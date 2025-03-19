O Gel Dese Gider misin?

Birçok kişi bu durumu yaşamıştır; o kişi, hayatınıza öyle bir girer ki, onun her dediğini yapar, her isteğini yerine getirirsiniz. Ancak, bazen karşınıza öyle bir durum çıkar ki, o bile gel dese, siz gitmezsiniz. İşte bu durum, insanın kendisine olan saygısının, kendi değerini bilmesinin ve kişisel sınırlarını çizmesinin en net göstergesidir. Bu durumda, o kişiye olan bağlılığınız, ona duyduğunuz aşk ya da saygı, kendi değerinizi aşağı çekmenize ya da kendinizi küçük görmeye neden olmamalı. Çünkü siz, kendi değerinizi bilen, kendine saygı duyan ve kişisel sınırlarını çizen bir bireysiniz. Ve unutmayın, her ne olursa olsun, o kişi gel dese bile, sizin gitmeyeceğiniz durumlar olabilir. Bu durumlar, sizin kendi değerinizi bilmenizin ve kişisel sınırlarınızı çizmenizin bir sonucudur. Bu durumları yaşamak, sizin kendinize olan saygınızın ve değerinizi bilmenizin bir göstergesidir.