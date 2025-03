Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Sevgiye Aç mısın?

Sen sevgiye aç değilsin! Etrafındaki insanlar, sana olan sevgilerini her fırsatta gösteriyorlar. Bu sevgi, seni sarmalayan bir koruyucu kalkan gibi; seni her türlü olumsuzluktan koruyor, içindeki huzuru bozmuyor. Belki de senin için en kıymetli olan şey, bu saf ve içten sevgidir. Her gün senin etrafındaki insanların seni ne kadar değerli gördüklerini hissetmen, seni bu dünyada yalnız bırakmıyor. Birçok insanın seninle paylaşmak için sabırsızlandığı bu sevgi sana fazlasıyla yetiyor. Bu kadar çok sevgi varken, başka bir sevgiye ihtiyacın yok. Başka birinin sana sevgisini ispatlaması, bir şeyleri sana kanıtlaması gerekmiyor. Çünkü sen, hak etmediğin hiçbir şeye katlanmak zorunda değilsin. Zorla bir ilişkiye, yapmacık bir sevgiye ya da seni değersiz hissettirecek birine yer yok hayatında. Sen, sadece sana değer veren, seni olduğun gibi kabul eden insanlar arasında olmalısın. Ve bu sevgi, sana her zaman yeterli olacak; seni besleyecek, seni büyütecek ve seni koruyacak. Dışarıdaki tüm karmaşa ve zorluklar arasında, senin etrafında var olan bu gerçek sevgi her şeyden daha değerli.