizi aç bırakmanız gerekiyor. 9'dan 5'e çalışan insanların nasıl formda kaldığını bilmiyorum çünkü bu benim tam zamanlı işim ve zar zor yapabiliyorum. Günde iki kez egzersiz yapıyorsunuz. Belli bir saatte tamamen doğru beslenmek zorundasınız.'

10. Elçin Sangu

10. Elçin Sangu

2022'de sağlığının bozulmasıyla kendine dikkat etmeye başlayan ve düzenli yemekle beraber pilates yapan güzel oyuncu sağlığına çok önem vermeye başlamış. Saat kaç olursa olsun 'O spor yapılacak!' demiş Sangu. Disipline çok önem verdiği belli.❤️

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11. Ryan Reynolds

11. Ryan Reynolds

Deadpool çekimleri için forma girmek isteyen Reynolds, antrenör Don Saladino ile çalışmış. Men's Health'e konuşan Saladino, 'Ryan'la on yılı aşkın bir süredir çalışıyorum,' diyor. 'Hazırlandığı her film için onu ben hazırladım. O inanılmaz bir insan. Çok yetenekli, atletik ve alçakgönüllü. Tüm övgüyü ben alamam çünkü öyle bir azmi var ki.' Disiplin konusunda sıkıntı yaşıyorsanız eğer kşisel antrenör de bir seçenek.

12. Jennifer Lopez

12. Jennifer Lopez

Oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez etkileyici vücudu ve güzelliğiyle tanınıyor. Ayrıca kendine olan güveni de oldukça yüksek. Heat Magazine'e, düzgün vücutlu olmak, daha büyük vücutlu olmak ya da daha küçük olmak bunların hiçbirisi bir problem gibi değilmiş Jlo için. Sağlıklı olduğu sürece her halini benimsiyormuş. 'Seksi hissediyorum, genç hissediyorum, güzel hissediyorum!' diyor güzel sanatçımız.❤️‍🔥

13. Barış Arduç

13. Barış Arduç

Hem sempatik, hem yakışıklı hem de fit olan oyuncumuz da sporunu asla ihmal etmeyenler arasında. Sürekli spor salonunda yakalanan Arduç yüzme, futbol ve dalgıçlık sporları ile uğraşıyor aynı zamanda. Çocukluğundan beri spor yapınca insan sonunda çok güzel bir alışkanlık haline getiriyor aktiviteleri.💪

14. Andy Samberg

14. Andy Samberg

Saturday Night Live ve Brooklyn Nine-Nine'ın yıldızı, 2015 yılında Nylon'a verdiği bir röportajda kariyerine nasıl yaklaştığını anlattı. Samberg neyin başarılı olacağından ziyade kendisini mutlu eden şeyleri yapmaya odaklandığını söylüyor. 'Film yapmak çok zor bir iş ve kimse bir film ortaya koyup milyonlarca dolar kazanmamasını istemez ama ben gerçekten öyle bir noktaya geldiğimi hissediyorum ki, yaşlandığımda ve öleceğimde, gerçekten kişisel olarak komik olduğunu düşündüğüm şeyleri yapmış olacağım.'

15. Paul Rudd

15. Paul Rudd

Ant-Man olarak ya da 2021'de 'en seksi erkek' unvanı ile tanınan Paul Rudd Men's Health'e verdiği bir röportajda rolüne hazırlanırken bir fincan kahve içtiğini ve ardından aç karnına kardiyo yaptığını söyledi. Bunu Ant-Man rollünden önce hiç yapmadığını da belirten yakışıklı aktör haftada en azından üç kez ağırlık kaldırdığını söyledi. Vücudunun egzersize ve spora verdiği tepkiden, zihinsel olarak ne kadar etkilendiğine kadar çok şey öğrenmiş kendisi. 'Eğer bu kostümün içindeysem, süper kahraman olması gereken bir karakteri canlandırıyorsam, kendimi daha iyi hissediyorum. Ve kendimi daha az sahtekar gibi hissediyorum.' diyor Rudd.

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Spor yapmayı ve düzenli beslenmeyi elimizden geldiğince düzenli ve disiplinli olarak yapmak hem çok sağlıklıdır hem de hayat kalitenizi arttırır. Sizin de böyle sağlıklı alışkanlıklarınız var mı? Ne sıklıkla spor yaparsınız? Eğer kendinizi motive etmekte zorlanıyorsanız bu ikonik karakterlerin size öncü ve örnek olması dileğiyle. Sağlıklı kalın.❤️

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