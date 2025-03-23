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Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Sevgiye Aç mısın?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Sevgiye Aç mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
23.03.2025 - 14:01

Hayatımızda ne kadar sevgiye yer verdiğimiz dönem dönem değişebilir. Uzun süredir aşktan sevgiden uzak kalmak belki de senin sevgiye ihtiyacını arttırabilir. Testimiz, her biri sizin sevgiye olan ihtiyacınızı ölçmeye yönelik tasarlanmış sorulardan oluşuyor. Her bir soru, sizin sevgiye olan ihtiyacınızı, sevgiye olan açlığınızı belirleyecek. Kim bilir, belki de bu test sonucunda sevgiye olan açlığınızın farkına varacak, hayatınıza yeni bir yön vereceksiniz.

Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Sevgiye Aç mısın?

Haydiiii!

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1. Sevdiğin kişiye, sadece onun mutlu olmasını sağlamak için sürprizler yapar mısın?

2. Birini sevdiğini kolayca söyleyebilir misin?

3. Sevgi gösterilerini (sarılma, öpme gibi) sık sık yapar mısın?

4. Bir ilişki için kendini değiştirmen gerekirse, bunu yapar mısın?

5. Birinin seni sevdiğini görüyorsan, o kişi için en yakınlarından uzaklaşır mısın?

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6. Sevdiğin birinin senden ayrılmaması için her şeyi yapar mısın?

7. Seni aldatan sevgilini affedebilir misin?

8. Sevdiğin birinin senden ayrılmaması için yalan söyler misin?

9. Mutsuzsan, etrafında mutlu olan insanlarla daha az görüşme planı yapar mısın?

10. Son olarak birinden olumsuz bir yorum alırsan kendini değiştirmek için bir şeyler yapar mısın?

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Sen sevgiye aç değilsin!

Sen sevgiye aç değilsin! Etrafındaki insanlar, sana olan sevgilerini her fırsatta gösteriyorlar. Bu sevgi, seni sarmalayan bir koruyucu kalkan gibi; seni her türlü olumsuzluktan koruyor, içindeki huzuru bozmuyor. Belki de senin için en kıymetli olan şey, bu saf ve içten sevgidir. Her gün senin etrafındaki insanların seni ne kadar değerli gördüklerini hissetmen, seni bu dünyada yalnız bırakmıyor. Birçok insanın seninle paylaşmak için sabırsızlandığı bu sevgi sana fazlasıyla yetiyor. Bu kadar çok sevgi varken, başka bir sevgiye ihtiyacın yok. Başka birinin sana sevgisini ispatlaması, bir şeyleri sana kanıtlaması gerekmiyor. Çünkü sen, hak etmediğin hiçbir şeye katlanmak zorunda değilsin. Zorla bir ilişkiye, yapmacık bir sevgiye ya da seni değersiz hissettirecek birine yer yok hayatında. Sen, sadece sana değer veren, seni olduğun gibi kabul eden insanlar arasında olmalısın. Ve bu sevgi, sana her zaman yeterli olacak; seni besleyecek, seni büyütecek ve seni koruyacak. Dışarıdaki tüm karmaşa ve zorluklar arasında, senin etrafında var olan bu gerçek sevgi her şeyden daha değerli.

Sen sevgiye açsın!

Sen sevgiye açsın! İçinde bir boşluk hissi var, sürekli sevgiye ihtiyacın varmış gibi hissediyorsun. Bu duygu seni derinden etkiliyor ve her an içindeki eksiklikleri hissettiriyor. Belki de sevgi, senin için bir nevi hayatta kalma kaynağı gibi; sevgiye doymak, seni huzurlu ve tamamlanmış hissettiren tek şey. Ama bu boşluk, seni yanlış kişilerde sevgiyi aramaya itiyor. Kendini sürekli olarak başkalarının sevgisini beklerken buluyorsun, ama bu sevgiyi alırken içindeki gerçek boşluğu dolduramıyorsun. Yanlış kişilerle ilişkiye girmek, sevgi arayışında yanlış yolları seçmek, seni daha da yalnız hissettirebilir. Çünkü gerçek sevgi, dışarıdan birilerinin sana ne kadar değer verdiğiyle değil, önce kendi içindeki boşluğu kabul edip onu sevgiyle doldurmanla başlar. O zaman doğru kişileri çekmeye başlarsın; seni değerli gören, sana gerçek anlamda sevgisini veren insanlar seni bulur. Senin ihtiyacın olan sevgi, sana hak etmediğin ya da yanlış insanlardan değil, sana en uygun, sana değer verenlerden gelir. Kendini önce sevgiyle doldurmalı, içindeki boşluğu başkalarının sevgisiyle değil, kendi öz sevgisiyle iyileştirmelisin.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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