O Gel Dese Gider misin?
O Gel Dese Gider misin?
Bir düşün, belki de bu sorunun cevabı, hayatının geri kalanını şekillendirecek bir karar olabilir. Belki de bu, hayatının en romantik anı olabilir. Ya da belki de bu, hayatının en büyük pişmanlığına dönüşebilir. Ancak şunu unutma, hayatta her şey bir deneyimdir ve her deneyim bizi biraz daha olgunlaştırır. O kişi kapınıza geldiğinde, gözlerindeki ışıltıyı, yüzündeki heyecanı ve ellerindeki titremeyi hayal edin. Ve o, size 'Gel' dediğinde, kalbinizdeki heyecanı, karnınızdaki kelebekleri ve aklınızdaki binlerce soruyu düşünün. İşte bu an, belki de hayatınızın dönüm noktası olabilir.
O Gel Dese Gider misin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkilerinde en çok neye değer verirsin?
4. İlişkilerde en çok hangi özellik seni etkiler?
5. Siz neden ayrıldınız?
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6. Ondan daha iyisini bulacağını düşünüyor musun?
7. Peki onu özlediğinde genellikle yapıyorsun?
8. Son olarak ondan sonra hayatında çok kişi oldu mu?
O gel dese sen gidersin!
O gel dese sen gitmezsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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