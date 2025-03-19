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O Gel Dese Gider misin?

O Gel Dese Gider misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
19.03.2025 - 14:01

Bir düşün, belki de bu sorunun cevabı, hayatının geri kalanını şekillendirecek bir karar olabilir. Belki de bu, hayatının en romantik anı olabilir. Ya da belki de bu, hayatının en büyük pişmanlığına dönüşebilir. Ancak şunu unutma, hayatta her şey bir deneyimdir ve her deneyim bizi biraz daha olgunlaştırır. O kişi kapınıza geldiğinde, gözlerindeki ışıltıyı, yüzündeki heyecanı ve ellerindeki titremeyi hayal edin. Ve o, size 'Gel' dediğinde, kalbinizdeki heyecanı, karnınızdaki kelebekleri ve aklınızdaki binlerce soruyu düşünün. İşte bu an, belki de hayatınızın dönüm noktası olabilir.

O Gel Dese Gider misin?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İlişkilerinde en çok neye değer verirsin?

3. İlişkilerinde en çok neye değer verirsin?

4. İlişkilerde en çok hangi özellik seni etkiler?

4. İlişkilerde en çok hangi özellik seni etkiler?

5. Siz neden ayrıldınız?

5. Siz neden ayrıldınız?
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6. Ondan daha iyisini bulacağını düşünüyor musun?

7. Peki onu özlediğinde genellikle yapıyorsun?

7. Peki onu özlediğinde genellikle yapıyorsun?

8. Son olarak ondan sonra hayatında çok kişi oldu mu?

O gel dese sen gidersin!

Haydi itiraf edelim, hepimizin hayatında öyle biri vardır ki, sadece 'gel' demesi yeterlidir ve biz hemen yanında oluruz. Onunla geçirdiğimiz her an, hayatımızın en değerli zamanlarından biri haline gelir. Onunla birlikteyken, dünyanın tüm karmaşası bir anda unutulur. Onun yanında olmak, tüm streslerimizi, endişelerimizi ve problemlerimizi bir kenara bırakmamızı sağlar. Onunla geçirdiğimiz zaman, hayatımızın en güzel anılarına ev sahipliği yapar. Birlikte olduğumuzda, dünyanın tüm hızına rağmen, zaman sanki durur. Onunla birlikteyken, hayatın tüm zorluklarına rağmen, her şey daha kolay ve daha anlamlı hale gelir. Bu kişiye olan bağlılığımız ve sevgimiz, bizi onun yanında olmaya, onunla birlikte olmaya, onunla birlikte zaman geçirmeye teşvik eder. Bu kişi, hayatımızın en önemli parçasıdır ve onunla birlikte olmak, hayatımızın en değerli anlarından biri haline gelir.

O gel dese sen gitmezsin!

Birçok kişi bu durumu yaşamıştır; o kişi, hayatınıza öyle bir girer ki, onun her dediğini yapar, her isteğini yerine getirirsiniz. Ancak, bazen karşınıza öyle bir durum çıkar ki, o bile gel dese, siz gitmezsiniz. İşte bu durum, insanın kendisine olan saygısının, kendi değerini bilmesinin ve kişisel sınırlarını çizmesinin en net göstergesidir. Bu durumda, o kişiye olan bağlılığınız, ona duyduğunuz aşk ya da saygı, kendi değerinizi aşağı çekmenize ya da kendinizi küçük görmeye neden olmamalı. Çünkü siz, kendi değerinizi bilen, kendine saygı duyan ve kişisel sınırlarını çizen bir bireysiniz. Ve unutmayın, her ne olursa olsun, o kişi gel dese bile, sizin gitmeyeceğiniz durumlar olabilir. Bu durumlar, sizin kendi değerinizi bilmenizin ve kişisel sınırlarınızı çizmenizin bir sonucudur. Bu durumları yaşamak, sizin kendinize olan saygınızın ve değerinizi bilmenizin bir göstergesidir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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