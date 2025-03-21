Yıllara Göre ABD Borsasında En Çok Kazandıran Hisseleri Doğru Bilecek misin?

Bu küçük test, borsa dünyasında neler olup bittiğini anlamanı sağlarken, biraz eğlenmeni de sağlayacak. Hangi hisseler zirveye tırmanmış, hangi şirketler yıldız gibi parlamış bir bakalım!

Hazırsan, o zaman başlayalım ve en çok kazandıran hisseleri beraber bulalım! 🎯