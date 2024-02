35 Yaş Üstü Olup Spor Rutinleriyle ve Alışkanlıklarıyla Herkese Örnek Olan 15 Ünlü

Iron Man'in yıldızı göz önünde olmakla ilgili mücadeleleri hakkında açık konuştu. Off Camera'ya verdiği bir röportajda Downey Jr. bir projeden sonra zihinsel sağlığıyla nasıl baş ettiğini söyledi. 'Tiyatro sanatında öğrendiğiniz ilk şey: Estetik mesafe. Ben oynadığım karakter değilim. Ben 'The Fantasticks'teki bir karakter değilim. Oklahoma'daki Will değilim. Estetik mesafe. Bu birinci iş. Ben işim değilim. O stüdyoda yaptığım şey değilim. Bu karakteri oynayarak geçirdiğim o zaman dilimi değilim...' Yakışıklı oyuncumuz kendine bunları hatırlatarak ruhsal sağlığını korumayı başarmış.😋