Senin İlişkin Nasıl Bitecek?
Senin İlişkin Nasıl Bitecek?
İlişkiler, hayatımızın en karmaşık ve en anlamlı parçalarından biri. Bazı ilişkiler huzurla devam ederken, bazıları türlü sebeplerden dolayı sona erer. Peki senin ilişkin nasıl bitecek? Ayrılık kapıda mı, yoksa ilişkinizdeki çatlaklar büyüyor mu? Belki de sonsuza kadar sürecek bir aşk hikayesi mi yaşıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle tartışmalarınız genellikle ne hakkında oluyor?
4. Partnerin sana bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
5. Partnerinin sana olan ilgisi zamanla değişti mi?
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6. İlişkinizde romantizm nasıl?
7. İlişkinizde kıskançlık ne düzeyde?
8. Partnerinin ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerin nasıl?
9. Partnerinin aldığı kararlara saygı duyuyor musun?
10. Partnerinle olan ilişkinin en iyi yanı ne?
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İlişkin yavaşça sona erecek!
Ortak bir kararla bitecek!
Zorlu bir ayrılık kapıda!
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