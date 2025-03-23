Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Sevgiye Aç mısın?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Sevgiye Aç mısın?
Hayatımızda ne kadar sevgiye yer verdiğimiz dönem dönem değişebilir. Uzun süredir aşktan sevgiden uzak kalmak belki de senin sevgiye ihtiyacını arttırabilir. Testimiz, her biri sizin sevgiye olan ihtiyacınızı ölçmeye yönelik tasarlanmış sorulardan oluşuyor. Her bir soru, sizin sevgiye olan ihtiyacınızı, sevgiye olan açlığınızı belirleyecek. Kim bilir, belki de bu test sonucunda sevgiye olan açlığınızın farkına varacak, hayatınıza yeni bir yön vereceksiniz.
Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Sevgiye Aç mısın?
Haydiiii!
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1. Sevdiğin kişiye, sadece onun mutlu olmasını sağlamak için sürprizler yapar mısın?
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2. Birini sevdiğini kolayca söyleyebilir misin?
3. Sevgi gösterilerini (sarılma, öpme gibi) sık sık yapar mısın?
4. Bir ilişki için kendini değiştirmen gerekirse, bunu yapar mısın?
5. Birinin seni sevdiğini görüyorsan, o kişi için en yakınlarından uzaklaşır mısın?
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6. Sevdiğin birinin senden ayrılmaması için her şeyi yapar mısın?
7. Seni aldatan sevgilini affedebilir misin?
8. Sevdiğin birinin senden ayrılmaması için yalan söyler misin?
9. Mutsuzsan, etrafında mutlu olan insanlarla daha az görüşme planı yapar mısın?
10. Son olarak birinden olumsuz bir yorum alırsan kendini değiştirmek için bir şeyler yapar mısın?
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Sen sevgiye aç değilsin!
Sen sevgiye açsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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