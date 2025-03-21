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O Giydi Biz Araştırdık: Hande Erçel'in Kombinlerinin Fiyatlarını Mercek Altına Alıyoruz!

O Giydi Biz Araştırdık: Hande Erçel'in Kombinlerinin Fiyatlarını Mercek Altına Alıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.03.2025 - 17:12

Hande Erçel'in oyunculuğu zaman zaman tartışma konusu olsa da, güzelliği için kimsenin söyleyecek sözü yok. Öyle ki dünya basını bile Hande Erçel’in zarafetinden ve tarzından övgüyle bahsediyor. Ünlü oyuncumuz Hande Erçel, katıldığı davetlerde, lansmanlarda sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda tercih ettiği kombinlerle de sık sık gündeme geliyor. 

Biz de düşündük: Bu kadar konuşulan kombinlerin fiyatı ne kadar olabilir? Hande Erçel’in gardırobuna bir göz atalım dedik. Gelin birlikte bakalım!

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Hande Erçel sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da tarzıyla dikkat çekiyor.

Hande Erçel sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da tarzıyla dikkat çekiyor.

Paris Moda Haftası’ndan Cannes'a kadar birçok prestijli etkinlikte boy gösteren Erçel, kıyafet seçimleriyle her defasında adından söz ettiriyor. 

Elbiseler, çantalar, ayakkabılar, takılar… Ünlü oyuncunun tercihlerine şöyle bir baktığımızda kombinlerin tamamı adeta birer servet değerinde.

Önce Amerikan Türk Topluluğu’nun New York’taki gala gecesine göz atalım.

Önce Amerikan Türk Topluluğu’nun New York’taki gala gecesine göz atalım.

Hande Erçel bu özel geceye beyaz, uzun ve derin yırtmaçlı bir elbiseyle katıldı. Elbisesi, İtalyan moda devlerinden birinden özel olarak alındı ve fiyatı tam 200.000 TL. 

Kırmızı çantası ise 64.000 TL değerinde. Siyah, zarif topuklu ayakkabıları ise tam 46.000 TL. Yani sadece bu gecede yaptığı toplam harcama 310.000 TL! 

New York sokaklarında estetik rüzgarlar estirmenin bir bedeli var, o da az buz değil.

Milano’da katıldığı özel bir davette ise kahverengi, yine derin yırtmaçlı uzun bir elbiseyle karşımıza çıktı.

Milano’da katıldığı özel bir davette ise kahverengi, yine derin yırtmaçlı uzun bir elbiseyle karşımıza çıktı.

Altına yine siyah topuklu ayakkabılar tercih eden Erçel’in bu defaki elbisesi için ödediği rakam 86.000 TL. 

Daha sade bir görüntü vermesine rağmen yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milano moda çevresi onu konuştu, sosyal medya ise dakikalar içinde yorumlara boğuldu.

Gelelim bir film festivaline…

Gelelim bir film festivaline…

Bu kez siyah-beyaz, straplez bir elbiseyle karşımıza çıktı Hande Erçel. Şıklığı yine zirvedeydi. Elbisesi Elie Saab imzasını taşıyor. 

Kumaşı, kesimi ve duruşuyla tam bir kırmızı halı klasiği diyebiliriz. Bu dikkat çekici elbisenin fiyatı ise tam tamına 138.411.00 TL. Yani yine bir servet! 

Ancak onun zarafetinde, bu rakamların hiçbir önemi yok gibi duruyor. Giydi mi, konuşuluyor!

Hatırlarsanız Cannes Film Festivali’ne de Hakan Sabancı ile birlikte katılmıştı Hande Erçel.

Hatırlarsanız Cannes Film Festivali’ne de Hakan Sabancı ile birlikte katılmıştı Hande Erçel.

Kırmızı halıda siyah, ince askılı ve gümüş fiyonk detaylı uzun bir elbiseyle boy gösterdi. Şıklığın doruklarında gezen bu görünüm yine bir İtalyan moda devine aitti. 

Festival gecesi için seçtiği bu kombinin toplam maliyeti ise dudak uçuklatıyor: 881.247 TL! 

Elbisenin kendisi 236.762 TL, taktığı küpeler 215.223 TL, iki yüzüğün toplamı tam 322.835 TL, ayakkabısı 31.203 TL, çantası ise 75.327 TL. Şıklık bu olsa gerek… 

Ama kabul edelim, Hande Erçel taşıdığı sürece bu fiyatlar bile konuşulmaya değer.

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Bir sosyete düğününde Hakan Sabancı’yla birlikte görüntülenen Hande Erçel, zarafetiyle adeta düğüne damga vurmuştu.

Bir sosyete düğününde Hakan Sabancı’yla birlikte görüntülenen Hande Erçel, zarafetiyle adeta düğüne damga vurmuştu.

Şıklığı ve asaletiyle geceye katılan davetliler arasında hemen öne çıkan Erçel, sosyal medyada da olay olmuştu. “Sabancı gelini gibi süzülmüş” yorumları gelmiş ve düğünden kareler günlerce dolaşımda kalmıştı.

