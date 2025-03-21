O Giydi Biz Araştırdık: Hande Erçel'in Kombinlerinin Fiyatlarını Mercek Altına Alıyoruz!
O Giydi Biz Araştırdık: Hande Erçel'in Kombinlerinin Fiyatlarını Mercek Altına Alıyoruz!
Hande Erçel'in oyunculuğu zaman zaman tartışma konusu olsa da, güzelliği için kimsenin söyleyecek sözü yok. Öyle ki dünya basını bile Hande Erçel’in zarafetinden ve tarzından övgüyle bahsediyor. Ünlü oyuncumuz Hande Erçel, katıldığı davetlerde, lansmanlarda sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda tercih ettiği kombinlerle de sık sık gündeme geliyor.
Biz de düşündük: Bu kadar konuşulan kombinlerin fiyatı ne kadar olabilir? Hande Erçel’in gardırobuna bir göz atalım dedik. Gelin birlikte bakalım!
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Hande Erçel sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da tarzıyla dikkat çekiyor.
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Önce Amerikan Türk Topluluğu’nun New York’taki gala gecesine göz atalım.
Milano’da katıldığı özel bir davette ise kahverengi, yine derin yırtmaçlı uzun bir elbiseyle karşımıza çıktı.
Gelelim bir film festivaline…
Hatırlarsanız Cannes Film Festivali’ne de Hakan Sabancı ile birlikte katılmıştı Hande Erçel.
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Bir sosyete düğününde Hakan Sabancı’yla birlikte görüntülenen Hande Erçel, zarafetiyle adeta düğüne damga vurmuştu.
Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda da NBA Abu Dabi Oyunları 2024'ü izlemeye gitmişti.
2023 yılında giydiği o meşhur leopar desenli kombini de hala hafızalarda!
Bu kez Hande Erçel’i sarı bir elbiseyle görüyoruz.
Erçel'in sivri burun ayakkabılarıyla tamamladığı bu şık kombine de bayıldık.
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Bir de günlük kıyafetlerinin fiyatına bakalım…
Bir başka ev kombinine daha bakalım…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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