Yıllara Göre ABD Borsasında En Çok Kazandıran Hisseleri Doğru Bilecek misin?
Yıllara Göre ABD Borsasında En Çok Kazandıran Hisseleri Doğru Bilecek misin?
Bu küçük test, borsa dünyasında neler olup bittiğini anlamanı sağlarken, biraz eğlenmeni de sağlayacak. Hangi hisseler zirveye tırmanmış, hangi şirketler yıldız gibi parlamış bir bakalım!
Hazırsan, o zaman başlayalım ve en çok kazandıran hisseleri beraber bulalım! 🎯
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1. İlk sorumuzla başladık! 2020 yılında ABD borsasında en çok kazandıran hisse hangisiydi?
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2. 2017 yılında en çok kazanan teknoloji hissesi hangisiydi?
3. 2010 yılında en çok değer kazanan teknoloji hissesi hangisiydi?
4. 2009 yılında, 2008 küresel ekonomik krizinin ardından ABD borsasında en çok kazanan hisse hangisiydi?
5. 2016 yılında en çok değer kazanan hisse nedir?
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6. 2012 yılında en fazla değer kazanan hisse nedir?
7. 2018 yılında S&P 500 endeksinde en çok kazandıran sektör hangisiydi?
8. Son olarak, 2021 yılı itibarıyla, 5 yıl boyunca en fazla değer kazanan hisse nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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