Sosyal medya dedektifleri boş durmadı. 'Kim Nereden Giymiş?' adlı sosyal medya hesab, Hande Erçel’in o düğün stilinin fiyatını ortaya çıkardı.

Bu muhteşem elbisenin fiyatı tam 1340 dolar, elindeki şık çanta 14.000 TL, topuklu ayakkabıları ise tam 26.000 TL.

Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda da NBA Abu Dabi Oyunları 2024'ü izlemeye gitmişti.

Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda da NBA Abu Dabi Oyunları 2024'ü izlemeye gitmişti.

Maç sırasında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü, hatta günlerce konuşuldu. Tribünlerden verdiği pozlar, enerjisi ve spor tutkusuyla dikkat çeken Hande Erçel’in kombini de yine olay yarattı. 

Jean pantolonu tam 45.981 TL, siyah çantası 73.658 TL, kahverengi yılan desenli deri botları ise 51.950 TL değerindeydi. Yani tribünde spor izlerken bile stilinden ödün vermeyen Hande Erçel, bu rahat ama lüks kombiniyle de tarzını konuşturdu.

2023 yılında giydiği o meşhur leopar desenli kombini de hala hafızalarda!

2023 yılında giydiği o meşhur leopar desenli kombini de hala hafızalarda!

Hande Erçel, boğazlı ve ayaklarına kadar uzanan bu leopar desenli elbisesiyle adeta podyum yürüyüşü yapar gibiydi. 

Uzun bacaklarını vurgulayan bu cesur kombinle yine sosyal medyada gündem olmayı başardı. O dönem seçtiği parçaların fiyatları da en az görünümü kadar dikkat çekiciydi.

Elbisesi 21.000 TL, elinde taşıdığı çanta tam 68.000 TL, botları 51.000 TL, bilekliği 26.000 TL, küpeleri ise tam 30.000 TL değerindeydi. Yani bu kombin için toplamda 196.000 TL harcadı.

Bu kez Hande Erçel’i sarı bir elbiseyle görüyoruz.

Bu kez Hande Erçel’i sarı bir elbiseyle görüyoruz.

Saçlarını at kuyruk yaparak toplamış, sade ama zarif bir görünüm tercih etmiş.  Hafif bir makyaj ve yüksek topuklu siyah ayakkabılarla kombini tamamlamış. Gösterişli değil ama dikkat çekici.

 Fenomenlerle Ne Giymiş? adlı Instagram hesabının paylaştığına göre bu sade ama şık elbisenin fiyatı tam 70.500 TL.

Erçel'in sivri burun ayakkabılarıyla tamamladığı bu şık kombine de bayıldık.

Erçel'in sivri burun ayakkabılarıyla tamamladığı bu şık kombine de bayıldık.

Sarı-kahve tonlarındaki elbisesini aynı tonlarda küpe, çanta ve ayakkabılarla uyumlu bir şekilde kombinlemiş. Bu zarif görünüm sade ama etkileyici havasıyla yine çok konuşuldu. 

Wildest Fashion adlı Instagram sayfasının paylaştığı bilgilere göre, Hande Erçel bu kombininde dünya çapında ünlü bir markanın yaklaşık 125 bin TL değerindeki özel koleksiyon elbisesini tercih etti. 

Elbisenin kendi fiyatı 29.269 TL, şıklığı tamamlayan çantası 20.189 TL, zarif küpeleri ise 16.970 TL olarak belirtiliyor.

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Bir de günlük kıyafetlerinin fiyatına bakalım…

Bir de günlük kıyafetlerinin fiyatına bakalım…

Kırmızı halılar, ödül törenleri, davetler derken Hande Erçel’in günlük stilleri de en az özel gecelerdeki kadar merak ediliyor. Hatta bazen “günlük” dediğimiz kombinlerin bile fiyatı adeta baş döndürüyor!

2020 yılında yaptığı bir kombinde sarı bir bluz tercih etmişti. Enerjik ve yaz havası taşıyan bu kombiniyle oldukça beğenilmişti. O dönemki fiyatlara göre bu sarı bluzun bedeli tam 12.199 TL idi. Elindeki şık çanta ise 23.749 TL’ydi. Kombinini tamamladığı minisi (evet yanlış duymadınız) sadece 399 TL idi. Bir parça uygun fiyatlı olsa da, genel toplamda yine hayli yüksek bir meblağ ortaya çıkıyor.

Bir başka ev kombinine daha bakalım…

Bir başka ev kombinine daha bakalım…

Geçtiğimiz 2023 yılında evinden paylaştığı karelerde bu rahat ama özenli kombiniyle dikkat çekmişti. Üzerinde çizgili bir ev elbisesi vardı, sade ama çok hoş bir duruş sergiliyordu. 

Bu ev elbisesinin fiyatı tam 1.293 TL. Elinde tuttuğu o şık kupa da 554 TL.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hande Erçel’in bu yüksek fiyatlı kombinlerini nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz. ❤️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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